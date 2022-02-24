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Нові санкції вплинуть на 80% всіх активів у російських банках, - Мінфін США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Нові санкції вплинуть на 80% всіх активів у російських банках, - Мінфін США

Міністерство фінансів США зазначило, що останні санкції проти Росії вплинуть на майже 80% усіх банківських активів в країні, фундаментально загрожуючи російській економіці та послаблюючи геополітичну позицію Кремля.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Guardian.

"Міністерство фінансів вживає серйозних і безпрецедентних дій, щоб надати Кремлю швидкі та серйозні наслідки та значно погіршити його здатність використовувати російську економіку та фінансову систему для подальшої своєї злоякісної діяльності", – заявила міністр фінансів Джанет Єллен.

Завтра санкцій може стати більше.

Читайте: Зять Путіна, сини Іванова, Фрадкова, Сечіна: Британія та США запровадили санкції проти родичів влади Росії

Голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф припускає, що завтра може бути застосований ще один санкцій, що передбачатиме відключення Росії від SWIFT та персональні обмежувальні заходи проти президента РФ Путіна.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена - МИД Британии.

Жаль, что не у всех хватает решительности действовать подобным образом
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24.02.2022 23:22
+16
В бою на острове Змеином погибли 13 украинских пограничников, сообщает Антон Геращенко: «Русский корабль предлагал гарнизону острова Змеиный сдаться. Был послан на ***!» Слава нашим героям, помста за нами!
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24.02.2022 23:26
+7
***** в Гаагу !
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24.02.2022 23:22
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***** в Гаагу !
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24.02.2022 23:22 Відповісти
Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена - МИД Британии.

Жаль, что не у всех хватает решительности действовать подобным образом
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24.02.2022 23:22 Відповісти
Лапатніки повернуться до лаптєй...
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24.02.2022 23:22 Відповісти
І знов все піде по колу.
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24.02.2022 23:29 Відповісти
ім пох...ім знесло дах...оскаженіли тварі...
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24.02.2022 23:24 Відповісти
Ну, то ласкаво просимо русню до каменного века.
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24.02.2022 23:26 Відповісти
Є шанси що Британія та США вкажуть на істинне місце всяким фашам.
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24.02.2022 23:24 Відповісти
В бою на острове Змеином погибли 13 украинских пограничников, сообщает Антон Геращенко: «Русский корабль предлагал гарнизону острова Змеиный сдаться. Был послан на ***!» Слава нашим героям, помста за нами!
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24.02.2022 23:26 Відповісти
в районе Одессы снова двойной хлопок...
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24.02.2022 23:26 Відповісти
Правильно Давить оккупантов надо везде.

Деньги это кровь войны.(Бисмарк)
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24.02.2022 23:28 Відповісти
А свіфт залишили щоб приторговувати з кацапньою.Бізнес су.а
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24.02.2022 23:29 Відповісти
не рзумію чому не проявити европейську хитрість - ввести відключення SWIFT а потім, як вишкребки заберуться через деякий час ввімкнути. Раз вони кажуть шо відключення зашкодить европейцям більше за РФ
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25.02.2022 00:09 Відповісти
Які 80%? Тут треба всі 150%, жодного шансу
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24.02.2022 23:53 Відповісти
Я вибачаюсь. Рубль стабільний. Відтак ці "санкції" - пустишка. Бо інакше ніякого ЦБ не вистарчило би підтримувати курс. Все нато це говорильня. No Actions Talk Only
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25.02.2022 01:56 Відповісти
 
 