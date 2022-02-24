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ЗСУ ведуть оборонні бої з російськими окупантами в районі Херсона, - Маляр
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На півдні України ведуться оборонні бої з російськими окупантами в районі Херсона.
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"На півдні ведуться оборонні бої в районі Херсона. Механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра", - написала Маляр у фейсбуці.
Топ коментарі
+38 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар24.02.2022 23:25
+32 Василь Довганенко 7230397a
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+27 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар24.02.2022 23:27
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Будь ласка, зачекайте...
А наші воїни - взагалі герої! ‼️
💙💛
вибухів не було чути..
можливо аерофотографування для ранкових обстрілів
Одеса, Миколаїв, усі в очікувані. Спимо по черзі.
у нас тихо
Думаю многие видели видео, где российские войска входят в Николаев, но не ведитесь. Лучше 2 раза перепроверьте перед тем как кому-то что-то присылать. Не сеем панику, только проверенная информация. Мы победим!
загалом фейк.
було повідомлення, що колона техніки перейшла на правий берег у Каховці і попрямувала на північ.. про Миколаїв нічого не було
прошу всех поддержать финансово нашу армию
коли знешкодять кримський міст??
коли знешкодять кримський міст??