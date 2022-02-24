ЗСУ ведуть оборонні бої з російськими окупантами в районі Херсона, - Маляр

На півдні України ведуться оборонні бої з російськими окупантами в районі Херсона.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"На півдні ведуться оборонні бої в районі Херсона. Механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра", - написала Маляр у фейсбуці.

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