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ЗСУ ведуть оборонні бої з російськими окупантами в районі Херсона, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ ведуть оборонні бої з російськими окупантами в районі Херсона, - Маляр

На півдні України ведуться оборонні бої з російськими окупантами в районі Херсона.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"На півдні ведуться оборонні бої в районі Херсона. Механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра", - написала Маляр у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ захопили частину території Херсонської області. Від дій РФ загинуло 2 дітей, - ОДА

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+38
Українці, ви найкращі!

А наші воїни - взагалі герої! ‼️

💙💛
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24.02.2022 23:25
+32
Взагалі то спецназ ЗСУ готували діяти вночі. Будемо сподіватися , що ця ніч стане ніччю длінних Джавелінів.
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24.02.2022 23:28
+27
ЗСУ ВДЯЧНІСТЬ ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА
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24.02.2022 23:27
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Українці, ви найкращі!

А наші воїни - взагалі герої! ‼️

💙💛
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24.02.2022 23:25 Відповісти
Взагалі то спецназ ЗСУ готували діяти вночі. Будемо сподіватися , що ця ніч стане ніччю длінних Джавелінів.
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24.02.2022 23:28 Відповісти
О тааааак!!!!
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24.02.2022 23:30 Відповісти
4 рази дуже швидко навколо Херсона пролетів літак..
вибухів не було чути..
можливо аерофотографування для ранкових обстрілів
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24.02.2022 23:42 Відповісти
Тримайтеся хлопці, молимося за Вас!
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24.02.2022 23:26 Відповісти
Лівий берег Дніпра? Так і до Каховки недалеко.
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24.02.2022 23:30 Відповісти
ЗСУ ВДЯЧНІСТЬ ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА
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24.02.2022 23:27 Відповісти
Пишут и бросают видео что в Николаев уже зашли, кто может подтвердить?
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24.02.2022 23:29 Відповісти
Уже отвечали , фейк , в Николаеве освещение на улицах отключено
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24.02.2022 23:33 Відповісти
Я, живу біля Кульбакінського аеродрому. Обіцяли кіпешу в 21.30. До сих пір чекаю. Та і як вони сюди прийдуть, коли їх в Антонівці нагрузили. Але, у дурі мізків немає; можуть знову з моря насипать, хаотично.
Одеса, Миколаїв, усі в очікувані. Спимо по черзі.
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24.02.2022 23:34 Відповісти
я с Николаева,брехня
у нас тихо
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24.02.2022 23:37 Відповісти
Глава облгосадминистрации Николаева заявляет, что видео с войсками РФ в городе - фейк

Думаю многие видели видео, где российские войска входят в Николаев, но не ведитесь. Лучше 2 раза перепроверьте перед тем как кому-то что-то присылать. Не сеем панику, только проверенная информация. Мы победим!
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24.02.2022 23:39 Відповісти
продовж дня було кілька повідомлень, що увійшли у Херсон..
загалом фейк.

було повідомлення, що колона техніки перейшла на правий берег у Каховці і попрямувала на північ.. про Миколаїв нічого не було
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24.02.2022 23:46 Відповісти
Дорогою на Олешки.
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24.02.2022 23:30 Відповісти
Жаль, Олешковские пески(самая большая пустыня в Европе) чернозёмом заростёт.
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24.02.2022 23:40 Відповісти
Зате металістам буде роботи. Дай Бог, що б так.
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24.02.2022 23:41 Відповісти
Нормуль. Один танк сожгли, 9шт. брошенных. С такими бурятами воевать, одно удовольствие.
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24.02.2022 23:49 Відповісти
Десь було відео з Олешок, як вони браво валили по місту, по двом полосам.
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24.02.2022 23:51 Відповісти
під Олешками бійня. Наші тримаються!
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24.02.2022 23:57 Відповісти
танки т-64, это не буряты.
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25.02.2022 00:02 Відповісти
Динамическая защита не наша.
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25.02.2022 00:58 Відповісти
Как брошенных? Они, что отказываются принять бой, бросают танки?
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25.02.2022 00:26 Відповісти
Всё видно в видео. Один горит, остальные целые, люки открыты.
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25.02.2022 00:42 Відповісти
Что там в Николаеве?
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24.02.2022 23:31 Відповісти
Миколаїв готується зустрічати орків ..
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24.02.2022 23:34 Відповісти
тихо
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24.02.2022 23:38 Відповісти
Лякаюча тиша. Але тільки що дуже далеку чув роботу вертолітів. Може Очаків.
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24.02.2022 23:40 Відповісти
Глава УПЦ мп поддержал украинскую армию и назвал действия кацапов грехом Авеля.
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24.02.2022 23:33 Відповісти
"Чудны дела Твои, Господи."
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24.02.2022 23:37 Відповісти
каина
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24.02.2022 23:42 Відповісти
Це наша, українська земля! З Богом, хлопчики!
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24.02.2022 23:36 Відповісти
сили кацапів розтягнули по Херсонщині,тепер мочити по частинах !
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24.02.2022 23:36 Відповісти
В центре Николаева пока тихо
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24.02.2022 23:41 Відповісти
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi

прошу всех поддержать финансово нашу армию
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24.02.2022 23:42 Відповісти
****** ТОЙ МІСТ МІЖ ЦУРЮПІНСКОМ І ХЕРСОНОМ!
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24.02.2022 23:42 Відповісти
і віддати на поталу кацапам лівий берег? треба їх гнати аж до Криму!
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24.02.2022 23:59 Відповісти
мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!

коли знешкодять кримський міст??
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25.02.2022 00:02 Відповісти
Боже, бережи Україну та всіх її захисників!!! Ви- славні нащадки козаків та УПА. Бог та правда з вами!
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24.02.2022 23:44 Відповісти
В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ******** МОСТИ, ТЕПЕР ПІВ ОБЛАСТІ ПІД ОРКАМИ@
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24.02.2022 23:44 Відповісти
мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!

коли знешкодять кримський міст??
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25.02.2022 00:01 Відповісти
 
 