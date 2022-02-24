Чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть виїхати з України, - Держприкордонслужба
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У зв’язку з воєнним станом чоловіків віком від 18 до 60 років, які є громадянами України, не будуть випускати за межі держави.
"Державна прикордонна служба України повідомляє, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово, обмежено виїзд з України окремою категорією громадян. Зокрема, заборонено виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Така норма діятиме на період правового режиму воєнного стану", - сказано в повідомленні.
Раніше про це повідомив у фейсбуці очільник Львівської митниці Данііл Меньшиков, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з воєнним станом, чоловіки - громадяни України, віком від 18 до 60 років не будуть випускатися за межі нашої держави. Прохання не створювати паніку і не пробувати самовільно перетинати кордон!" - написав він.
Кореспондентка "ТСН" повідомляє, що чоловіків віком від 18 до 60 років вже перестали випускати на територію Польщі. Прикордонники пояснюють, що зараз можливість перетнути державний кордон обмежена.
Будь ласка, зачекайте...
Всі до зброї!
Хай видають зброю усім бажаючим, хто служив стріляти вміє, СКСи та Мосінки роздадуть з півсотнею патронів.
Єпікіровки всеодно не вистачає
В городі патрулів не видно, хоч якось люди себе захистять, і кацапи вештаться не будуть
прошу всех поддержать финансово нашу армию
вернутся -и снова они в шоколаде.
Мерзота.
с татом посидять! а жінка - на війну! Що не так????? Чи вже відмінили ст 24 і ст 65 Конституції? ти читав їх хоч раз, Женя?
Чи все-таки - жінка це священна корова, як у Великого Во Ви Пу, у якого до жінок "асобає, бєрєжнає атнашения"? я так відповіді і не отримав... лише невідповідне питання
Який Бог тебе обідив, що не два совісті та честі?
Де відповідь на моє питання? Видно, як воно тебе заділо, за живе прям!!!!
В Карабахе они отлично справлялись!!!
Капец, все из-за одной мелкой мрази! Да и наш подсосок усатый ублюдок!!
Отправьте эту русню домой в цинковых гробах...