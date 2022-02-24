УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12083 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
46 977 82
кордон (3108) митниця (1027) чоловіки (92) воєнний стан (322)

Чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть виїхати з України, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть виїхати з України, - Держприкордонслужба

У зв’язку з воєнним станом чоловіків віком від 18 до 60 років, які є громадянами України, не будуть випускати за межі держави.

"Державна прикордонна служба України повідомляє, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово, обмежено виїзд з України окремою категорією громадян. Зокрема, заборонено виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Така норма діятиме на період правового режиму воєнного стану", - сказано в повідомленні.

Раніше про це повідомив у фейсбуці очільник Львівської митниці Данііл Меньшиков, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з воєнним станом, чоловіки - громадяни України, віком від 18 до 60 років не будуть випускатися за межі нашої держави. Прохання не створювати паніку і не пробувати самовільно перетинати кордон!" - написав він.

Кореспондентка "ТСН" повідомляє, що чоловіків віком від 18 до 60 років вже перестали випускати на територію Польщі. Прикордонники пояснюють, що зараз можливість перетнути державний кордон обмежена.

Чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть виїхати з України, - Держприкордонслужба 01

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Правильно.
показати весь коментар
24.02.2022 23:31
+24
А нах нам уезжать? Пока я не грохну парочку,допустим магаданцев-жизнь не удалась. Убить кацапа-это богоугодное дело
показати весь коментар
24.02.2022 23:47
+23
Пам'ятаємо : «російську армію, бояться тільки російські призовники»
показати весь коментар
24.02.2022 23:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно.
показати весь коментар
24.02.2022 23:31 Відповісти
Пам'ятаємо : «російську армію, бояться тільки російські призовники»
показати весь коментар
24.02.2022 23:43 Відповісти
Неправильно! Жінок теж, як мається!, ст 24 та 65 Конституції - хай слідують!
показати весь коментар
25.02.2022 00:05 Відповісти
А ты,******** пошло на защиту Отечества?Дрянь...
показати весь коментар
25.02.2022 05:59 Відповісти
пока ты не пойдешь - то и я не собираюсь! вперед, покажи мне пример!!!
показати весь коментар
25.02.2022 13:44 Відповісти
Быдло,******. .
показати весь коментар
25.02.2022 06:00 Відповісти
отойди от зеркала.... и тебе полегчает...
показати весь коментар
25.02.2022 13:45 Відповісти
от якраз за наших "Жінок" - читай Коханих.......... Матерів _ Сестер - Дочок ..... вас кацапів і порвуть ....- оце ****** путлер і не прорахував....
показати весь коментар
25.02.2022 06:16 Відповісти
ахаха, смішний підкаблучник... .і шизік - всюди кацапи мерещаться. Здравого розуму у тебе немає...
показати весь коментар
25.02.2022 14:03 Відповісти
Зрозуміло. Але треба хоч якесь навчання і спорядження, я зроду автомат в руках не тримав.
показати весь коментар
24.02.2022 23:33 Відповісти
Ви звертались до тер.оборони і вам відмовили у підготовці?
показати весь коментар
24.02.2022 23:36 Відповісти
Всі хитродуповимахані нехай краще в тюрязі посидять,чи окопи покопають.
показати весь коментар
24.02.2022 23:44 Відповісти
В школі не давали потренуватися? Можливо. Релігія не дозволяла 700 у.о. витратити на АКМ без тюнингу, чи ще значно менше на СКС? Нагадує анекдот: Батько кавказець, дає гроші сину, і каже, що от ти вже дорослий, маєш мати зброю. Той вертається і показує, що купив крутий годинник. На що батько каже, це тобі він потрібен, щоб знати, коли тебе в сраку мали?
показати весь коментар
24.02.2022 23:51 Відповісти
подаруйте мені акс чи акм буду вдячний! або закрий писка!
показати весь коментар
25.02.2022 00:01 Відповісти
Амиго, ты прости - в данном случае, задача - отвести на себя внимание противника, пока наши профи "перезаряжаются" или проводят повторную рекогнистировку. А если мы сможем грохнуть больше, чем ожидали - респект! Этого более, чем достаточно, чтоб те, кто "УМЕЕТ" имели хоть какое-то время. А там - да ладно: в этой жизни гарантия есть только одна - мы все умрем))))))) Так надо это сделать ярко, чтоб чучмэки ахренели!
показати весь коментар
25.02.2022 00:41 Відповісти
Та научится на примере куда легче чем кажется. Я вот тоже никогда оружия в глаза не видела пока муж не показал. А как воры в доме заднюю дверь ночью ломали, интуиция самосохранения взяла вверх и я не сомневалась что делать нужно. Кто знает, может вам суждено быть тем стрелком о котором многие будут знать и помнить, в самом хорошем смысле.
показати весь коментар
25.02.2022 01:10 Відповісти
Сміялися з сирійців, а тепер самі драпанули, позорять країну.
показати весь коментар
24.02.2022 23:35 Відповісти
Ты,чего **** панику сеешь?А ну,под шконку!!
показати весь коментар
25.02.2022 06:01 Відповісти
Это ок. Главное, чтоб моих детей со знакомой выпустили. А я потом - назад на Киев.
показати весь коментар
24.02.2022 23:35 Відповісти
Утром отвожу семью к границе, если выпустят меня из города и возвращаюсь. Если нет, придется отправлять их с кем то.
показати весь коментар
24.02.2022 23:49 Відповісти
Так вот это и проблема у меня: дети готовы ехать, есть все доки, но родственной связи - нет. Если "закроют" глаза и примут - респект!!!
показати весь коментар
25.02.2022 00:35 Відповісти
Папа Римський не так вірить в Бога Як Українці вірять в ЗСУ!



Всі до зброї!
показати весь коментар
24.02.2022 23:38 Відповісти
В тер оборону не всі можуть йти, а біля будинку та по вулиці зможуть...
Хай видають зброю усім бажаючим, хто служив стріляти вміє, СКСи та Мосінки роздадуть з півсотнею патронів.
Єпікіровки всеодно не вистачає
В городі патрулів не видно, хоч якось люди себе захистять, і кацапи вештаться не будуть
показати весь коментар
25.02.2022 00:11 Відповісти
Віримо!
показати весь коментар
25.02.2022 05:45 Відповісти
Нарешті! Респект! Тільки повна мобілізація врятує Україну!
показати весь коментар
24.02.2022 23:39 Відповісти
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi

прошу всех поддержать финансово нашу армию
показати весь коментар
24.02.2022 23:42 Відповісти
ВСЕ НА МЕСТАХ.
показати весь коментар
24.02.2022 23:43 Відповісти
Осталось выяснить где сыновья депутатов .
показати весь коментар
24.02.2022 23:44 Відповісти
З нашої вулиці всі 5 учасників АТО отримали повістки і всі поїхали в частини.
показати весь коментар
24.02.2022 23:46 Відповісти
Навіть з білим білетом?
показати весь коментар
24.02.2022 23:46 Відповісти
Да хоть с фиолетовым. Если руки можно руками помогать. Не обязательно всем воевать, тыл тоже должен кто-то держать
показати весь коментар
24.02.2022 23:50 Відповісти
А,чем ты поддержишь тыл,вояка?
показати весь коментар
25.02.2022 06:02 Відповісти
В теробороне
показати весь коментар
25.02.2022 06:24 Відповісти
Все життя служив і пройшов 3 війни, займався серйозно спортом, хоча мав право навіть у молодості по трьом пунктам отримати білий білет. Око одне майже не бачить після поранення, вивчив таблицю Сивцева, потім таблицю Снеллена і зір стабільно 100 відсотків.
показати весь коментар
25.02.2022 00:10 Відповісти
Не сильно и хотелось.
показати весь коментар
24.02.2022 23:46 Відповісти
МИ НЕ ЗБИРАЄМОСЬ ЇХАТИ З УКРАЇНИ, РОЗДАЙТЕ ЗБРОЮ, НЕ ССИТЬ!
показати весь коментар
24.02.2022 23:46 Відповісти
ТрО!!! не тупи!!!
показати весь коментар
24.02.2022 23:52 Відповісти
Я весь день намагався доїхати з Білогородки до Святошинського РВК. Не зміг. "Біженці" ******* по зустрічній. Яка ТрО нахер...
показати весь коментар
24.02.2022 23:57 Відповісти
наконец-то... сколько сегодня жирных уродов на джипах на запад драпало...наверно успели все же пересечь...
показати весь коментар
24.02.2022 23:46 Відповісти
Потом вернутся и будут снова править.
показати весь коментар
24.02.2022 23:51 Відповісти
Сукі, по всіх полосах, включаючи зустрічні, *******. Я, ****, із-за них не зміг доїхати до РВК!
показати весь коментар
24.02.2022 23:54 Відповісти
я в курсе...просто придушить хотелось...скоты. Грабили эту страну, жили не тужили, а только запахло жареным - ищи-свищи...
вернутся -и снова они в шоколаде.
Мерзота.
показати весь коментар
24.02.2022 23:56 Відповісти
ну от! вот для таких ублюдків і має бути заборона виїзду!
показати весь коментар
25.02.2022 00:19 Відповісти
А что,ты сделал для защиты Укоаины,диванная писака?
показати весь коментар
25.02.2022 06:04 Відповісти
Я надеюсь, с родственниками Пескова, проживающими во Флориде, проведен разговор ? А то он чьота нас на переговоры резко позвал....
показати весь коментар
24.02.2022 23:47 Відповісти
А нах нам уезжать? Пока я не грохну парочку,допустим магаданцев-жизнь не удалась. Убить кацапа-это богоугодное дело
показати весь коментар
24.02.2022 23:47 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2022 23:51 Відповісти
Не только богоугодное но и приятное
показати весь коментар
25.02.2022 01:36 Відповісти
Тим паче,що зараз можна офіційно їх жмурити...
показати весь коментар
25.02.2022 10:50 Відповісти
Добре б було мужчин повернути з Польщі Чехії Словенії Німеччини і так, хай співають гімн і скачуть на передовій а не за границею і за чужими спинами ! В важкий для країни час, вони повинні бути в Україні !
показати весь коментар
24.02.2022 23:52 Відповісти
То не мужчини, то пінка з гівна...
показати весь коментар
24.02.2022 23:58 Відповісти
Так если не пригоден по здоровью то что...типа на пушечное мясо пойдёшь? Мы же все понимаем что это будет пушечное мясо...необученное, например в возрасте за 50 + слабое зрение, и никогда не державшее в руках автомат..очевидно что это расходник и толку с него 0 целых хрен десятых..
показати весь коментар
24.02.2022 23:55 Відповісти
каждому найдется своя работа. Не всем прям на передок
показати весь коментар
24.02.2022 23:57 Відповісти
От хай жінкам і найдуть! Чи вони священні корови?
показати весь коментар
25.02.2022 00:07 Відповісти
дети будут сами дома сидеть??
показати весь коментар
25.02.2022 00:13 Відповісти
а що тебе бентежить?
с татом посидять! а жінка - на війну! Що не так????? Чи вже відмінили ст 24 і ст 65 Конституції? ти читав їх хоч раз, Женя?

Чи все-таки - жінка це священна корова, як у Великого Во Ви Пу, у якого до жінок "асобає, бєрєжнає атнашения"? я так відповіді і не отримав... лише невідповідне питання
показати весь коментар
25.02.2022 00:18 Відповісти
Женщины идут наравне с мужчинами! Желающих много
показати весь коментар
25.02.2022 06:26 Відповісти
угу-угу...
показати весь коментар
25.02.2022 13:42 Відповісти
Но уезжать со страны зачем? Нельзя ей помочь никак?
показати весь коментар
24.02.2022 23:57 Відповісти
А то! ти каждую женщину спроси! - они не уважают мужчин от слова совсем! их тушка ближе к телу! а мужчині для них, как и для всяких тварей в Раде и в госадминистрациях (где, кстати, поголовное бабі) - ненавидят мужчин, они для них пушечное мясо! ст24 и ст65 конституции - это так, кто-то , видимо, бабской мочой писАл.... или пИсал...
показати весь коментар
25.02.2022 00:09 Відповісти
кто же это вас так жестко обидел из женского пола? прям псих.травму нанесла, судя по посту....
показати весь коментар
25.02.2022 00:22 Відповісти
о, ТП_Бінго! не здивувала!
Який Бог тебе обідив, що не два совісті та честі?

Де відповідь на моє питання? Видно, як воно тебе заділо, за живе прям!!!!
показати весь коментар
25.02.2022 00:28 Відповісти
Есть последовательность мобилизации где сначала берут крнтрактников в запасе,ппотом молодых. После 50 лет будут брать в самую последнюю очередь
показати весь коментар
25.02.2022 01:40 Відповісти
а зачем они тут надо -пусть бабки хоть шлют
показати весь коментар
24.02.2022 23:56 Відповісти
Та й не збирався якось. Дніпро моє місто, залишаюся тут. А сьогодні вранці біля нас було два вибухи. *****, чуєш? У мене тут шибки дрижали від твоїх феєрверків, гіндон ти штопаний!
показати весь коментар
25.02.2022 00:01 Відповісти
Ну с другой стороны если человек воевать не хочет, то ясно что солдат с него никакой будет. Это просто массовка и потенциальный дезертир..ну или тоже самое пушечное мясо.
показати весь коментар
25.02.2022 00:08 Відповісти
бабки с таких или имущество отбирать и пусть едут лишаться квартир или домов.
показати весь коментар
25.02.2022 00:46 Відповісти
Вы думаете ВСЕ евреи в Израиле хотят служить? )) Защищать Родину-это обязанность. как например платить налоги или соблюдать правила движения
показати весь коментар
25.02.2022 01:42 Відповісти
Те, кто оказались за рубежом - просто счастливые люди. Не стоит осуждать их. Просто им повезло. Вот и все.
показати весь коментар
25.02.2022 01:31 Відповісти
Хорошо-бы сделать еще как в рашке:повестка вручается не лично под роспись(а призывник прячется в туалете и его типа дома нет),а доставляется уведомлением на почту-как письмо о штрафе ДАИ. И если через 5 дней призывник не явился-занесение в соотв базу и уголовное дело. можно еще при этом присылать СМС на БАНКОВСКИЙ номер телефона,в ДИЮ,и одновременно блокировать банковские счета,вод удостоверения и тд. Тоесть вынудить прийти в Военкомат. Ну и конечно тех кто особо не рвется на фронт-их на снабжение,службы обеспечения брать
показати весь коментар
25.02.2022 01:46 Відповісти
Якщо є бажання допомогти ЗСУ, але за станом здоров'я воювати вже непридатний (пролікована онкологія, та перенесений інфаркт), я можу чимось бути корисний на війні?
показати весь коментар
25.02.2022 02:09 Відповісти
Я моряк. Зараз сптсуюсь з судна в Канаді, порт Baie Comeau. Я не знаю як повернутись додому і боронити Одесу. Всі авіасполучення закриті з Україною, як і небо. Порадьте як повернутися? Боже бережи Україну і її захисників!
показати весь коментар
25.02.2022 06:07 Відповісти
До Польщі літаком, а через кордон на в'їзд повинні пускати.
показати весь коментар
25.02.2022 08:12 Відповісти
Ребята, где Ваши байрактары!
В Карабахе они отлично справлялись!!!
Капец, все из-за одной мелкой мрази! Да и наш подсосок усатый ублюдок!!
Отправьте эту русню домой в цинковых гробах...
показати весь коментар
25.02.2022 08:42 Відповісти
 
 