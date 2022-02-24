Чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть виїхати з України, - Держприкордонслужба

У зв’язку з воєнним станом чоловіків віком від 18 до 60 років, які є громадянами України, не будуть випускати за межі держави.

"Державна прикордонна служба України повідомляє, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово, обмежено виїзд з України окремою категорією громадян. Зокрема, заборонено виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Така норма діятиме на період правового режиму воєнного стану", - сказано в повідомленні.

Раніше про це повідомив у фейсбуці очільник Львівської митниці Данііл Меньшиков, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з воєнним станом, чоловіки - громадяни України, віком від 18 до 60 років не будуть випускатися за межі нашої держави. Прохання не створювати паніку і не пробувати самовільно перетинати кордон!" - написав він.

Кореспондентка "ТСН" повідомляє, що чоловіків віком від 18 до 60 років вже перестали випускати на територію Польщі. Прикордонники пояснюють, що зараз можливість перетнути державний кордон обмежена.