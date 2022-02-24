Зеленський закликав лідерів країн ЄС відключити Росію від SWIFT і накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Європейського Союзу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.
"Закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської ради стати пліч-о-пліч з Україною та зупинити агресора. В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі.
Слід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН", - повідомив Зеленський.
"Наші люди гинуть за свободу України та Європи. Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО – відповіді не почув. Зараз потребуємо міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій", - підкреслив президент.
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"Война - это вынужденная мера, потому что могли риски такие для нас создать, что вообще не понятно, как наша страна существовала бы", - вот так он объяснил нападение на Украину.
Треба зберігати спокій та любити Україну.
кацапы владеют многими активами в Европе
к примеру Славнафт в Словакии и АЗС СЛАВНАФТ В СЛОВАКИИ ,
скупили гостиницы а Карловых Варах , дереписка имеет 30% акций в крупнейшей строительной фирме Штрабаг Австрия и т д
Их жены и лети роскошно живут в Европе и США. Вот по этим слоям и надо бить в санкциях . ВЫГНАТЬ ИХ В ТЕЧЕНИИ 24 часов и арестовать активы
І дія його знадобиться досить недовга - до часу, коли від нього стане руїною економіка РФ, а слідом за нею і ієрархія управління путінського режиму.