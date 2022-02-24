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Зеленський закликав лідерів країн ЄС відключити Росію від SWIFT і накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський закликав лідерів країн ЄС відключити Росію від SWIFT і накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської ради стати пліч-о-пліч з Україною та зупинити агресора. В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі.

Слід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти  армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН", - повідомив Зеленський.

"Наші люди гинуть за свободу України та Європи. Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО – відповіді не почув. Зараз потребуємо міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій", - підкреслив президент.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
Повторюсь
кацапы владеют многими активами в Европе
к примеру Славнафт в Словакии и АЗС СЛАВНАФТ В СЛОВАКИИ ,
скупили гостиницы а Карловых Варах , дереписка имеет 30% акций в крупнейшей строительной фирме Штрабаг Австрия и т д
Их жены и лети роскошно живут в Европе и США. Вот по этим слоям и надо бить в санкциях . ВЫГНАТЬ ИХ В ТЕЧЕНИИ 24 часов и арестовать активы
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24.02.2022 23:59
+15
Будь последовательным! Дай указание изловить АраХамию, Ермака, Гетманцева и ещё сотню своих подельников-предателей и повесить их на Майдане !
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24.02.2022 23:46
+8
С немцами и жабоедами говорить бесполезно, обосрались☹️
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24.02.2022 23:46
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Путин призвал Запад не выталкивать Россию из мировой экономики.

"Война - это вынужденная мера, потому что могли риски такие для нас создать, что вообще не понятно, как наша страна существовала бы", - вот так он объяснил нападение на Украину.
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24.02.2022 23:43 Відповісти
Не ной карлик. Твои холопы за все заплатят с удовольствием твоей жизнью никчемное *****
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25.02.2022 02:07 Відповісти
посыл в никуда...
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24.02.2022 23:44 Відповісти
Угадай с первого раза,кто оплатит им все потери?
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25.02.2022 02:09 Відповісти
С немцами и жабоедами говорить бесполезно, обосрались☹️
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24.02.2022 23:46 Відповісти
Не путайте Кипр и ТРСК (который Вы описали). В ЕС представлен именно Кипр.
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25.02.2022 00:20 Відповісти
сорри
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25.02.2022 00:38 Відповісти
Будь последовательным! Дай указание изловить АраХамию, Ермака, Гетманцева и ещё сотню своих подельников-предателей и повесить их на Майдане !
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24.02.2022 23:46 Відповісти
И самому повеситься? ну-ну...
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24.02.2022 23:48 Відповісти
ЗЕЛЯ, ДЕБІЛ, РОЗДАВАЙТЕ ЗБРОЮ УКРАЇНЦЯМ НА КОЖНОМУ ПЕРЕХРЕСТІ! НА КОЖНІЦ РОЗВ'ЯЗЦІ! НЕ ССИЦИ! МИ ТЕБЕ ЗАХИСТИМО!
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24.02.2022 23:49 Відповісти
То ж Верховна Рада прийняла закон, що всім хто прийде у військомат з паспортом і запишеться в тероборону видадуть зброю.
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24.02.2022 23:58 Відповісти
і з кривим стволом підеш в атаку в трусах і шльопах? все в асфальті друже! дорога в першу чергу, тільки не зрозуміла яка...
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25.02.2022 00:20 Відповісти
если только орки начнуть утюжить города то тогда возможно. Для европы цены уже сейчас кусаются у низов.
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24.02.2022 23:52 Відповісти
Дивлюся я на Зеленського і бачу в його очах, як він називає себе дурнем за те, що прийняв рішення стати президентом... Але що поробиш. Тільки одного хочу - щоб він прислуховувався жо людей, що тямлять у війській справі та міжнародних відносинах...
Треба зберігати спокій та любити Україну.
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24.02.2022 23:54 Відповісти
Повторюсь
кацапы владеют многими активами в Европе
к примеру Славнафт в Словакии и АЗС СЛАВНАФТ В СЛОВАКИИ ,
скупили гостиницы а Карловых Варах , дереписка имеет 30% акций в крупнейшей строительной фирме Штрабаг Австрия и т д
Их жены и лети роскошно живут в Европе и США. Вот по этим слоям и надо бить в санкциях . ВЫГНАТЬ ИХ В ТЕЧЕНИИ 24 часов и арестовать активы
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24.02.2022 23:59 Відповісти
ЗЄЛЯ, ДЕБІЛ, НЕ ТУПІ! РОЗДАВАЙТЕ ЗБРОЮ ПРОСТО НА ВУЛИЦЯХ, НА ПЕРЕХРЕСТЯХ, БІЛЯ СТАНЦІЙ МЕТРО! НЕ СЦИ! МИ ТЕБЕ ЗАХИСТИМО, ЯКЩО БУДУТЬ КАЛАШІ В РУКАХ!!!
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25.02.2022 00:03 Відповісти
ЖОДНИЙ ЄС І СВІФТ ТЕБЕ НЕ ВРЯТУЄ, КРІМ НАС, НАРОДУ УКРАЇНИ!
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25.02.2022 00:04 Відповісти
Ембарго на експорт нафти і газу з РФ - це дуже правильний засіб.
І дія його знадобиться досить недовга - до часу, коли від нього стане руїною економіка РФ, а слідом за нею і ієрархія управління путінського режиму.
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25.02.2022 00:12 Відповісти
Зеля те твої поддельніки? Єрмака де дів? в росію до родичів відправив*?
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25.02.2022 00:13 Відповісти
Раньше надо это было делать, но ты же, вова, занят был посадкой Пороха и критикой запада. вот и получи ожидаемый результат.
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25.02.2022 00:17 Відповісти
хертам, дороги, асфальт, бабло, опять, хертам, дороги, асфальт, бабло.... а *** порох, а армия???? Пох! зеля печать! ска1 !!!!!!
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25.02.2022 00:24 Відповісти
Ума нет и не будет. И никто не объяснит дураку что СВИФТ это всего лишь скорость перевода а сделали больше - лишили напрочь переводов в долларах-евро-йене. Просить надо другое - отправить кацапов в каменный век, лишив их интернета.
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25.02.2022 00:32 Відповісти
Татьяна, Вам как новичку на этом форуме - простительно.
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25.02.2022 17:29 Відповісти
Для начала, перекрой газовую трубу!
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25.02.2022 07:16 Відповісти
 
 