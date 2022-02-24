Зеленський закликав лідерів країн ЄС відключити Росію від SWIFT і накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської ради стати пліч-о-пліч з Україною та зупинити агресора. В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі.

Слід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН", - повідомив Зеленський.

"Наші люди гинуть за свободу України та Європи. Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО – відповіді не почув. Зараз потребуємо міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій", - підкреслив президент.

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