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Підрозділи ЗСУ готуються відбивати наступ РФ на Волині. На Півдні триває оборона, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Події

Підрозділи ЗСУ готуються відбивати наступ РФ на Волині. На Півдні триває оборона, - Маляр

На Волині механізовані підрозділи ЗСУ зайняли позиції по визначеним рубежам в готовності до відбиття наступу противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Угруповання ВМС продовжують ведення бойових дій в південно-західній частині Чорноморської зони. Здійснюється оборона пунктів базування і портів на морському напрямі.

Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва", - додала вона.

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Топ коментарі
+14
Как-то резко пропали люди, утверждающие что украинцы с 2014 года обстреливают сами себя.
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25.02.2022 00:19
+13
СПРАВЖІМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ-ПОВНА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА,ШАНА ТА ПОВАГА
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25.02.2022 00:18
+11
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25.02.2022 00:18
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СПРАВЖІМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ-ПОВНА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА,ШАНА ТА ПОВАГА
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25.02.2022 00:18 Відповісти
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25.02.2022 00:18 Відповісти
Тупі мамки ще наражають, краще 20
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25.02.2022 00:21 Відповісти
Как-то резко пропали люди, утверждающие что украинцы с 2014 года обстреливают сами себя.
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25.02.2022 00:19 Відповісти
Ой, мені сьогодні попались такі.
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25.02.2022 00:38 Відповісти



Танк Т 72 vs РПГ NLAW
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25.02.2022 00:21 Відповісти
це так розумію картоплефюрер кордони розпахнув москалякам , Волинь же кордонів з ерефією не має ...хоча беЛоарусія то і є вєе ерефія
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25.02.2022 00:26 Відповісти
На Півдні триває оборона? Вот инфа с сайта мера Херсона: https://miskrada.kherson.ua/news/operatyvna-informatsiia-stosovno-rosijskoho-vtorhnennia-na-terytoriiu-khersonshchyny/
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25.02.2022 00:28 Відповісти
А як там копачі бурштину? Вони такі суворі, що навіть сбу не пропускають. Я думаю, танки там не пройдуть?
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25.02.2022 00:37 Відповісти
Сто пудов.
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25.02.2022 00:39 Відповісти
Не ссать!!!! Я еще в Киеве не докурил своей последней сигареты!

А если серьезно (простите меня, живые герои и все герои, героически погибшие): сдохну, но хотя б одного с собой заберу, мля!!
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25.02.2022 00:47 Відповісти
 
 