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Повітряні сили знищили 15 літальних апаратів та десятки ракет "калібр" та "іскандер" російських окупантів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Повітряні сили знищили 15 літальних апаратів та десятки ракет

Командування Повітряних сил ЗСУ відзвітувало про свою діяльність у перший день російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Повітряних сил. 

"Сьогодні о 5 ранку окупаційні війська завдали масованих ракетних ударів по українських містах та військових об’єктах Збройних Сил України. Першими ці удари прийняли на себе Повітряні Сили.

Система протиповітряної оборони держави стійко витримала перші удари противника. Головними цілями окупантів стали бойові пункти управління, радіолокаційні підрозділи Повітряних Сил, зенітних ракетних військ та військові аеродроми.

Авіація Повітряних Сил успішно вийшла з-під удару противника і протягом доби нанесла нищівних втрат ворогу", - підкреслюється у повідомленні.

У інформації підкреслюється: "Так, у повітряному бою із українськими Су-27, противник втратив два винищувачі Су-30 СМ, а бомбардувальники Су-24М, розвідники Су24МР та штурмовики Су-25 кілька разів завдавали потужних ракетно-бомбових ударів в районі аеродрому Гостомель і повернулись без втрат.

Саме там, під Києвом, противник висадив із кількох десятків бойових вертольотів російський десант, аби захопити плацдарм на околицях столиці України.

Українські Сили оборони, включаючи авіацію, танки та артилерію не дозволяють ворогу здійснити свій задум і успішно знищують окупантів".

"Протягом нинішньої доби системою протиповітряної оборони держави знищено близько 15 літальних апаратів противника (інформація уточнюється), десятки крилатих ракет "Калібр", а також ракети оперативно-тактичних комплексів "Іскандер".

На жаль, Повітряні Сили зазнали болючих втрат. Висловлюємо співчуття рідним та близьким Українських захисників, які віддали найдорожче – своє життя у боротьбі із підступним російським окупантом. Але ми вистояли і продовжуємо боротьбу за нашу свободу, за нашу землю, за наш народ!", - резюмується у повідомленні. 

Слава Україні! Слава полеглим героям! Смерть окупантам!

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+51
Дякую за службу.
Нехай Господь вас оберігає.
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25.02.2022 01:07
+25
Слава Повітряним силам та всім захисникам України.
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25.02.2022 01:09
+21
У мене зараз одна думка в моску.
Якого власне зуя Захід взагалі боїться кацапів?
Якщо Україна їм упевнено дає пзди, зводить до мінімуму ефект ракетних ударів, трощить їхні штурмові батальйони, якщо навіть тиловики їм дають пзди - блть, кого там боятися?
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25.02.2022 01:15
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Дякую за службу.
Нехай Господь вас оберігає.
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25.02.2022 01:07 Відповісти
Слава Повітряним силам та всім захисникам України.
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25.02.2022 01:09 Відповісти
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25.02.2022 01:10 Відповісти
Хай Бог наших соколиків оберігає. Задиблим царство небесне, рідним співчуття.
Слава Україні! Героям Слава! і смерть ворогам!
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25.02.2022 01:13 Відповісти
Скажіть хоч хтось, а де Єрмак?
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25.02.2022 01:14 Відповісти
У мене зараз одна думка в моску.
Якого власне зуя Захід взагалі боїться кацапів?
Якщо Україна їм упевнено дає пзди, зводить до мінімуму ефект ракетних ударів, трощить їхні штурмові батальйони, якщо навіть тиловики їм дають пзди - блть, кого там боятися?
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25.02.2022 01:15 Відповісти
Боїться застосування ядерної зброї, тому що...далі цитата покійного Нємцова
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25.02.2022 01:18 Відповісти
Боятися то вони не просто бояться а аж сцють , але мене одне питання мучить - навіть при їх боязні що заважатиме ***** по них той ядерний удар нанести з позицій "прінуждєнія к міру" ? Невже після всього що трапилося такий варіант гейропа не розглядає ? Свято вірять що той придурок цього не зробить бо кацапи у них брюліки і мєха скуповують ? Так у нас у 2014 теж багато хто вірив що "мишебратья".
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25.02.2022 01:38 Відповісти
Так может сработать до обратного, именно ЯО Х***Ло и применит раз Запад так его боится. Ето как с гопником, когда все боятся его ножичка то он его обязательно применит.
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25.02.2022 01:40 Відповісти
Гадаю, не в страху справа. Якщо припустити, що керівники західних країн - люди прагматичні (а це схоже на правду), то їм нема сенсу негайно руйнувати те, що само розсиплеться вже ближчим часом.
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25.02.2022 01:35 Відповісти
Українська народна війна проти кацапських фашистів має стати останнім кілком у труну Московсько-Ординської імперії!
Так і стане! Я переконаний у цьому!
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25.02.2022 01:17 Відповісти
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25.02.2022 01:17 Відповісти
Тільки знищення Росії фізично принесе Мир і Спокій Світові!
І над цим повинен працювати весь Свят не тільки Україна!
Героям хвала!
Загиблим Слава!
Україна понад усе!
Але не панікуймо, Правда за нами!
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25.02.2022 01:21 Відповісти
За неперевіреними даними із московської орди, наближеним до влади простим на початку минулої доби було відомо про запланований бліцкріг протягом 3-4 діб...
На вечір слугам сатани внесли інформацію про зміну планів тривалості бліцкрігу до 14-15 діб... Безмежно приємно вразило!...
З чим і вітаю наших повітряних асів та всі Збройні Сили України!
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25.02.2022 01:23 Відповісти
Петербург с вами, друзья. Не все уроды и мудаки, просто у нас тут много забитых рабов.

Впрочем, свободным людям проще воевать с рабами. )))
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25.02.2022 01:33 Відповісти
С магазинами к калашу и каской в руке выступил командующий ВВС.
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25.02.2022 01:51 Відповісти
Дружок, ты о личном оружии слыхал?
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25.02.2022 01:57 Відповісти
Героям слава!
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25.02.2022 02:12 Відповісти
Су-27 збив два Су-30СМ!
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25.02.2022 02:30 Відповісти
 
 