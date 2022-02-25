Повітряні сили знищили 15 літальних апаратів та десятки ракет "калібр" та "іскандер" російських окупантів. ВIДЕО
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Командування Повітряних сил ЗСУ відзвітувало про свою діяльність у перший день російської агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Повітряних сил.
"Сьогодні о 5 ранку окупаційні війська завдали масованих ракетних ударів по українських містах та військових об’єктах Збройних Сил України. Першими ці удари прийняли на себе Повітряні Сили.
Система протиповітряної оборони держави стійко витримала перші удари противника. Головними цілями окупантів стали бойові пункти управління, радіолокаційні підрозділи Повітряних Сил, зенітних ракетних військ та військові аеродроми.
Авіація Повітряних Сил успішно вийшла з-під удару противника і протягом доби нанесла нищівних втрат ворогу", - підкреслюється у повідомленні.
У інформації підкреслюється: "Так, у повітряному бою із українськими Су-27, противник втратив два винищувачі Су-30 СМ, а бомбардувальники Су-24М, розвідники Су24МР та штурмовики Су-25 кілька разів завдавали потужних ракетно-бомбових ударів в районі аеродрому Гостомель і повернулись без втрат.
Саме там, під Києвом, противник висадив із кількох десятків бойових вертольотів російський десант, аби захопити плацдарм на околицях столиці України.
Українські Сили оборони, включаючи авіацію, танки та артилерію не дозволяють ворогу здійснити свій задум і успішно знищують окупантів".
"Протягом нинішньої доби системою протиповітряної оборони держави знищено близько 15 літальних апаратів противника (інформація уточнюється), десятки крилатих ракет "Калібр", а також ракети оперативно-тактичних комплексів "Іскандер".
На жаль, Повітряні Сили зазнали болючих втрат. Висловлюємо співчуття рідним та близьким Українських захисників, які віддали найдорожче – своє життя у боротьбі із підступним російським окупантом. Але ми вистояли і продовжуємо боротьбу за нашу свободу, за нашу землю, за наш народ!", - резюмується у повідомленні.
Слава Україні! Слава полеглим героям! Смерть окупантам!
Будь ласка, зачекайте...
Нехай Господь вас оберігає.
Слава Україні! Героям Слава! і смерть ворогам!
Якого власне зуя Захід взагалі боїться кацапів?
Якщо Україна їм упевнено дає пзди, зводить до мінімуму ефект ракетних ударів, трощить їхні штурмові батальйони, якщо навіть тиловики їм дають пзди - блть, кого там боятися?
Так і стане! Я переконаний у цьому!
І над цим повинен працювати весь Свят не тільки Україна!
Героям хвала!
Загиблим Слава!
Україна понад усе!
Але не панікуймо, Правда за нами!
На вечір слугам сатани внесли інформацію про зміну планів тривалості бліцкрігу до 14-15 діб... Безмежно приємно вразило!...
З чим і вітаю наших повітряних асів та всі Збройні Сили України!
Впрочем, свободным людям проще воевать с рабами. )))