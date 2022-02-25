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Ворог позначив мене як ціль номер 1. Вони хочуть знищити Україну політично, – Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог позначив мене як ціль номер 1. Вони хочуть знищити Україну політично, – Зеленський

Ворог намагатиметься знищити голову держави, щоб знищити Україну політично.

Про це сказав на черговому брифінгу президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За наявною в нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1, мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", - зазначив Зеленський. 

"Маємо інформацію і про те, що в Київ зайшли диверсійні групи ворога. Тому закликаю киян бути уважними, дотримуватись правил комендантської години. Я залишаюсь у центральному кварталі, разом з усіма", - сказав президент.

"Знаю, що вкидають багато фейків, зокрема, що я поїхав зі столиці. Я в Києві, я лишаюсь зі своїм народом", - запевнив президент.
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Топ коментарі
+15
Нагадаю:
П'ять днів потому, цей поц ВІДМОВИВСЯ ЗБІЛЬШУВАТИ ФІНАНСУВАННЯ АРМІЇ, сказавши, що тоді він "не зможе будувати дороги"!!!
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25.02.2022 01:57
+11
Підтримаємо Президента!
Йому важко!
Здоров'я і Мужності йому!
Борімося-поборемо!
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25.02.2022 01:13
+11
в чем дело, кацап? от правды твой ватный мозг коробит?)
терпи, и помни - сегодня погибло много хороших парней лишь потому, что твой зеЛох офшорный ржал и унижал военный, крабил ЗСУ в угоду деребану на дорогах - по которым расейские танки идут по Украине..
ты заметил что ВСЕ дороги, по которым кацапы наступают - отстроенны?
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25.02.2022 01:21
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Цілком погоджуюсь
Але зара треба дати відсіч цапам, згуртуватись, а вже потім ми згадаємо бубочці усе, єтищі замість нептунів, єсмартфони замість стугн, дію замість дій щодо зміцнення оборони.
Але це потім, зара не час, тре боронити крану, родину, дитину.
Слава Україні
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25.02.2022 01:27 Відповісти
Підтримаємо Президента!
Йому важко!
Здоров'я і Мужності йому!
Борімося-поборемо!
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25.02.2022 01:13 Відповісти
в чем дело, кацап? от правды твой ватный мозг коробит?)
терпи, и помни - сегодня погибло много хороших парней лишь потому, что твой зеЛох офшорный ржал и унижал военный, крабил ЗСУ в угоду деребану на дорогах - по которым расейские танки идут по Украине..
ты заметил что ВСЕ дороги, по которым кацапы наступают - отстроенны?
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25.02.2022 01:21 Відповісти
Танкам и грузовикам плевать на ямы на дорогах. Проблема в том что деньги потрачены не на оборону, потому что никто всерьез не воспринимал угрозы Путина и это после потери Донбасса и Крыма!
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25.02.2022 06:18 Відповісти
Вон с ресурса! Провокатор!
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25.02.2022 06:46 Відповісти
Важко хлопцям в окопах, важко було хлопцям які боронили острів зміїний.

Зара не час, але після того як дамо відсіч цапам. Гнусьаве чмо відповість за усе. ***** важко йому, чого? Бо три дні без вихідних? Просрало падло все, але най його. Зара тре бити цапа
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25.02.2022 01:36 Відповісти
ага, в Омані в руснявому посольстві важко було сидіти, без вазеліну.
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17.08.2023 13:48 Відповісти
Ну а что там с агентурой рядом? Бутутсов прямым текстом говорил что рядом с президентом крот РФ
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25.02.2022 01:14 Відповісти
Если он про дерьмака, то его весь день не было видно.
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25.02.2022 01:20 Відповісти
Занят. Шифровки в Кремль шлет
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25.02.2022 01:45 Відповісти
Блин, кто ему опять дал кокс? Немедленно отберите. Сейчас не время!
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25.02.2022 01:18 Відповісти
якби ти був ціль номер 1, тебе б ще позавчора не було
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25.02.2022 01:18 Відповісти
Натякає на те, що треба домовлятись про нейтральний статус.
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25.02.2022 01:21 Відповісти
Цель номер. 1.2.3.....! и только! это. УКРАИНА!
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25.02.2022 01:21 Відповісти
Точнее. каждый украинец и вся Украина.цель номер 1.2.3.......
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25.02.2022 10:26 Відповісти
Напевно так і є. Сім'ю не тронуть, а зе точно.
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25.02.2022 01:26 Відповісти
Це не про кацапів. Вони позбавлені будь-якої честі.
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25.02.2022 01:27 Відповісти
*****, ви що, *******?

У будь=якій тотальній війні президент/король/монарх є для ворога ціль номер 1, а його сім'я номер 2.
Зараз не час обсирати нинішню владу. Від цього немає ніякої користі у війні з мордором.
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25.02.2022 01:26 Відповісти
Точно. Ху.ло так и сказало - пока мне Зеленского не привезете буду воевать. А как же - цель №1. Если б все было так просто, то твоего зеленого питараса уже б давно коленом под зад за поребрик отправили, но проблема в том, что он нах никому не нужен
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25.02.2022 01:50 Відповісти
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25.02.2022 01:29 Відповісти
Куля в лоб №2
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25.02.2022 01:31 Відповісти
Зеленский. хоть тебя и не понимал. твоих шагов и ....погонял на тебя не последним .последними словами. МЫ. в одной лодке!!!.Нам. сейчас важно выстоять!После.. нашей победы. будем разбирать кто. что. А сейчас. постарайся не тупить и делай все возможное и не возможное для победы страны.но.не через шапкозакидательство .Я этого человека по своему презирал! .Но. сейчас.УКРАИНЦЫ.мы.сейчас обязаны быть вместе и в 1вую очередь за страну. УКРАИНУ.другой не будет!берегите себя!и валим оккупанта-этих чертей .гонд.в .пид..рав!!! сарян за этот казалось бы пафос.но .эти слова от души!.
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25.02.2022 01:49 Відповісти
Нагадаю:
П'ять днів потому, цей поц ВІДМОВИВСЯ ЗБІЛЬШУВАТИ ФІНАНСУВАННЯ АРМІЇ, сказавши, що тоді він "не зможе будувати дороги"!!!
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25.02.2022 01:57 Відповісти
Не думала, что когда-то напишу такое.
Зеля, держи строй. Прорвемся
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25.02.2022 02:03 Відповісти
***** ти дебіл їм потрібен?
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25.02.2022 02:08 Відповісти
Мабуть розвіддані від Єрмака та його джерел в Оркії...
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25.02.2022 02:21 Відповісти
та да... уже вляпался в Историю... паприкольно так... думал весело будет? все тянул резину - переговоров личных с ****** хотел??? не ты цель № 1, не льсти себе.... цель № 1 - УКРАИНА...
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25.02.2022 06:08 Відповісти
Вовчик нужен, потому что сейчас это оплот обороны Украины, это легитимность,а без него Россия будет говорить что в Украине безвластие и власть захватили. Поэтому задача устранить руководство и на этом фоне впихнуть какого нибудь мураева который потом с потрохами продаст страну и будет януковощ2
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25.02.2022 06:21 Відповісти
черт конченый
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25.02.2022 06:54 Відповісти
Та шоби ти здохло від передозу ЗеПоц жидофський. Разом з Агрохімію та Дерьмаком!!! Ца вас ця кров і втрати!!!

Залужний держись!!!! На тебе вся надія і на Союзників щоб набої везли зі стінгерами!!!!
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25.02.2022 06:26 Відповісти
То шо, Зеля, "Байден нагнетал", да? великий будівник ты бл.
Привет там Елдачку и Членовеку-Хламидии, которая обосрала западные СМИ, сказав что они еще хуже скабеевских.
Цель номер один? Ну так законы почитай, "юрист" - когда президент выбывает, то есть цепочка других кто его замещает, Стефанчук - первый. И никакое безвластие не наступает.
Явная же ложь .!
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25.02.2022 06:27 Відповісти
у меня есть вопрос. В Штатах, если Президент каким-то образом уходит из офиса (типа из за болезни, смерти, само увольнение, и т.д.) то следующим по очереди который обязан на себя взять права президента является вице-президент. После вице-президента -- Спикер Дома Представителей. После -- временный президент Сената США, потом госсекретарь, потом министр финансов, потом министр обороны, потом генпрокурор, и т.д. А в Украине, если не дай бог президента не станет, кто-то становится автоматически президентом / главнокомандующим на его место?
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25.02.2022 06:30 Відповісти
ціль номер 1,відмовся від свого президентства на користь приємника,може ,навіть Порошенка!
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25.02.2022 07:00 Відповісти
Кому ты нахер сдался, чмо зеленое. Даже на рояле нормально играть не умеешь. Что может сделать говнокомандующий, который армию видел только по телевизору? Может лучше самим его пристрелить?
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25.02.2022 09:41 Відповісти
Ну да...Франция -это я. Людовик зеленский.
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25.02.2022 21:02 Відповісти
 
 