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Ворог позначив мене як ціль номер 1. Вони хочуть знищити Україну політично, – Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог намагатиметься знищити голову держави, щоб знищити Україну політично.
Про це сказав на черговому брифінгу президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За наявною в нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1, мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", - зазначив Зеленський.
"Маємо інформацію і про те, що в Київ зайшли диверсійні групи ворога. Тому закликаю киян бути уважними, дотримуватись правил комендантської години. Я залишаюсь у центральному кварталі, разом з усіма", - сказав президент.
"Знаю, що вкидають багато фейків, зокрема, що я поїхав зі столиці. Я в Києві, я лишаюсь зі своїм народом", - запевнив президент.
Топ коментарі
+15 Small Jerboa
показати весь коментар25.02.2022 01:57
+11 Leon Renk bcc9a743
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+11 alishop ukraine
показати весь коментар25.02.2022 01:21
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Цілком погоджуюсь
Але зара треба дати відсіч цапам, згуртуватись, а вже потім ми згадаємо бубочці усе, єтищі замість нептунів, єсмартфони замість стугн, дію замість дій щодо зміцнення оборони.
Але це потім, зара не час, тре боронити крану, родину, дитину.
Слава Україні
Йому важко!
Здоров'я і Мужності йому!
Борімося-поборемо!
терпи, и помни - сегодня погибло много хороших парней лишь потому, что твой зеЛох офшорный ржал и унижал военный, крабил ЗСУ в угоду деребану на дорогах - по которым расейские танки идут по Украине..
ты заметил что ВСЕ дороги, по которым кацапы наступают - отстроенны?
Зара не час, але після того як дамо відсіч цапам. Гнусьаве чмо відповість за усе. ***** важко йому, чого? Бо три дні без вихідних? Просрало падло все, але най його. Зара тре бити цапа
У будь=якій тотальній війні президент/король/монарх є для ворога ціль номер 1, а його сім'я номер 2.
Зараз не час обсирати нинішню владу. Від цього немає ніякої користі у війні з мордором.
П'ять днів потому, цей поц ВІДМОВИВСЯ ЗБІЛЬШУВАТИ ФІНАНСУВАННЯ АРМІЇ, сказавши, що тоді він "не зможе будувати дороги"!!!
Зеля, держи строй. Прорвемся
Залужний держись!!!! На тебе вся надія і на Союзників щоб набої везли зі стінгерами!!!!
Привет там Елдачку и Членовеку-Хламидии, которая обосрала западные СМИ, сказав что они еще хуже скабеевских.
Цель номер один? Ну так законы почитай, "юрист" - когда президент выбывает, то есть цепочка других кто его замещает, Стефанчук - первый. И никакое безвластие не наступает.
Явная же ложь .!