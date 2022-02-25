Ворог позначив мене як ціль номер 1. Вони хочуть знищити Україну політично, – Зеленський

Ворог намагатиметься знищити голову держави, щоб знищити Україну політично.

Про це сказав на черговому брифінгу президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За наявною в нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1, мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", - зазначив Зеленський.

"Маємо інформацію і про те, що в Київ зайшли диверсійні групи ворога. Тому закликаю киян бути уважними, дотримуватись правил комендантської години. Я залишаюсь у центральному кварталі, разом з усіма", - сказав президент.

"Знаю, що вкидають багато фейків, зокрема, що я поїхав зі столиці. Я в Києві, я лишаюсь зі своїм народом", - запевнив президент.