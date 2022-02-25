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Новини Війна в Україні
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війна (56365) Зеленський (17428) НАТО (5130) Україна (5204) членство в НАТО (1407)

"Я запитав у 27 лідерів Європи, чи готові вони прийняти Україну в НАТО. Усі бояться, не відповідають. А ми не боїмось!" - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що країни-члени НАТО не готові брати в Україну в Альянс

Про це він повідомив на черговому брифінгу, який цитує Цензор.НЕТ.

Зеленський висловив слова подяки країнам, які нам допомагають, але наголосив, що не бачить тих, хто готовий воювати за Україну. "Не бачу таких, чесно", - зазначив Зеленський.

"Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО. Чесно, всі бояться", - додав президент.

"Ми чули з Москви, що вони готові говорити про нейтральний статус України, я скажу усім партнерам, що зараз для нас важливий момент і питаю, чи вони з нами. Вони відповідають, що з нами, але нас брати в альянс не готові. Я запитав у 27 лідерів Європи, чи готові вони прийняти Україну в НАТО. Запитав прямо, усі бояться, не відповідають. А ми не боїмось!", - запевнив Зеленський.

"Ми не боїмось говорити про нейтральний статус, але які при цьому у нас будуть гарантії і які конкретно країни нам їх дадуть. Розмовляти про закінчення цього вторгнення країни потрібно, але доля нашої держави залежить від нашої армії, наших героїв, нашого народу, вашої мудрості і підтримки усіх друзів. Слава Україні!", - завершив промову президент.

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Топ коментарі
+20
В Європі на даний момент тільки три країни мають яйця - Великобританія, Польща, Україна.
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25.02.2022 01:31
+18
Был уже и нейтральный статус и гаранты с гарантиями в Будапеште
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25.02.2022 01:26
+17
Після розгрому російсько-фашистського нашестя потрібно буде думати про інше "нато" без французів, німців, італійців та угорців! ... Щоби не смерділо з найменшого приводу...
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25.02.2022 01:34
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Військовослужбовці 93 омбр взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку
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25.02.2022 01:24 Відповісти
Це ще ранкова новина, за день було багато полонених
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25.02.2022 01:24 Відповісти
Хм-м-м... Ці двоє схожі на строковиків, яким не стало клепки не те щоб відкосити від армії, а й пирогом собі в писок втрапити з першої спроби.
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25.02.2022 02:03 Відповісти
Гарантій не дасть ніхто. На жаль. Етап пройдений. Прикро, що за останні три роки можна було зробити набагато більше у плані зміцнення армії.
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25.02.2022 01:25 Відповісти
Не переймайтеся, Росію ми все рівно в озброєнні не догнали б.
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25.02.2022 01:31 Відповісти
Почему же?? Если б не заморозили ракетные програмы то сейчас бы мы могли иметь очень весомые аргументы против кацапо свиней
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25.02.2022 07:03 Відповісти
Ой, я вас дуже розумію. Звичайно, виправдання немає. Це я так, щоб хоч трохи ніби заспокоїти вас і себе. І можна, і треба було. Так " ми ж перестали стрілять".
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25.02.2022 07:31 Відповісти
Сказать не могут, потому что это - серьёзный , не эмоциональный вопрос, а болтать несерьёзно - у них не принято.
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25.02.2022 01:25 Відповісти
Та не виправдовуйте ви їх. Бояться. Але, 37 країн чи скільки їх там бояться однієї, хай навіть і великої, ядерної та добре озброєної країни, то гріш їм ціна.
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25.02.2022 01:34 Відповісти
Зеля готов на нейтралитет.
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25.02.2022 01:26 Відповісти
Читаем внимательно новость, там ответ на ваш вопрос
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25.02.2022 01:27 Відповісти
Был уже и нейтральный статус и гаранты с гарантиями в Будапеште
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25.02.2022 01:26 Відповісти
Ні, тепер вже не буде ніяких гарантій, які гарантії даватиме переможець, та ще і людожер?
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25.02.2022 01:37 Відповісти
Так плешивая тварь купила 50% правительства: Германия, Австрия, Италия, Франция, Венгрия, Сербия, частично Чехия.
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25.02.2022 06:21 Відповісти
Все одно колективна безпека значно краще.
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25.02.2022 01:27 Відповісти
в текстовій версії чомусь пропущено:
"Ми не боїмося говорити з Росією... про нейтральний статус ... про гарантії"
Натяки на те, що треба домовлятись.
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25.02.2022 01:28 Відповісти
Брешеш. У зверненні не так. Що це тобі дає?
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25.02.2022 01:43 Відповісти
... - це пропущене другорядне.
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25.02.2022 02:01 Відповісти
Зеленский реально молодец, ведет себя в этот трудный момент очень достойно
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25.02.2022 01:29 Відповісти
брехню спамлю
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25.02.2022 01:31 Відповісти
Спамь сколько влезет, но факт есть факт
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25.02.2022 01:34 Відповісти
Это да. По нему видно, что он наконец-то всё понял. А я-то думал, что он попытается сбежать... Хорошо, что мои предположения не оправдались.
Я даже сам на себя наложил запрет оскорблять сейчас Зеленского и рекомендую это делать остальным.
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25.02.2022 01:34 Відповісти
звернення
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25.02.2022 01:45 Відповісти
В Європі на даний момент тільки три країни мають яйця - Великобританія, Польща, Україна.
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25.02.2022 01:31 Відповісти
+прибалти
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25.02.2022 01:32 Відповісти
Точно! Дякую, що поправили мене.
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25.02.2022 01:36 Відповісти
А Британію краще викресли. Там той, королева. Повір, в неї яєць немає
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25.02.2022 01:58 Відповісти
Королева - то як символ країни. А головний "рєшала" - це прем'єр-міністр.
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25.02.2022 02:02 Відповісти
Ермаковским душком отдаёт.
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25.02.2022 01:32 Відповісти
Готові....Чи не готові.... Всі вони, не дивлячись на заяви..... висловлювання....П@Д@Р@СИ!!!! Інакше, людей, котрі говорять одне, а роблять так, як зручно, не назвеш!!!!!!
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25.02.2022 01:32 Відповісти
В 2014 в нас була сама нейтральна країна. З армією на папері.

Добре, що зараз вирісли з кошенят справжні леви.
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25.02.2022 01:33 Відповісти
Слід надіятися лише на себе!!!!!!
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25.02.2022 01:34 Відповісти
Після розгрому російсько-фашистського нашестя потрібно буде думати про інше "нато" без французів, німців, італійців та угорців! ... Щоби не смерділо з найменшого приводу...
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25.02.2022 01:34 Відповісти
Ліга Націй 2.0
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25.02.2022 01:40 Відповісти
Байдуже як назвати! Лиш би там нічого не смерділо!
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25.02.2022 01:49 Відповісти
Про свои крылатые ядерные ракеты нужно будет думать. когда они у нас будут-то и НАТО первым предложит Украине членство! В НАТО хотят сильных а не слабых которых защищать нужно
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25.02.2022 01:55 Відповісти
А воно нам таке потрібне?
- І німці, і французи й італійці хотять щоби їх хтось інший захищав та ніс всі витрати по такому захисту, а вони, тим часом, пилятимуть бабки з потенційними ворогами...
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25.02.2022 02:07 Відповісти
+100
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25.02.2022 06:23 Відповісти
Блть, а чого вони взагалі-то бояться? Україна впевнено натягує свинособакам з@лупу на комірчину - це означає, що НАТО зі своєю супер-пупер зброєю взагалі порве їх немов Сірко ганчірку!
Агов! Захід! росія - ЧМО! Давайте разом дамо їм пзди!
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25.02.2022 01:34 Відповісти
Схоже Бубочка так налякався, що його страх закатрупив самого себе. Внаслідок цього Буба став надзвичайно сміливим.
Принаймні, в Бубиній уяві.
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25.02.2022 01:40 Відповісти
ти кончена мразота , херой-копіювальник маячні з дурдому . Горіти тобі у пеклі придурку .
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25.02.2022 07:00 Відповісти
Порве... Якщо з німцями, французами, італійцями, угорцями та з кіпріотами домовиться... А от це - вже не факт!
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25.02.2022 01:54 Відповісти
Пфффф. За підсумками сьогоднішньої супероперації одічалих, можна буде і без них. США, Канада, Британія, Польща... І, звичайно, Україна (наша участь буде особливо деморалізуючою для лаптів). От і достатньо.
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25.02.2022 02:17 Відповісти
Зебила после войны надо будет судить за предательство, были б Нептуны, на змеином никто не погиб б

Эта тварь сначала говорила что дороги важнее, сдала запад нахрен, а теперь сопля Зелёная перекладывает вину
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25.02.2022 01:40 Відповісти
Потом будем с этим разбираться. Харе срать в каментах.
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25.02.2022 01:42 Відповісти
себя суди мыкало долбаное
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25.02.2022 07:02 Відповісти
Я спросіл у ясєня -
Так шо там с члєнством в НАТО, мля?
Но ясєнь нє отвєтіл мнє..
Іспугался, ясєн пєнь
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25.02.2022 01:44 Відповісти
А що, без НАТО немае другого варіанту? На приклад особовий військовий та єкономічний партнер США та Британіі?! Без оцих продажих німців та гальманутих французів.
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25.02.2022 01:50 Відповісти
Зеля προςραλ статус особового військового партнера США в вересні 2021. Вони з маркаровой дуже налякались що прийдеться здати Беню.
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25.02.2022 06:00 Відповісти
Боюсь он прав.Все кроме нас боятся воевать против рашки и это сводит на нет всю нашу многолетнюю борьбу за вступление в этот как оказалось клуб ссыкунов.Нужно подписывать нейтралитет и прекращать мясорубку.
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25.02.2022 02:11 Відповісти
Не захворів? Схоже на лишньохромосомний вірус...
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25.02.2022 02:26 Відповісти
підписання сьогодні нейтралітету тільки відстрочить ще більшу війну в майбутньому
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25.02.2022 02:50 Відповісти
Зато сохраним жизни наших людей.Нужно быть хитрее-выждать пока рашка или пуйло развалится и потом уже мутить с НАТО и ЕС.
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25.02.2022 03:07 Відповісти
Так они хотят не только нейтралитет, они хотят уничтожения Украины - денацификацию..Зачем манипулируешь? Если б речь шла о нейтралитете только, тогда ещё куда не шло...а так пусть идут на буй
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25.02.2022 07:13 Відповісти
Ну проведем какую-то "денацификацию" для галочки.Пойми,у этого психа есть последний козырь-ЯО и даже если мы перемелем его армию тут он готовь его применить против нас.Уже понятно что НАТО за нас не впишется.Даже они его ссут.Я считаю что нейтралитет это сейчас оптимальный вариант.
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25.02.2022 15:03 Відповісти
Ничего тебе нейтралитет не даст.
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25.02.2022 06:43 Відповісти
Давайте тут на груди майки не будем рвать. В НАТО нам точно не светит. Особенно когда мы уже в состоянии войны. Так что остаться в нейтральном поле, но в не демилиторизированном состоянии, ради прекращения этой войны - норм выход. Поймите путин больной шизойд, он нас может просто мясом закидать. А в самом противном случае возьмет по какому нибудь Котовску ядерной тактической ракетой жахнит и пипец. Уверен, что ни одна страна в ядерное противостояние с пу не в ступит.
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25.02.2022 03:18 Відповісти
так он так может и в прибалтику зайти и сказать что жахну ядерной бомбой и НАТО может и не ответить. В НАТО только 2 страны реально США и Англия ну еще Польша а остальные продажные шкуры.
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25.02.2022 06:53 Відповісти
У путіна такий же вигаданий привід воювати з Україною - щоб, мовляв, не допустити до вступу в НАТО, як у гітлера був - напасти на Польщу, тому що та загрожувала Германії. Путіну потрібна Україна, як платцдарм, з якого він збирається просуватися далі на захват країн Балтії, Польщі. Українців, певно, хоче в майбутньому призивати до служби в російскій армії, як це робить в Криму.
А остаточна мета - розвал Америки, щоб досягти світового панування. Багато людей це розуміе. Але путіну Українці не по зубам. Бог та правда з Україною! Україна переможе!
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25.02.2022 03:56 Відповісти
На самом то деле не в НАТО речь, Путин хочет ручных президентов и министров в Украине, на пример луки. Именно это его цель, а не война против НАТО в Украине, которое нам никто давать не хочет.
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25.02.2022 06:11 Відповісти
И если это случится то Украина будет очередным донором вояк уже для войны с Польшей, Прибалтикой.
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25.02.2022 06:13 Відповісти
НАТО разложилось изнутри и выродилось уже, увы. Просто Кот Леопольд. Какое-то дерьмо, как и вся бюрократия у власти.
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25.02.2022 06:24 Відповісти
Зачем было спрашивать очевидное?
Еще в 2017 г. нам сказали "примем не раньше, чем через 30 лет". В 2021г. подтвердили эти слова.
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25.02.2022 06:57 Відповісти
не примут они вас и не надейтесь на них.ситуация повторяет 2 мировую когда они своей ссыкливостью сдали чехославакию гитлеру и когда потом гитлер большинство из них захватил!рассчитывать нужно только на себя.
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25.02.2022 07:07 Відповісти
ак они хотят не только нейтралитет, они хотят уничтожения Украины - денацификацию..Зачем манипулируешь? Если б речь шла о нейтралитете только, тогда ещё куда не шло...а так пусть идут на буй
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25.02.2022 07:16 Відповісти
Сейчас нужно просить ОРУЖИЕ и ДЕНЬГИ на оборону, а не проводить "опросы"! Если Украина продержится до 1 марта, то паРашка увязнет в войне на долгие месяцы, а через два месяца она САМА РАЗВАЛИТСЯ!
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25.02.2022 08:36 Відповісти
Они боятся,да... Бояися что ты глухой !
Они тебе три года говорили, что надо сделать..что все делают, чтоб попасть в НАТО:
- убери коррупцию,
- не воруй из бюджета,
- сдай правосудию беню,
- сделай честными суды
- начни работу САП -
- и ты в НАТО!
Внимание вопрос: что ты выполнил из того, о чём НАТО тебя просило сделать, чтоб Украину приняли? Что ты сделал для Украины, чтоб её приняли
 Ответ НИ_ЧЕ_ГО.
Ты крал, нарушал законы, прикрывал коррупцию и преступников, звонил судьям, не начал работу САП... И фальшиво нам тут играешь недоумение почему тебя не приняли...

Ты жулик, вова...И брехун.... И, нажаль, законно избранный притом.
И если раньше это стоило пенсий, благополучия, заробитчанства на чужбине и жизни в нищете - сейчас это стоит жизней тысячам твоих избирателей! Есть такая статья, вова, "Преступная халатность" и она плачет по тебе навзрыд.

Вы не боитесь, говоришь? Вы с дерьмаком ? А сколько гибнет сегодня из-за твоей глухоты?! Из-за того, что ты просился в НАТО, ничего не выполняя из условий вступления!!!
Путина глаза тебе не удалось увидеть , но этим людям ты смотрел в глаза - и что твои гляделки дали родине? У взрослых так не бывает, чтоб только за глаза ...без поступков был результат ... капризный пацан!
И они молчат и думают молча про тебя: Мы столько раз ему говорили что надо сделать но он ничего не сдела..Байдену даже оставил письменное обязательство и не выполнил его... ... он что - неадекват ?
И очень похоже - они правы... Бо сегодня, сжигая танки их оружием, сбивая вертолёты их оружием, получая новые финансовые помощи от них - ты продолжаешь на них катить...
Так что "неадекват" это в лучшем случае...А в худшем - ты готовишь оправдание капитуляции.
Но власть не ты, а народ.И капит уляции не будет..Какого бы горбатого ты не лепил.
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25.02.2022 08:51 Відповісти
 
 