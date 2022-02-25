"Я запитав у 27 лідерів Європи, чи готові вони прийняти Україну в НАТО. Усі бояться, не відповідають. А ми не боїмось!" - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що країни-члени НАТО не готові брати в Україну в Альянс
Про це він повідомив на черговому брифінгу, який цитує Цензор.НЕТ.
Зеленський висловив слова подяки країнам, які нам допомагають, але наголосив, що не бачить тих, хто готовий воювати за Україну. "Не бачу таких, чесно", - зазначив Зеленський.
"Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО. Чесно, всі бояться", - додав президент.
"Ми чули з Москви, що вони готові говорити про нейтральний статус України, я скажу усім партнерам, що зараз для нас важливий момент і питаю, чи вони з нами. Вони відповідають, що з нами, але нас брати в альянс не готові. Я запитав у 27 лідерів Європи, чи готові вони прийняти Україну в НАТО. Запитав прямо, усі бояться, не відповідають. А ми не боїмось!", - запевнив Зеленський.
"Ми не боїмось говорити про нейтральний статус, але які при цьому у нас будуть гарантії і які конкретно країни нам їх дадуть. Розмовляти про закінчення цього вторгнення країни потрібно, але доля нашої держави залежить від нашої армії, наших героїв, нашого народу, вашої мудрості і підтримки усіх друзів. Слава Україні!", - завершив промову президент.
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Будь ласка, зачекайте...
"Ми не боїмося говорити з Росією... про нейтральний статус ... про гарантії"
Натяки на те, що треба домовлятись.
Я даже сам на себя наложил запрет оскорблять сейчас Зеленского и рекомендую это делать остальным.
Добре, що зараз вирісли з кошенят справжні леви.
- І німці, і французи й італійці хотять щоби їх хтось інший захищав та ніс всі витрати по такому захисту, а вони, тим часом, пилятимуть бабки з потенційними ворогами...
Агов! Захід! росія - ЧМО! Давайте разом дамо їм пзди!
Принаймні, в Бубиній уяві.
Эта тварь сначала говорила что дороги важнее, сдала запад нахрен, а теперь сопля Зелёная перекладывает вину
Так шо там с члєнством в НАТО, мля?
Но ясєнь нє отвєтіл мнє..
Іспугался, ясєн пєнь
А остаточна мета - розвал Америки, щоб досягти світового панування. Багато людей це розуміе. Але путіну Українці не по зубам. Бог та правда з Україною! Україна переможе!
Еще в 2017 г. нам сказали "примем не раньше, чем через 30 лет". В 2021г. подтвердили эти слова.
Они тебе три года говорили, что надо сделать..что все делают, чтоб попасть в НАТО:
- убери коррупцию,
- не воруй из бюджета,
- сдай правосудию беню,
- сделай честными суды
- начни работу САП -
- и ты в НАТО!
Внимание вопрос: что ты выполнил из того, о чём НАТО тебя просило сделать, чтоб Украину приняли? Что ты сделал для Украины, чтоб её приняли
Ответ НИ_ЧЕ_ГО.
Ты крал, нарушал законы, прикрывал коррупцию и преступников, звонил судьям, не начал работу САП... И фальшиво нам тут играешь недоумение почему тебя не приняли...
Ты жулик, вова...И брехун.... И, нажаль, законно избранный притом.
И если раньше это стоило пенсий, благополучия, заробитчанства на чужбине и жизни в нищете - сейчас это стоит жизней тысячам твоих избирателей! Есть такая статья, вова, "Преступная халатность" и она плачет по тебе навзрыд.
Вы не боитесь, говоришь? Вы с дерьмаком ? А сколько гибнет сегодня из-за твоей глухоты?! Из-за того, что ты просился в НАТО, ничего не выполняя из условий вступления!!!
Путина глаза тебе не удалось увидеть , но этим людям ты смотрел в глаза - и что твои гляделки дали родине? У взрослых так не бывает, чтоб только за глаза ...без поступков был результат ... капризный пацан!
И они молчат и думают молча про тебя: Мы столько раз ему говорили что надо сделать но он ничего не сдела..Байдену даже оставил письменное обязательство и не выполнил его... ... он что - неадекват ?
И очень похоже - они правы... Бо сегодня, сжигая танки их оружием, сбивая вертолёты их оружием, получая новые финансовые помощи от них - ты продолжаешь на них катить...
Так что "неадекват" это в лучшем случае...А в худшем - ты готовишь оправдание капитуляции.
Но власть не ты, а народ.И капит уляции не будет..Какого бы горбатого ты не лепил.