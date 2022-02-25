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Глави МЗС та оборони України та Британії обговорили надання зброї та санкції проти Росії, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глави МЗС та оборони України та Британії обговорили надання зброї та санкції проти Росії, - Кулеба

Міністри закордонних справ та оборони України та Великобританії обговорили надання зброї та санкції проти Росії, повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Вперше відбулася розмова 2+2 глав міністерств закордонних справ і оборони України та Великої Британії. Теми: санкції та зброя. Лондон працює дуже інтенсивно з обидвох питань. Британія вірить в Україну та нашу перемогу над агресором", - підкреслив він.

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Автор: Роман Свиридович
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Шо ж все обговорюють? Треба б вже і діяти.
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25.02.2022 01:37 Відповісти
Надання зброї коли? Коли вже не буде кому?
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25.02.2022 01:55 Відповісти
 
 