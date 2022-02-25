Глави МЗС та оборони України та Британії обговорили надання зброї та санкції проти Росії, - Кулеба
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Міністри закордонних справ та оборони України та Великобританії обговорили надання зброї та санкції проти Росії, повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Вперше відбулася розмова 2+2 глав міністерств закордонних справ і оборони України та Великої Британії. Теми: санкції та зброя. Лондон працює дуже інтенсивно з обидвох питань. Британія вірить в Україну та нашу перемогу над агресором", - підкреслив він.
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Серая Лиса
показати весь коментар25.02.2022 01:37 Відповісти Мені подобається 1
Vitia Ma
показати весь коментар25.02.2022 01:55 Відповісти Мені подобається 1
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