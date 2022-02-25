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Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим". Заблоковані понад $250 тис. Як переказати гроші напряму

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Patreon видалив сторінку фонду

Платформа Patreon, що надає незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системою підписок, видалив сторінку фонду "Повернись живим", заблокувавши 250 тисяч доларів.

Про це фонд повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Patreon видалив сторінку фонду. Без попереджень. У дуже непростий для України час", - йдеться у повідомленні.

Фонд просить усіх небайдужих розповсюджувати інформцію про блокування сторінки.

"Невідомо куди поділися/заблокувалися понад 250 тис.$", - зазначили у фонді.

Підтримати військових ЗСУ можна за реквізитами:

  • IBAN: UA223226690000026007300905964

  • ЄДРПОУ: 39696398

  • Отримувач: Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"

  • Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям.

Автор: Ольга Лузан
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Питоры гейропейские
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25.02.2022 02:06 Відповісти
Ху*ня лысая этот патреон. Всегда это знал.
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25.02.2022 02:07 Відповісти
На ..уй ви цей шахрайський ******* взагалі всі рекламуєте, коли він навіть не приховучись бере "податки" 25%+ з донатів?
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25.02.2022 02:07 Відповісти
Гади! відпраляйте гроші тількі на офіційний аккаунт від національного банку україни

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
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25.02.2022 02:08 Відповісти
Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Рахунок - мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів - у іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юані Женьміньбі та єнах), так і від українського бізнесу та громадян - у національній валюті..

Підтримуємо Українську Армію!

Довідково

Для зарахування коштів у національній валюті:
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України

Для зарахування коштів у USD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
JP MORGAN CHASE BANK, New York
SWIFT Code: CHASUS33
Account: 400807238
383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у GBP:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
Bank of England, London
SWIFT Code: BKENGB2L
Account: 40000982
Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у EUR:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
**** DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main,Germany
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
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25.02.2022 02:09 Відповісти
Спиз-ли. Наверное там рашка в учредителях.
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25.02.2022 02:15 Відповісти
треба апеляцію їм писати.

і якщо що - подавати в суд.
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25.02.2022 02:24 Відповісти
ну ладно вони там проти війни.

але ж ці гроші - для захисту від війни.
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25.02.2022 02:24 Відповісти
ніби залишок коштів повернуть:
If a page is removed after investigation, we always send the creator the remaining funds or refund all pledges.

Thank you,
Patreon Support
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25.02.2022 12:33 Відповісти
 
 