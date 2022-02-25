Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим". Заблоковані понад $250 тис. Як переказати гроші напряму
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Платформа Patreon, що надає незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системою підписок, видалив сторінку фонду "Повернись живим", заблокувавши 250 тисяч доларів.
Про це фонд повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Patreon видалив сторінку фонду. Без попереджень. У дуже непростий для України час", - йдеться у повідомленні.
Фонд просить усіх небайдужих розповсюджувати інформцію про блокування сторінки.
"Невідомо куди поділися/заблокувалися понад 250 тис.$", - зазначили у фонді.
Підтримати військових ЗСУ можна за реквізитами:
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IBAN: UA223226690000026007300905964
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ЄДРПОУ: 39696398
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Отримувач: Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"
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Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям.
Будь ласка, зачекайте...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
Рахунок - мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів - у іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юані Женьміньбі та єнах), так і від українського бізнесу та громадян - у національній валюті..
Підтримуємо Українську Армію!
Довідково
Для зарахування коштів у національній валюті:
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України
Для зарахування коштів у USD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
JP MORGAN CHASE BANK, New York
SWIFT Code: CHASUS33
Account: 400807238
383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у GBP:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
Bank of England, London
SWIFT Code: BKENGB2L
Account: 40000982
Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у EUR:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
**** DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main,Germany
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
і якщо що - подавати в суд.
але ж ці гроші - для захисту від війни.
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