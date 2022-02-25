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Кулеба і Чавушоглу обговорили кроки щодо безпеки регіону Чорного моря

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба і Чавушоглу обговорили кроки щодо безпеки регіону Чорного моря

Міністри закордонних справ та оборони України та Великобританії обговорили надання зброї та санкції проти Росії,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорили практичні кроки щодо безпеки регіону Чорного моря.

"Розмова з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Туреччина підтримує Україну. Обговорили практичні кроки щодо безпеки регіону Чорного моря на тлі грубого нападу Росії на Україну", - написав Кулеба у Twitter.

Він наголосив, що Україна розраховує на рішучі дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В турецький корабель у Чорному морі влучила бомба, - ЗМІ

Автор: Роман Свиридович
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с моря никто нам не поможет, трусливые скоты
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25.02.2022 02:20 Відповісти
Нато все... я понял это еще днем. В ***** пусть себе всунут свое бла бла бла. Они вообще не способны ни на что. Они не способны даже польшу защитить.(что я могу прямо доказать) Сам пиар и трата денег налогоплательщиков
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25.02.2022 02:23 Відповісти
Мне нужна некоторая помощь что б попасть в Украину.
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25.02.2022 02:20 Відповісти
Сподіваюсь турки помітили що їх корабель підірвали сьогодні
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25.02.2022 02:21 Відповісти
Турки насколько понял будут до последнего нейтралитет держать, насколько понял
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25.02.2022 02:24 Відповісти
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25.02.2022 02:31 Відповісти
Ердоган, допоможи Байрактарами, до ранку долетять, зроблять роботу і повернуться. На них же не написано, чи турецький він чи український.
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25.02.2022 02:34 Відповісти
Взагалі багато залежить від Української влади, требо наполегливо вимагати дійсної допомоги. Хай олегархи теж віддадуть борг народу України!
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25.02.2022 02:34 Відповісти
по местным новостям прошла информация вчера что Эрдоган решил закрыть проливы для России
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25.02.2022 07:18 Відповісти
 
 