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США перебувають у контакті із Зеленським, також Вашингтон готовий прийняти українських біженців, - Псакі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США контактують із президентом України Володимиром Зеленським у контексті забезпечення безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила представник Білого дому Джен Псакі.

"Ми  в контакті з президентом Зеленським, і ми працюємо над тим, щоб надати йому всіляку підтримку", - заявила Псакі під час брифінгу.

Вона також зазначила, що США готові прийняти біженців із України.

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"Ми готові, але ми також очікуємо, що багато з них, якщо не більшість, забажають вирушити до Європи та сусідніх країн", - сказала Псакі.

Представник Білого дому додала, що США працюють із європейськими країнами щодо біженців.

"Ми вже деякий час говоримо та спілкуємося з європейцями з цього приводу", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байдена інформують про ситуацію в Україні, - Псакі

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
В мене викликають подив та занепокоєння "біженці", що можуть за добу добігти з України до США.
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25.02.2022 02:38
+5
Американці!Закрийте повітряний простір над Україною.Чого вам це варте?
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25.02.2022 03:00
+4
США готовы принять киву и рабиновича??
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25.02.2022 02:34
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25.02.2022 02:33 Відповісти
США готовы принять киву и рабиновича??
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25.02.2022 02:34 Відповісти
Их только Украинский чернозем готов приянть!
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25.02.2022 02:38 Відповісти
от такого чернозём только портится, и тогда там только репа может расти.
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25.02.2022 05:03 Відповісти
В мене викликають подив та занепокоєння "біженці", що можуть за добу добігти з України до США.
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25.02.2022 02:38 Відповісти
та даже на Сессне или Бичкрафте легко. Не говоря уже о Гольфстримах.
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25.02.2022 05:14 Відповісти
Закрили б краще повітряний простір над Україною! Але й на тому дякуємо.
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25.02.2022 02:44 Відповісти
Американці!Закрийте повітряний простір над Україною.Чого вам це варте?
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25.02.2022 03:00 Відповісти
Нормальні такі санкції,в голодухи нас морили,мовчали,вбивали,мовчали,в лагеря садили,мовчали ,зараз мовчать, бо в каців ,ядерна бомба,а тоді ж не було бомби,шо вони мовчали ,колективний запад,підари,далі нема ні слів ННІ ємоцій писати
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25.02.2022 03:16 Відповісти
А що, і віз не буде потрібно?
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25.02.2022 04:23 Відповісти
 
 