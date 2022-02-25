США перебувають у контакті із Зеленським, також Вашингтон готовий прийняти українських біженців, - Псакі
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США контактують із президентом України Володимиром Зеленським у контексті забезпечення безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила представник Білого дому Джен Псакі.
"Ми в контакті з президентом Зеленським, і ми працюємо над тим, щоб надати йому всіляку підтримку", - заявила Псакі під час брифінгу.
Вона також зазначила, що США готові прийняти біженців із України.
"Ми готові, але ми також очікуємо, що багато з них, якщо не більшість, забажають вирушити до Європи та сусідніх країн", - сказала Псакі.
Представник Білого дому додала, що США працюють із європейськими країнами щодо біженців.
"Ми вже деякий час говоримо та спілкуємося з європейцями з цього приводу", - додала вона.
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