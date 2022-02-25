Київ проінформував МАГАТЕ про втрату контролю над об'єктами в зоні ЧАЕС
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Державне агентство ядерного регулювання України поінформувало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про втрату контролю над ядерними та радіаційними об'єктами у зоні відчуження Чорнобильської АЕС внаслідок військового нападу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Агентство повідомило у фейсбуці.
"24 лютого 2022 року близько 17 години внаслідок військового нападу всі об’єкти ДСП ЧАЕС, що знаходяться у зоні відчуження: Сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2; Новий безпечний конфайнмент об’єкта "Укриття"; блоки №№ 1, 2, 3 ЧАЕС на етапі зняття з експлуатації, були взяті під контроль збройними силами без розпізнавальних знаків. Військова частина No3041, що охороняла ДСП ЧАЕС, роззброєна.
За інформацією оперативного чергового ДСП ЧАЕС, станом на 17:30, жертв і постраждалих з числа персоналу ЧАЕС не було, на промисловому майданчику ЧАЕС нічого не знищено, цілісніть захисних бар’єрів ядерних установок не порушена, змін радіаційної ситуації не спостерігається.
Cтаном на 20:30 контроль над ядерними і радіаційними об’єктами у зоні відчуження фактично втрачено, про що Держатомрегулюванням поінформовано Міжнародне агенство з атомної енергії (МАГАТЕ)", - сказано у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
сталкерів ДОЛГсил спеціального призначення, і ЧАЕС буде зачищено від орків.
Тобто тут нема нічого непередбачуваного і ганебного, що фактично поліцейська частина не змогла відбити армійський спецназ (хоча... в Охтирці оно тиловики із загону постачання, озброєні стрілецькою зброєю, сьогодні зачистили місто від штурмового батальйону орків... тепер не здивуюся навіть новині "...а потім прийшов дід-сторож і розгромив кацапів" )
Інше дивує - якого зуя ТАКИЙ об'єкт не охороняли з усією серйозністю?
Але зберігаємо спокій. Тут має бути штурм і зачистка станції спецпризначенцями.
Хіба можна очікувати щось інше від цапів?