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МАГАТЕ (376) ЧАЕС (326)

Київ проінформував МАГАТЕ про втрату контролю над об'єктами в зоні ЧАЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Київ проінформував МАГАТЕ про втрату контролю над об'єктами в зоні ЧАЕС

Державне агентство ядерного регулювання України поінформувало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про втрату контролю над ядерними та радіаційними об'єктами у зоні відчуження Чорнобильської АЕС внаслідок військового нападу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Агентство повідомило у фейсбуці. 

"24 лютого 2022 року близько 17 години внаслідок військового нападу всі об’єкти ДСП ЧАЕС, що знаходяться у зоні відчуження: Сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2; Новий безпечний конфайнмент об’єкта "Укриття"; блоки №№ 1, 2, 3 ЧАЕС на етапі зняття з експлуатації, були взяті під контроль збройними силами без розпізнавальних знаків. Військова частина No3041, що охороняла ДСП ЧАЕС, роззброєна.

За інформацією оперативного чергового ДСП ЧАЕС, станом на 17:30, жертв і постраждалих з числа персоналу ЧАЕС не було, на промисловому майданчику ЧАЕС нічого не знищено, цілісніть захисних бар’єрів ядерних установок не порушена, змін радіаційної ситуації не спостерігається.

Cтаном на 20:30 контроль над ядерними і радіаційними об’єктами у зоні відчуження фактично втрачено, про що Держатомрегулюванням поінформовано Міжнародне агенство з атомної енергії (МАГАТЕ)", - сказано у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти захопили ЧАЕС

Автор: Роман Свиридович
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***** непередбачуване
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25.02.2022 03:02 Відповісти
Від цього факту наразі найбільш стрьомно. Сподіваюся, що найближчим часом буде проведено операцію за участі сталкерів ДОЛГ сил спеціального призначення, і ЧАЕС буде зачищено від орків.
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25.02.2022 03:03 Відповісти
Скорее всего, звери уже все там заминировали и готовятся шантажировать Европу.
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25.02.2022 03:21 Відповісти
Ядерний шантаж... Це вже ставить рашку на рівень ІГІЛ, з усіма наслідками.
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25.02.2022 04:19 Відповісти
"Військова частина No3041, що охороняла ДСП ЧАЕС, роззброєна."
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25.02.2022 03:07 Відповісти
Достатньо загуглити цю частину, щоб дізнатися - "Основний вид діяльності: 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки"
Тобто тут нема нічого непередбачуваного і ганебного, що фактично поліцейська частина не змогла відбити армійський спецназ (хоча... в Охтирці оно тиловики із загону постачання, озброєні стрілецькою зброєю, сьогодні зачистили місто від штурмового батальйону орків... тепер не здивуюся навіть новині "...а потім прийшов дід-сторож і розгромив кацапів" )
Інше дивує - якого зуя ТАКИЙ об'єкт не охороняли з усією серйозністю?

Але зберігаємо спокій. Тут має бути штурм і зачистка станції спецпризначенцями.
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25.02.2022 03:48 Відповісти
Паршиво.
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25.02.2022 03:12 Відповісти
Так цапи будуть стверджувати, що вони взяли її під контроль, бо українці хотіли її підірвати і знищити всю Європу.
Хіба можна очікувати щось інше від цапів?
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25.02.2022 03:12 Відповісти
Де ****** абізяна Арахамія?
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25.02.2022 03:26 Відповісти
 
 