Російські окупанти з 11-ї гвардійської ДШБ капітан Касаткін і єфрейтор Міхоєв здалися в полон. ВIДЕО
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео допиту двох полонених російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.
"Загарбники здаються в полон. Гвардії капітан Михоєв і єфрейтор Касаткін, 11 окрема гвардійська десантно-штурмова бригада, Улан-Уде", - написав Залужний.
Топ коментарі
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Незнайки гуевы...
Я не знаю, я був молодшим сержантом . Нам росповідали усе , що стосується задачи й рекогнішен місцевості нашого полку й моєї батареї. Включаючи положення на мапі .
Рядовий склад може й не інформували , а ось капітана -- 100% що так .
Воно прикидається й за це повинно просідити у карцері кілька діб .
Воно офіцер-десантури ...
Несколько штук таких же тел еще по лесу возле Лютежа шарятся в надежде выйти к Чернобылю.
Навіть якщо обміняють воно залишеться з ними назавжди на згадку.
Украаїнці дуже добрі.
диверсант на службi у рашистcькоi орди з москальского сатанату РПЦ-КДБ. манкурт!