Російські окупанти з 11-ї гвардійської ДШБ капітан Касаткін і єфрейтор Міхоєв здалися в полон. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео допиту двох полонених російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.

"Загарбники здаються в полон. Гвардії капітан Михоєв і єфрейтор Касаткін, 11 окрема гвардійська десантно-штурмова бригада, Улан-Уде", - написав Залужний.