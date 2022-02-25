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"Світломаскування зберігає життя": громадян просять вимикати світло в оселях і зашторювати вікна

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Вже добу триває активна фаза агресії окупантів. З метою безпеки цивільне населення закликали вимикати світло у будинках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВР у телеграмі.

Громадянам нагадали правила світломаскування, яке здатне зберегти життя.

"Увага! Світломаскування зберігає життя! Закликаємо всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок", - йдеться в публікації.

Так, громадян просять вимикати світло в оселях, зашторювати вікна, гасити вуличне освітлення своїх будинків

"Так житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби!" - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Енергосистема працює в нормальному режимі. Нічого вимикати не потрібно!", - СБУ про російський фейк у соцмережах

Світломаскування зберігає життя: громадян просять вимикати світло в оселях і зашторювати вікна 01
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Три мощных взрыва только что Киев
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25.02.2022 04:22 Відповісти
+ літак, спалах і вибух. Потім ще декілька, чутно на Харківському/Позняках.
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25.02.2022 04:27 Відповісти
Що брехня? Літак впав на вул. Садовій (Осокорки), а якісь об'єкти влучили в дім на Кошиця 7а - інформація та відео на всіх сайтах є.
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25.02.2022 08:10 Відповісти
здохнут они под Киевом,желательно уже сейчас
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25.02.2022 04:24 Відповісти
Над Хотином Чернівецької області пролітали зараз літаки, невідомо чиї.
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25.02.2022 04:33 Відповісти
педалик не хочет уличное освещение выключать? Проспект Соборности горит ночью как ёлка.
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25.02.2022 07:55 Відповісти
а хто вимкне вуличну ілюмінацію?
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25.02.2022 08:54 Відповісти
 
 