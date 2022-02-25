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Макрон повідомив, що на прохання Зеленського просив Путіна про перемовини: Це не мало результату. Президент РФ обрав війну

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Макрон повідомив, що на прохання Зеленського просив Путіна про перемовини: Це не мало результату. Президент РФ обрав війну

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у телефонній розмові у четвер із президентом Росії Володимиром Путіним передав йому прохання президента України Володимира Зеленського про переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У мене відбулася щира, пряма і швидка розмова з президентом Путіним на прохання президента Зеленського, щоб насамперед попросити його про зупинення боїв у найкоротші терміни, але особливо запропонувати йому переговори, просити його про переговори з президентом Зеленським", - сказав Макрон під час пресконференції у Брюсселі в ніч на п'ятницю після позачергового саміту ЄС

За словами французького президента, Зеленському не вдалося зв'язатися із Путіним.

"Я одночасно передав ясним чином це послання Франції Російській Федерації і також передав послання українського президента російському президенту. Як ви бачите зараз, це не мало результату, тому що російський президент обрав війну", - продовжив Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Створюємо антипутінську коаліцію", - Зеленський провів розмови з Макроном, Негаммером, фон дер Ляєн та Ердоганом

Макрон заявив про необхідність збереження каналів для контактів з РФ, оскільки це може дозволити досягти перемир'я.

"Потрібні працюючі канали, щоб добитися швидкого перемир'я, щоб бойові дії припинилися", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи вірить він у можливість дипломатичного врегулювання з Росією.

При цьому Макрон заявив, що Росія свідомо обрала інший шлях.
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Топ коментарі
+13
Позорище... Оно еще и договариваться о чем-то хотело. Говнокомандующий... Тьфу!
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25.02.2022 05:16
+8
Ніяких переговорів, убивать, убивать,і убивать кацапів!
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25.02.2022 05:35
+7
То що Зеля зрадник ми завжди знали.
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25.02.2022 05:27
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Напрасно президент Франции надеется. ордынские кончи радуются войне, это единственное важное для них действо.
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25.02.2022 05:10 Відповісти
У него выборы, он обязан
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25.02.2022 05:22 Відповісти
Позорище... Оно еще и договариваться о чем-то хотело. Говнокомандующий... Тьфу!
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25.02.2022 05:16 Відповісти
Возможно, американцы попросили о запросе на переговоры, о которых вообще не шла речь между нами и хэйлом
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25.02.2022 05:21 Відповісти
не меліть дурниць, держдеп сам має канали і сам може звернутися безпосередньо
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25.02.2022 09:01 Відповісти
А говорив на брифінгу, що це саме Росія хоче переговорів. А я вже подумала було, що він став українцем. Дурепа.
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25.02.2022 08:12 Відповісти
Ну? И что в такой ситуации выберет Микрон?
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25.02.2022 05:24 Відповісти
То що Зеля зрадник ми завжди знали.
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25.02.2022 05:27 Відповісти
про які переговори з ворогом може йти мова,лише про його здачу й вестися на відстані влучного пострілу з автомату
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25.02.2022 05:34 Відповісти
Ніяких переговорів, убивать, убивать,і убивать кацапів!
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25.02.2022 05:35 Відповісти
Зеленській в промові вже доволі ясно сказав що вже готовий на нейтральний статус і хоче перемовин з х..лом, аби той надав йому гарантії безпеки. Сподіваюся, Українці не допустять такого. Цього зрадника треба буде в такому разі повісити.
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25.02.2022 05:42 Відповісти
закатаєм у милий цому асфальт разом з дерьмаком... але потім, зараз гуртоймося
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25.02.2022 09:02 Відповісти
Макрон, слабо объявить войну фашистскому диктатору? Если что, сможешь сдаться, как и в прошлый раз
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25.02.2022 05:43 Відповісти
йди нах-уй жабоїд ****!
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25.02.2022 05:52 Відповісти
Никаких переговоров!!!!!!!
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25.02.2022 07:49 Відповісти
Зеля уже капитулирует ?
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25.02.2022 08:42 Відповісти
 
 