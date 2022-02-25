Макрон повідомив, що на прохання Зеленського просив Путіна про перемовини: Це не мало результату. Президент РФ обрав війну

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у телефонній розмові у четвер із президентом Росії Володимиром Путіним передав йому прохання президента України Володимира Зеленського про переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У мене відбулася щира, пряма і швидка розмова з президентом Путіним на прохання президента Зеленського, щоб насамперед попросити його про зупинення боїв у найкоротші терміни, але особливо запропонувати йому переговори, просити його про переговори з президентом Зеленським", - сказав Макрон під час пресконференції у Брюсселі в ніч на п'ятницю після позачергового саміту ЄС

За словами французького президента, Зеленському не вдалося зв'язатися із Путіним.

"Я одночасно передав ясним чином це послання Франції Російській Федерації і також передав послання українського президента російському президенту. Як ви бачите зараз, це не мало результату, тому що російський президент обрав війну", - продовжив Макрон.

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Макрон заявив про необхідність збереження каналів для контактів з РФ, оскільки це може дозволити досягти перемир'я.

"Потрібні працюючі канали, щоб добитися швидкого перемир'я, щоб бойові дії припинилися", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи вірить він у можливість дипломатичного врегулювання з Росією.

При цьому Макрон заявив, що Росія свідомо обрала інший шлях.