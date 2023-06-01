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У Києві горить багатоповерхівка за адресою вул. Кошиця 7 а. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Києві горить багатоповерхівка за адресою вул. Кошиця 7 а. ФОТО

У Києві, за адресою вул. Кошиця 7 а горить багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив у фейсбуці радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до журналістів українських та західних медіа! Терміново! Хто може ! Виїжджайте за адресою Київ, вул. Кошиця 7 а. Там горить 9 поверховий житловий будинок. Від 4 до 9 поверх. Його гасять рятувальники. Ймовірно, багато жертв серед мирного населення! Терміново покажіть це варварство Путіна на весь світ!", - написав він.

У Києві горить багатоповерхівка за адресою вул. Кошиця 7 а 01
У Києві горить багатоповерхівка за адресою вул. Кошиця 7 а 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві лунають вибухи: працюють українські сили ППО, збито ворожий літальний апарат. ВIДЕО (оновлено)

Автор: Ірина Дашківська
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Это после тех взрывов которые были в 4:20 ?
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25.02.2022 05:18 Відповісти
это вроде сбитый беспилотник рухнул на здание
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25.02.2022 05:19 Відповісти
Похоже на то
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25.02.2022 05:23 Відповісти
Говорите Рашка не будет стрелять по гражданским обьектам ага? Еще один хлопок только что
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25.02.2022 05:20 Відповісти
***** в Сирии бомбил больницы и мир молчал , бо ***** говорил миру, что воюет с террористами .
сейчас ***** говорит миру, что украинцы - нацисты ( Как бы привязывая нас к нацистам прошлого ) зато , что украинцы хотят жить независимо и ценить СВОЮ ИСТОРИЮ
Потому дипломатам и СМИ надо вести активную работу на западе С ОБЩЕСТВОМ. Кстати, а где тв канал Украины англоязычный ?
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25.02.2022 05:28 Відповісти
Все нужно фиксировать , все что только можно Это наша история!

Нужно чтобы весь мир увидел преступления кровавого Нью Гитлера

Он должен называться международным террористом!
Мы выстоим и помянем каждого нашего героя поименно

Империя зла должна стать мировым изгоем!



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25.02.2022 05:36 Відповісти
Скільки ще світу треба доказів щоб він відкрив очі? Нічого не буде.
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25.02.2022 05:43 Відповісти
Ніколи не говоріть ніколи. В історії бувають поворотні моменти.
Нам ось таке випало.

Якщо вистоїмо, нас буде поважати весь світ.
Якщо здамося, значить нація не визріла. Станемо мерзенними кацапами

Тьху тьху. Не дай Боже!!!

Борімося!
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25.02.2022 06:57 Відповісти
 
 