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У Києві горить багатоповерхівка за адресою вул. Кошиця 7 а. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Києві, за адресою вул. Кошиця 7 а горить багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомив у фейсбуці радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до журналістів українських та західних медіа! Терміново! Хто може ! Виїжджайте за адресою Київ, вул. Кошиця 7 а. Там горить 9 поверховий житловий будинок. Від 4 до 9 поверх. Його гасять рятувальники. Ймовірно, багато жертв серед мирного населення! Терміново покажіть це варварство Путіна на весь світ!", - написав він.
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сейчас ***** говорит миру, что украинцы - нацисты ( Как бы привязывая нас к нацистам прошлого ) зато , что украинцы хотят жить независимо и ценить СВОЮ ИСТОРИЮ
Потому дипломатам и СМИ надо вести активную работу на западе С ОБЩЕСТВОМ. Кстати, а где тв канал Украины англоязычный ?
Нужно чтобы весь мир увидел преступления кровавого Нью Гитлера
Он должен называться международным террористом!
Мы выстоим и помянем каждого нашего героя поименно
Империя зла должна стать мировым изгоем!
Нам ось таке випало.
Якщо вистоїмо, нас буде поважати весь світ.
Якщо здамося, значить нація не визріла. Станемо мерзенними кацапами
Тьху тьху. Не дай Боже!!!
Борімося!