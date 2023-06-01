У Києві горить багатоповерхівка за адресою вул. Кошиця 7 а. ФОТО

У Києві, за адресою вул. Кошиця 7 а горить багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив у фейсбуці радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до журналістів українських та західних медіа! Терміново! Хто може ! Виїжджайте за адресою Київ, вул. Кошиця 7 а. Там горить 9 поверховий житловий будинок. Від 4 до 9 поверх. Його гасять рятувальники. Ймовірно, багато жертв серед мирного населення! Терміново покажіть це варварство Путіна на весь світ!", - написав він.





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