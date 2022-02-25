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В Міноборони оприлюднили втрати військ РФ за перший день війни: 800 осіб, 7 літаків, 6 гелікоптерів, десятки танків і ББМ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Міноборони оприлюднили втрати військ РФ за перший день війни: 800 осіб, 7 літаків, 6 гелікоптерів, десятки танків і ББМ

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр проінформувала про орієнтовні втрати противника станом на 03:00 25.02.2022.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони у фейсбуці.

Так, за даними Міноборони було знищено:

- Літаки  - 7 од.
- Гелікоптери - 6 од.
- Танки - більше - 30 од.
- ББМ - 130 од.

Втрати особового складу противника орієнтовно (уточнюється) 800 осіб.

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В Міноборони оприлюднили втрати військ РФ за перший день війни: 800 осіб, 7 літаків, 6 гелікоптерів, десятки танків і ББМ 01
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Топ коментарі
+18
Нормально так! Молодцы ВСУ. В Харькове спокойно даже выстрелов не слышно!
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25.02.2022 05:29
+18
Передайте жту инфу западным СМИ . Может через них дойдёт и до кацапов . У кацапов инфа о количестве погибших засекречена
И неплохо бы листовки над кацапскими и белорусскими гарнизонами раскидать об этом - психическая атака - пусть сразу сдаются
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25.02.2022 05:32
+15
Гореть им в пекле
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25.02.2022 05:30
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Нормально так! Молодцы ВСУ. В Харькове спокойно даже выстрелов не слышно!
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25.02.2022 05:29 Відповісти
Не расслабляйтесь. Кацапы о вас не абыли. Лучше готовтесь их встречать
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25.02.2022 05:34 Відповісти
Объявили мобилизацию. Жду повестку. Ходил к военкомату очередь больше чем в банкоматы а поскольку личного автотрансторта нет то ушел. Не захотел по темноте домой возвращаться пешком. Общественный транспорт не работает
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25.02.2022 05:48 Відповісти
І Байден з санкціями вчасно підтягнувся. Санкції гірші ніж відключення від свіфту.
Греф лютує, гаплик переказам у валюті

Глава «Сбера» Герман Греф отправил в четверг, 24 февраля, письмо сотрудникам банка с призывом сконцентрироваться на основных задачах и приоритетах компании в условиях военной операции России на Украине, «сохраняя хладнокровие». Текст обращения есть в распоряжении РБК.

«Сбер», как отмечается в письме, готов к любому развитию ситуации и «проработал сценарии для защиты средств, активов и интересов» клиентов банка. «Сейчас время здравомыслия и аргументированности. Уверенности и невозмутимости, разума, эмпатии и ответственности. Время единения», - говорится в обращении Грефа.

Кроме того, глава «Сбера» призвал сотрудников обеспечить штатную работу всех функций компании, а также поддерживать «непрерывность бизнеса в интересах всех жителей России»: «Я верю в нас!»

В «Сбере» от комментариев по поводу письма Грефа отказались.
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25.02.2022 05:56 Відповісти
Гореть им в пекле
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25.02.2022 05:30 Відповісти
Передайте жту инфу западным СМИ . Может через них дойдёт и до кацапов . У кацапов инфа о количестве погибших засекречена
И неплохо бы листовки над кацапскими и белорусскими гарнизонами раскидать об этом - психическая атака - пусть сразу сдаются
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25.02.2022 05:32 Відповісти
це безрезультатно! єдине, хто реально мають знати, скільки їх здохло - це їх командири і головний чекіст. І вони ЗНАЮТЬ!
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25.02.2022 05:34 Відповісти
Не погоджусь пане. Інстинг саможбереження є навіть у самого тупого ватника так що він скорішь всюго сбробує прошлангувати війну. У другій світовій війні мені дід розказувал екіпажі кацапских танків заклинювали ричаги керування на танках щоб вони їхали а сомі ховались по кущам!
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25.02.2022 05:57 Відповісти
П'ятниця починається з ранкової кави і добрих новин. 👍
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25.02.2022 05:41 Відповісти
Ого скільки фаршу! Ото котлетів руські накрутять !
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25.02.2022 05:48 Відповісти
Котлета по-київськи набуває іншого сенсу...
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25.02.2022 06:16 Відповісти
800 разів "...тревожно взвоет выпь на болоте близ деревни"
(а невдовзі завиють марфути й акуліни, отримавши похоронки)
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25.02.2022 05:51 Відповісти
Або зрадіют. Кредит закриют і можна бігати пісюна сосати до місцевого шашличника Амена не бячись получити за це в морду!
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25.02.2022 06:00 Відповісти
Якось я навіть висловив аналогічну думку у віршованій формі:

довольно сухо отскорбели
собакомать и свинотец
а у ашота подлиннее
конец
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25.02.2022 07:35 Відповісти
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25.02.2022 09:13 Відповісти
"Их там есть" розгортають мобільні крематорії, щоб перейти на вищий рівень :"нас тут не было"

Росія розгортає мобільні крематорії для того, щоб знищувати тіла своїх загиблих.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на The Telegraph.

Новина доповнюється…
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25.02.2022 05:59 Відповісти
Они так делали с лета 2015 года приблизительно по конец 2016 когда пригнали 6 (шесть) передвижных крематориев мчс рфии на оккупированный даунбас. Значит потери значительно выше чем указала спикер МО ЗСУ. I це добре, Слава славетним воiнам ЗСУ! Слава Украiнi! Смерть ворогам.
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25.02.2022 08:36 Відповісти
Новую Каховку отбили. Бои да возле Херсона. А где молчание? На цензоре всё есть!
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25.02.2022 06:23 Відповісти
Močite urodov prokļatix.
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25.02.2022 06:16 Відповісти
А іх 140 000 тисяч було біля кордону роботи ще багато
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25.02.2022 07:12 Відповісти
Хороший чернозем будет в Украине!
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25.02.2022 07:37 Відповісти
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25.02.2022 07:41 Відповісти
 
 