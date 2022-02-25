В Міноборони оприлюднили втрати військ РФ за перший день війни: 800 осіб, 7 літаків, 6 гелікоптерів, десятки танків і ББМ
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Заступник міністра оборони України Ганна Маляр проінформувала про орієнтовні втрати противника станом на 03:00 25.02.2022.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони у фейсбуці.
Так, за даними Міноборони було знищено:
- Літаки - 7 од.
- Гелікоптери - 6 од.
- Танки - більше - 30 од.
- ББМ - 130 од.
Втрати особового складу противника орієнтовно (уточнюється) 800 осіб.
Топ коментарі
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Греф лютує, гаплик переказам у валюті
Глава «Сбера» Герман Греф отправил в четверг, 24 февраля, письмо сотрудникам банка с призывом сконцентрироваться на основных задачах и приоритетах компании в условиях военной операции России на Украине, «сохраняя хладнокровие». Текст обращения есть в распоряжении РБК.
«Сбер», как отмечается в письме, готов к любому развитию ситуации и «проработал сценарии для защиты средств, активов и интересов» клиентов банка. «Сейчас время здравомыслия и аргументированности. Уверенности и невозмутимости, разума, эмпатии и ответственности. Время единения», - говорится в обращении Грефа.
Кроме того, глава «Сбера» призвал сотрудников обеспечить штатную работу всех функций компании, а также поддерживать «непрерывность бизнеса в интересах всех жителей России»: «Я верю в нас!»
В «Сбере» от комментариев по поводу письма Грефа отказались.
И неплохо бы листовки над кацапскими и белорусскими гарнизонами раскидать об этом - психическая атака - пусть сразу сдаются
(а невдовзі завиють марфути й акуліни, отримавши похоронки)
довольно сухо отскорбели
собакомать и свинотец
а у ашота подлиннее
конец
Росія розгортає мобільні крематорії для того, щоб знищувати тіла своїх загиблих.
Детальніше про це розповідає Час-Дій.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на The Telegraph.
Новина доповнюється…