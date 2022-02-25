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Війська РФ завдали ракетного удару по прикордонному підрозділу "Приморський Посад" в Запорізькій області. Є загиблі та поранені, - ДПСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
О 4.25 ворог завдав, попередньо, ракетного удару по прикордонному підрозділу "Приморський Посад", що в Запорізькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Ситуація щодо російського вторгнення. О 4.25 ворог наніс, попередньо, ракетний удар по прикордонному підрозділу "Приморський Посад", що в Запорізькій області. Внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.
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