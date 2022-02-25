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Війська РФ завдали ракетного удару по прикордонному підрозділу "Приморський Посад" в Запорізькій області. Є загиблі та поранені, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ завдали ракетного удару по прикордонному підрозділу

О 4.25 ворог завдав, попередньо, ракетного удару по прикордонному підрозділу "Приморський Посад", що в Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Ситуація щодо російського вторгнення. О 4.25 ворог наніс, попередньо, ракетний удар по прикордонному підрозділу "Приморський Посад", що в Запорізькій області. Внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ завдали ракетного удару по прикордонному підрозділу Приморський Посад в Запорізькій області. Є загиблі та поранені, - ДПСУ 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Українські захисники взяли трофей і захопили окупантів в Станиці Луганської.

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25.02.2022 05:36
+14
Почему до сих пор наши военные остаются в своих частях если все видят что Рашка обстреливает военные обьекты в первую очередь. Всем военным нужно рассредоточиться как можно реже а так же военную технику и боеприпасы рассредоточить в ра3ных местах
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25.02.2022 05:32
+8
**** - они хуже фашистов. Я спал, мне снятся бомбежки. Просыпаюсь и понимаю что это ******** Калибры летят.
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25.02.2022 05:53
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Почему до сих пор наши военные остаются в своих частях если все видят что Рашка обстреливает военные обьекты в первую очередь. Всем военным нужно рассредоточиться как можно реже а так же военную технику и боеприпасы рассредоточить в ра3ных местах
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25.02.2022 05:32 Відповісти
ну мы же знаем точно - может они и рассредоточены
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25.02.2022 05:43 Відповісти
Абсолютно поддерживаю. Наши военные объекты у них давно записаны как мишени. Защищать страну не обязательно в конкретных зданиях.
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25.02.2022 05:44 Відповісти
Наверно потому, что вместо работы мозга , в ОПУ стряпали СТАВКУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО , куда опять жирный Ермак припер своё тело поруководить
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25.02.2022 05:46 Відповісти
Они из подвала будут руководить боевыми генералами ???
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25.02.2022 05:47 Відповісти
це був початок війни. Інформація запізнюється
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25.02.2022 05:51 Відповісти
Українські захисники взяли трофей і захопили окупантів в Станиці Луганської.

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25.02.2022 05:36 Відповісти
Этим трофеем можно воспользоваться как маскировкой в наступательной операции на рашу.
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25.02.2022 05:48 Відповісти
Цей трофей можна використати, щоб переїхати через них.
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25.02.2022 05:57 Відповісти
Та нахій... Уявіть, як там усередині тхне онучами і пердінням!
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25.02.2022 06:05 Відповісти
Тут вопрос принципа !!
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25.02.2022 06:08 Відповісти
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!"
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25.02.2022 05:36 Відповісти
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25.02.2022 05:37 Відповісти
https://twitter.com/UAWeapons/status/1496842350856974339
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25.02.2022 05:38 Відповісти
Тримайтеся воїни
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25.02.2022 05:47 Відповісти
Слушайте, там до Мелитополя поля и степи, как угадать откуда прилетит, они из-под Херсона фигачат
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25.02.2022 05:47 Відповісти
Летят ракеты. Уже где то больше десяти. Сегодня выше, значит дальше. Пролетают над Чудновом.
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25.02.2022 05:50 Відповісти
**** - они хуже фашистов. Я спал, мне снятся бомбежки. Просыпаюсь и понимаю что это ******** Калибры летят.
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25.02.2022 05:53 Відповісти
 
 