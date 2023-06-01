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Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А в Києві поранено трьох осіб, один з них у тяжкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА у телеграмі.

За попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані, внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А.

"Швидкі везуть людей у лікарні. На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби. Будинок палає, є загроза руйнування", - повідомили у КМДА.

Як повідомили в ДСНС, близько 04:20 по вул. Кошиця 7А внаслідок влучання ВНП (вибухонебезпечного предмету. - Ред.) у багатоповерховий житловий будинок (складається з двох секцій: 1 секція 10 поверхова влучання на рівні 1-2 поверху, друга секція 16 поверхова влучання на рівні 8-9 поверхів) з послідуючим горінням, є загроза руйнування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві лунають вибухи: працюють українські сили ППО, збито ворожий літальний апарат. ВIДЕО (оновлено)

За даними КМДА о 05:37 пожежу двох осередків в багатоквартирному житловому будинку по вул. Кошиця 7А ліквідовано на площі 100 м кв.

Врятовано 20 осіб, травмовано 8 осіб та евакуйовано 150 осіб.

Від ДСНС залучалося 72 особи та 12 од. техніки.

Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 01
Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 02
Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 03
Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 04
Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 05
Фото:Геращенко/телеграм

Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 06
Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 07
Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 08
Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 09
Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 10
Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 11
Фото: КМДА
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Топ коментарі
+48
Це все на що здатна москальщина.Сухопутні війська наша армія розкатує по повній.
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25.02.2022 05:43
+39
Падло кремлівське
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25.02.2022 05:44
+30
Тримаймося.
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25.02.2022 05:41
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Тримаймося.
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25.02.2022 05:41 Відповісти
Це все на що здатна москальщина.Сухопутні війська наша армія розкатує по повній.
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25.02.2022 05:43 Відповісти
Вони тільки "супер вояки" з цивільними ці рашиссти або коли їх у 10 разів більше. А увесь світ поки що сцить допомогти як треба.
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25.02.2022 07:44 Відповісти
Падло кремлівське
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25.02.2022 05:44 Відповісти
никогда не думал что лайкну тебя, троллятину... Ну штош...
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25.02.2022 06:09 Відповісти
Знищений ворожий гавномобільний ГАЗ

https://twitter.com/UAWeapons/status/1496827765462646784
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25.02.2022 05:45 Відповісти
это старое видео, за вчера.
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25.02.2022 06:10 Відповісти
Це, звісно, піздєц, але що там з Конотопом і Сумами? Хто в курсі?
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25.02.2022 05:46 Відповісти
Тільки по тв...відео Суми палає йде бій.
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25.02.2022 06:01 Відповісти
Боже, збережи Україну! Тримайтесь хлопці! В полон нікого не брати. Нищіть ту кацапську погань!
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25.02.2022 06:04 Відповісти
5 канал писал что Сумы отбились, Конотопу дважды досталось.
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25.02.2022 06:07 Відповісти
В Сумах тероборона договорилась сдать артучилище, чтобы не обстреляли город из градов и смерчей. Просто вышли оттуда и туда зашли кацапы. Если что, то это на окраине города, с запада
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25.02.2022 20:41 Відповісти
Ночью был бой, много трупов западно монгольской мрази оставили на територии артучилища и вокруг. Всю технику, которая вошла вчера, либо сожгли, либо она вышла сама из города.
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25.02.2022 20:43 Відповісти
У кого кровати под окнами, ложитесь спать в коридор. Даже гипсовой стенки достаточно чтобы сдержать летящее стекло. Не идеально но лучше.
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25.02.2022 05:50 Відповісти
Кремль это будка для звериного отродья.
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25.02.2022 05:55 Відповісти
Кремль? А може весь козлостан?
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25.02.2022 06:10 Відповісти
Смерть цапам!
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25.02.2022 06:02 Відповісти
******** **** ботоксний
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25.02.2022 06:11 Відповісти
Що таке ВНП?
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25.02.2022 06:21 Відповісти
Текст прочитай, не только заголовок
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25.02.2022 10:08 Відповісти
Глава УПЦ мп Онуфрий поддержал и благословил украинскую армию и назвал действия козломордов грехом Каина.
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25.02.2022 06:24 Відповісти
УПЦ Московського патріархату! Не вірю! !!
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25.02.2022 07:02 Відповісти
А разве не может тероборона "взять под охрану" все объекты москальского патриархату ? Во избежание проблем, провести тщательную "фильтрацию и инвентаризацию " всего "движемого и недвижимого" ???
Крым ничему не учит?
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25.02.2022 08:01 Відповісти
Переселяйте постраждалих в консульство РФ.
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25.02.2022 06:36 Відповісти
Всі росіяни світу, всі московити Московської імперії (РРФ)! Ваш співвітчизник й ордноплемінник, "вєлічайшій Путлєр", повністю перевершив своїх духовних наставників, своїх божків с...аліна і гітлєра, бо він вперше спрямував балістичні ракети СПЕЦІАЛЬНО у житлові будинки! Смерть московським кассаппам (що значить "любителям людського м'яса")!
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25.02.2022 08:04 Відповісти
***** здохни.
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25.02.2022 08:43 Відповісти
Эти пид...ары обязаны быть уничтожены !
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25.02.2022 10:28 Відповісти
Trzymajcie się, kochani. Pięknie się bronicie. Rosji na pohybel.
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25.02.2022 14:07 Відповісти
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25.02.2022 14:28 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ
Смерть пидороссии .
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25.02.2022 15:28 Відповісти
 
 