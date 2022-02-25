У Київ завозять додаткову зброю: адреси отримання для тих, хто долучається до тероборони

В Київ завозять додаткову зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України у фейсбуці.

Місця отримання зброї в Києві для тих, хто долучається до тероборони:

- Шевченковський б-н, вул. Пугачова, 10.

- Голосіївський б-н., вул. Глушкова, 9.

- Оболонскій б-н., вул.Полярна 20, (завод генераторів)

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