У Київ завозять додаткову зброю: адреси отримання для тих, хто долучається до тероборони
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В Київ завозять додаткову зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України у фейсбуці.
Місця отримання зброї в Києві для тих, хто долучається до тероборони:
- Шевченковський б-н, вул. Пугачова, 10.
- Голосіївський б-н., вул. Глушкова, 9.
- Оболонскій б-н., вул.Полярна 20, (завод генераторів)
Топ коментарі
+26 Pavel B 2f9ec440
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+13 Muron
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Ідуть ракетні удари по Києву
Для російських загарбників немає нічого святого
Перші дні найскладніші, бо саме зараз ворог або відчує перевагу, або буде зламаний фізично та морально.
Російські військові вже відчули міць Збройних сил України.
Але важливо, щоб спротив чинили всі. Записуйтесь до лав Територіальної оборони. Звертайтесь до Територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Зараз спрощено всі процедури.
Крім того, коктейль молотова чи стрілецька зброя - їм мінус, нам плюс.
Важливо, щоб всі були міцні духом. Це наша земля. Ми її не здамо. Так, нам треба пройти цей шлях випробовувань. Робимо все, щоб ворогу було дуже складно.
Перемога буде за нами!
Ганна Маляр
https://twitter.com/ihor108/status/1497040897913110529
https://twitter.com/ihor108/status/1497040368189448194
- Вуйку, а чому це Ви квітки поливаєте машиновим маслом, засохнуть?
- То нічого що засохнуть, же би зброя не заржавіла.
І полонених не брати, побачив москаля, зразу стріляй, не задумуючись!