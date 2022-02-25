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У Київ завозять додаткову зброю: адреси отримання для тих, хто долучається до тероборони

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У Київ завозять додаткову зброю: адреси отримання для тих, хто долучається до тероборони

В Київ завозять додаткову зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України у фейсбуці.

Місця отримання зброї в Києві для тих, хто долучається до тероборони: 

- Шевченковський б-н, вул. Пугачова, 10.

- Голосіївський б-н., вул. Глушкова, 9.

- Оболонскій б-н., вул.Полярна 20, (завод генераторів)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ввів у дію рішення РНБО про територіальну оборону

У Київ завозять додаткову зброю: адреси отримання для тих, хто долучається до тероборони 01
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Топ коментарі
+26
Ахтирка. Полонені кацапи.

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25.02.2022 06:23
+15
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25.02.2022 06:24
+13
кияни тримайтесь, скоро західні бандерівські області підтягнуться
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25.02.2022 06:31
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ПВО наше видимо
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25.02.2022 06:22 Відповісти
Да, слышны над печерском, Южный мост
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25.02.2022 06:25 Відповісти
3ий раз за последние 5 минут
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25.02.2022 06:26 Відповісти
Удали свой комент!!! Вдруг запуск
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25.02.2022 06:28 Відповісти
Ахтирка. Полонені кацапи.

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25.02.2022 06:23 Відповісти
прострелити колінну чашку
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25.02.2022 06:28 Відповісти
Не лучше вернуть домой как и положено цивилизованным государствам, только без рук для их н же блага чтоб в следущий раз не попали в плен ( это был стеб
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25.02.2022 07:54 Відповісти
Отрезать яйца и отправить жене или мамке
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25.02.2022 07:55 Відповісти
Навпаки, їм потрібно надати медичну допомогу та гідні умови, це буде спонукати інших москалів здаватися без бою.
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25.02.2022 10:34 Відповісти
Чому не розстріляли?
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25.02.2022 06:36 Відповісти
В тебя в феврале деревья ещё зеленые
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25.02.2022 06:39 Відповісти
Ганс,тобі повилазило? То хвойні дерева!))
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25.02.2022 06:42 Відповісти
Парнишка совсем молодой с пистолетом. Храни тебя Боженька.
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25.02.2022 07:55 Відповісти
У последнего семечки во рту?
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25.02.2022 07:59 Відповісти
"малодєнькіє строчнікі"? Здорові і навчені дядькі свідомо прийшли вбивати українців.
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25.02.2022 08:41 Відповісти
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25.02.2022 06:24 Відповісти
нехай закарпатці допитують
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25.02.2022 06:29 Відповісти
росийские отборные войска путен еле насобирал по всей *********
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25.02.2022 06:32 Відповісти
какие то бомжи из днр
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25.02.2022 06:33 Відповісти
Алкашня какая то.
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25.02.2022 06:46 Відповісти
https://twitter.com/ihor108/status/1497047214186967042
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25.02.2022 06:24 Відповісти
Деграданты какие-то. Особенно понравился тощий и с пузом. Расстрелять их нахер
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25.02.2022 06:41 Відповісти
кияни тримайтесь, скоро західні бандерівські області підтягнуться
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25.02.2022 06:31 Відповісти
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25.02.2022 06:31 Відповісти
Сухопутні війська ЗС України

51 хв ·



Ідуть ракетні удари по Києву
Для російських загарбників немає нічого святого
Перші дні найскладніші, бо саме зараз ворог або відчує перевагу, або буде зламаний фізично та морально.
Російські військові вже відчули міць Збройних сил України.
Але важливо, щоб спротив чинили всі. Записуйтесь до лав Територіальної оборони. Звертайтесь до Територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Зараз спрощено всі процедури.
Крім того, коктейль молотова чи стрілецька зброя - їм мінус, нам плюс.
Важливо, щоб всі були міцні духом. Це наша земля. Ми її не здамо. Так, нам треба пройти цей шлях випробовувань. Робимо все, щоб ворогу було дуже складно.
Перемога буде за нами!

Ганна Маляр
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25.02.2022 06:33 Відповісти
Над Києвом процює ПВО, ракети збивають.

https://twitter.com/ihor108/status/1497040897913110529
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25.02.2022 06:35 Відповісти
Идет обстрел Киева ракетами
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25.02.2022 06:35 Відповісти
Безпосередньої близькості від Києва силами ЗСУ було збито ворожій літак.

https://twitter.com/ihor108/status/1497040368189448194
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25.02.2022 06:36 Відповісти
Бандерівські жарти 😀😀😀

- Вуйку, а чому це Ви квітки поливаєте машиновим маслом, засохнуть?

- То нічого що засохнуть, же би зброя не заржавіла.
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25.02.2022 06:36 Відповісти
Киев 3ащищать ето конечно хорошо но надо как то врага встречать раньше километров на 30-50.
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25.02.2022 06:39 Відповісти
Иванков
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25.02.2022 06:44 Відповісти
Хреново когда война, а ты с двумя хроническими заболеваниями и не способен быть в строю. И гражданским населением как-то позорно считаться для мужчины в такую лихую годину
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25.02.2022 06:44 Відповісти
А у Дарницькому де ти можна отримати? на Брсп у ВК?
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25.02.2022 06:46 Відповісти
Без понятия, инфы ноль.
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25.02.2022 09:43 Відповісти
10 хвилин тому на північ від Києва, важке, 2 залпи, зараз ще один. Почалося з 3-ої години ночі
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25.02.2022 06:52 Відповісти
А де наші Гради і Смерчі? Щось не чути. Чи не роздають?

І полонених не брати, побачив москаля, зразу стріляй, не задумуючись!
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25.02.2022 07:17 Відповісти
Кацапских оккупантов уничтожим всех до единого во славу Украины !
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25.02.2022 07:54 Відповісти
А хтось володіє інформацією "95 квартал" вступив в ряди самооборони, отримав зброю? Бо "95 десантна бригада" розігнала диверсантів з Гостомельського аеропорту і відважно воює з ворогм, а ті?
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25.02.2022 08:20 Відповісти
Відосіки пишуть.
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25.02.2022 08:49 Відповісти
 
 