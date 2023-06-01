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Кулеба про жахливі ракетні удари по Києву: Востаннє столиця переживала подібне у 1941 році. Ізолюйте Росію. Виженіть її звідусіль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба про жахливі ракетні удари по Києву: Востаннє столиця переживала подібне у 1941 році. Ізолюйте Росію. Виженіть її звідусіль

Війська РФ завдали ракетних обстрілів по Києву.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Жахливі російські ракетні удари по Києву. Востаннє наша столиця переживала щось подібне у 1941 році, коли на неї напала нацистська Німеччина. Україна перемогла те зло і переможе це. Зупиніть Путіна. Ізолюйте Росію. Розірвіть всі зв'язки. Виженіть Росію звідусіль", - написав він.

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Кулеба про жахливі ракетні удари по Києву: Востаннє столиця переживала подібне у 1941 році. Ізолюйте Росію. Виженіть її звідусіль 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+46
Нацистька Німеччина зараз боягузливо відвертає голову в бік
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25.02.2022 06:38
+34
Никакой вменяемой реакции на захват Украины мировое сообщество не проявляет, делает какой то вид для отвода глаз.
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25.02.2022 06:41
+21
Тримаймося браття! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!
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25.02.2022 06:39
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Нацистька Німеччина зараз боягузливо відвертає голову в бік
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25.02.2022 06:38 Відповісти
сором'язливо... ще пелюшки, в яких плекала нового фюрера, дбайливо зберігає у шафі...
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25.02.2022 06:49 Відповісти
6-та ранку Рівне, сильно бахнуло, в районі аеродрому.
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25.02.2022 06:38 Відповісти
Вроде по взлётке аэродрома попали.
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25.02.2022 06:41 Відповісти
Аеродром цивільний. Там не було військової авіації.
Русня гори в пеклі.
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25.02.2022 07:13 Відповісти
Тримайся, Київ✌️
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25.02.2022 06:39 Відповісти
Тримаймося браття! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!
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25.02.2022 06:39 Відповісти
Смерть окупантам!
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25.02.2022 06:40 Відповісти
Никакой вменяемой реакции на захват Украины мировое сообщество не проявляет, делает какой то вид для отвода глаз.
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25.02.2022 06:41 Відповісти
Держитесь, ребята. Мы выстоим.
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25.02.2022 06:42 Відповісти
Плследняя информация козлячии морды идут со стороны Чернобыля. Техники очень много
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25.02.2022 06:43 Відповісти
Треба гатити !
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25.02.2022 06:45 Відповісти
Киев бомбили, нам объявили,что начался война

Під Києвом зараз Руссо фашисти!
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25.02.2022 06:43 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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25.02.2022 06:58 Відповісти
ПЕТИЦИЯ
Отже, механізм позбавлення РФ повноважень постійного члена РБ ООН наступний:
1. Публічно заявити про наміри України позбавити РФ статусу постійного члена РБ ООН.
2. Скликати самміт восьми держав, які утворилися в результаті розпаду СРСР, Грузії, України, Азербайджану, Молдови (ГУАМ), Узбекистану (теж колись входив в ГУАМ, яка навіть називалась ГУУАМ, проводить власну політику, не залежну від РФ), Естонії, Латвії, Литви.
3. Прийняти на саміті спільну заяву про наміри позбавити РФ повноважень постійного члена РБ ООН.
4. Україна, Азербайджан, Молдова, Узбекистан повинні денонсувати Рішення Ради Глав Держав Співдружності Незалежних Держав від 21 грудня 1991 року повністю, або в частині, яка надає РФ повноваження постійного члена РБ ООН.
5. Звернутися в секретаріат ООН з заявою про втрату РФ прав постійного членства в РБ ООН, в зв'язку з чим РФ не повинна допускатися на засідання РБ ООН як постійний член. Виносити дане питання на Генасамблею ООН не слід, поки не буде достатньої його підтримки.
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25.02.2022 06:46 Відповісти
Сейчас поле3ут коломордые. Хоть бы нашим ПВО хватило ракет сбивать транспорты с десантом.
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25.02.2022 06:46 Відповісти
Тепер всі диктатори будуть посилати США і НАТО разом з їх керівництвом кастрованим
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25.02.2022 06:49 Відповісти
Складається таке враження, що європа(німеччина і їм подібні) не може дочекатися коли Україна впаде, щоб потім з росією business as ussual.
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25.02.2022 06:57 Відповісти
А я думаю, що ви недалекі від істини. Вони ж умовляли Зеленського піти на поступки (Макрон, Шольц. Пам"ятаєте, як Путіну обіцяли, що вже з Зеленським домовились?) А тут на тобі, Україна не здалася. Набридла. Так сказати, не ображайтеся друзі, нічого особистого, бізнес.
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25.02.2022 08:00 Відповісти
Звідки вигнати росію? Тут один мальчік хоче зберегти ліцо, а точніше морду окупанту і спішить за стіл переговорів, а то дивись, через пару днів ЗСУ, нацгвардія і самооборона розіб'ють "героїв" і тоді все пропало.
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25.02.2022 08:22 Відповісти
Они рвутся к Киеву их главная задача .Упадет Киев.Разрушится централизация.Всем надо защищать столицу!
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25.02.2022 08:41 Відповісти
Ізраїлю ще згадаємо не раз відмову друзям України в передачі їй систем ПВО та дружбу з фашистською росією...
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25.02.2022 09:33 Відповісти
 
 