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Антивоєнні протести в РФ: затримано понад 1,7 тис. людей, найбільше у Москві

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Антивоєнні протести в РФ: затримано понад 1,7 тис. людей, найбільше у Москві

У Москві, Санкт-Петербурзі і десятках інших російських міст 24 лютого на вулиці вийшли тисячі людей. Вони виступили проти війни з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські та іноземні ЗМІ.

У Москві на Пушкінській площі зібралися кілька тисяч людей, які виступили проти війни з Україною. У Санкт-Петербурзі на вулицю вийшли близько 1000 жителів Північної столиці. Мітинги пройшли і в десятках інших російських міст. Протестувальники скандували: "Ні війні!" і тримали в руках саморобні плакати на підтримку України.

За даними Правозахисного центру "ОВД-Інфо", протестні акції пройшли в 53 містах Росії. Правоохоронці затримали понад 1,7 тисячі учасників. Найбільше заарештованих у Москві - понад 900, і Санкт-Петербурзі - понад 400 осіб.

При цьому російські правоохоронці не церемонилися з протестувальниками. На одному відео, розміщеному в соцмережах, видно, як двоє поліцейських жорстко затримують дівчину і погрожують іншим учасникам акції, які намагалися за неї заступитися.

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Нагадаємо, 24 лютого Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши "спеціальну військову операцію на Донбасі".

У відповідь на це росіяни з різних міст вийшли на акції протесту і поодинокі пікети - вони вимагали припинити військове вторгнення в Україну і забезпечити мир між державами.
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Менты свой народ так гасят, это как же надо было оскотиниться
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25.02.2022 06:47 Відповісти
На такую огромную страну, такие крохи вышли.... Нация трусов, подлецов и убийц!
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25.02.2022 06:59 Відповісти
Невже в Росії єсть народ, а я думав там всі смерди!
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25.02.2022 06:59 Відповісти
 
 