Внаслідок падіння фрагментів літака сталася пожежа у приватному будинку у Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж
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У Києві сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку на вул. Садовій внаслідок падіння фрагментів літака, інформація про жертв та постраждалих уточнюється.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"О 05:00 по вул. Садова 54 сталось пожежа двоповерхового приватного житлового будинку внаслідок падіння фрагментів літака", - йдеться у повідомленні.
Наразі площа пожежі уточнюється. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
Від ДСНС залучено 15 осіб та 2 од. техніки.
Топ коментарі
+10 Valter Valter
показати весь коментар25.02.2022 07:15
+8 Pavel B 2f9ec440
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+5 ольга янголенко
показати весь коментар25.02.2022 07:09
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https://twitter.com/buch10_04/status/1497067465154695170
тогда пишите название садовых кооперативов !