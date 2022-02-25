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Київ (13832) ДСНС (4458)

Внаслідок падіння фрагментів літака сталася пожежа у приватному будинку у Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У Києві сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку на вул. Садовій внаслідок падіння фрагментів літака, інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"О 05:00 по вул. Садова 54 сталось пожежа двоповерхового приватного житлового будинку внаслідок падіння фрагментів літака", - йдеться у повідомленні.

Наразі площа пожежі уточнюється. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Від ДСНС залучено 15 осіб та 2 од. техніки.

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Внаслідок падіння фрагментів літака сталася пожежа у приватному будинку у Києві, - ДСНС 01
Внаслідок падіння фрагментів літака сталася пожежа у приватному будинку у Києві, - ДСНС 02
Внаслідок падіння фрагментів літака сталася пожежа у приватному будинку у Києві, - ДСНС 03
Внаслідок падіння фрагментів літака сталася пожежа у приватному будинку у Києві, - ДСНС 04
Фото: ДСНС

Внаслідок падіння фрагментів літака сталася пожежа у приватному будинку у Києві, - ДСНС 05
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Топ коментарі
+10
А лучше отнести под росийское или белорукое посольство
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25.02.2022 07:15
+8
Вот так выглядят маяки для наведения. При обнаружении их необходимо отключать или сообщить о "находке" в полицию.

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25.02.2022 07:05
+5
А чому наші не гатять по кацапам на іх теріторіі і на білоруській
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25.02.2022 07:09
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А где летчик? найти и 3а ребро подвесить
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25.02.2022 07:03 Відповісти
Вот так выглядят маяки для наведения. При обнаружении их необходимо отключать или сообщить о "находке" в полицию.

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25.02.2022 07:05 Відповісти
А лучше отнести под росийское или белорукое посольство
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25.02.2022 07:15 Відповісти
Или под дачи Мертвечука и жопоблоковцев. Потому что если просто отключить то ракету перенаправят на другую цель.
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25.02.2022 07:17 Відповісти
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25.02.2022 07:05 Відповісти
https://twitter.com/buch10_04/status/1497068607041331201
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25.02.2022 07:06 Відповісти
А літак чий? Який літак російський, чи може приватний?
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25.02.2022 07:06 Відповісти
Польоти приватних і комерційних заборонені
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25.02.2022 07:11 Відповісти
Тоді чий? Може не дай Боже наш?
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25.02.2022 07:12 Відповісти
А чому наші не гатять по кацапам на іх теріторіі і на білоруській
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25.02.2022 07:09 Відповісти
Пожар в жилом доме Киева, куда попали обломки ракеты, потушили. Удалось спасти 20 человек, ранены 8 человек и эвакуированы 150 человек.

https://twitter.com/buch10_04/status/1497067465154695170
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25.02.2022 07:09 Відповісти
Улица Садовая - это где ? Это явно не Садовая на элитных Липках

тогда пишите название садовых кооперативов !
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25.02.2022 07:10 Відповісти
Может это обломки беспилотника, часть которых в многоэтажку попала? Для боевого самолета размеры маловаты.
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25.02.2022 07:48 Відповісти
або переносити то фуфло десь в болото
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25.02.2022 08:39 Відповісти
 
 