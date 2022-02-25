Внаслідок падіння фрагментів літака сталася пожежа у приватному будинку у Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Києві сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку на вул. Садовій внаслідок падіння фрагментів літака, інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"О 05:00 по вул. Садова 54 сталось пожежа двоповерхового приватного житлового будинку внаслідок падіння фрагментів літака", - йдеться у повідомленні.

Наразі площа пожежі уточнюється. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Від ДСНС залучено 15 осіб та 2 од. техніки.

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Фото: ДСНС