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ЗСУ ведуть бойові дії в районах Димера та Іванкова. Сили оборони утримують аеродром Гостомель. Повітряні Сили захищають небо над Києвом, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ ведуть бойові дії в районах Димера та Іванкова. Сили оборони утримують аеродром Гостомель. Повітряні Сили захищають небо над Києвом, - Генштаб

Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Оперативна інформація станом на 06:00 25.02.2022 щодо російського вторгнення. Сьогодні вночі сили оборони продовжили спротив значним наступальним угрупованням російських окупантів. Противник наніс повітряний удар по підрозділах в районі міста Кропивницький. Відмічено значну активність ворожих вертольотів в районах вище Вилкового та з Тирасполя", - йдеться у повідомленні.

Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника, та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйновано.

Також повідомляється, що ще одна тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром Гостомель, до якого вчора рвались російські повітряні десанти.

"Повітряні Сили Збройних Сил України захищають небо над Києвом. Так, після 04:00 українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним подарункам "братів" до столиці", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Київ завозять додаткову зброю: адреси отримання для тих, хто долучається до тероборони

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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25.02.2022 07:09
+29
Я так зрозумів, свинособаки головний удар зосередили на Київ. Що ж, ласкаво просимо у пекло.
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25.02.2022 07:09
+21
Да, вертолетов Рашка много применяет. Стингеров нам бы побольше
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25.02.2022 07:12
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ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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25.02.2022 07:09 Відповісти
Я так зрозумів, свинособаки головний удар зосередили на Київ. Що ж, ласкаво просимо у пекло.
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25.02.2022 07:09 Відповісти
Американці так і передають - київ
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25.02.2022 07:12 Відповісти
Як на мене, потрібно віддати їм той аеродром замінувавши, а коли будуть приймати десант дистанційно підірвати, потім знову захопити.....
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25.02.2022 07:34 Відповісти
Каждые 5-10минут слышно запуски в Киеве
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25.02.2022 07:11 Відповісти
Сподіваюсь, по тій колоні бронетехніки вже й сичі завили. Слава ЗСУ!
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25.02.2022 07:11 Відповісти
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25.02.2022 07:12 Відповісти
Да, вертолетов Рашка много применяет. Стингеров нам бы побольше
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25.02.2022 07:12 Відповісти
ну так - США в Афгані на трильйон зєлені спромоглася ....- а нам так , за око ....- чужими руками добре жар загрібати ( робити геополітику - валити кацапію)
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25.02.2022 07:19 Відповісти
Не з нашим щастям кума до лісу ходити)
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25.02.2022 07:58 Відповісти
Ещё рано радоваться, но я думал ночь хуже будет. Я с полтавы.
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25.02.2022 07:12 Відповісти
Аналогично, думал проснусь и недосчитаюсь городов.
Как правильно заметили некоторые аналитики они в первый день выпустили порядка сотни крылатых ракет, при практически нулевом результате, а тех ракет, у них всего сотни две.... Вот видать решили не выделываться и пулять ракетами теперь будут по оперативным целям
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25.02.2022 07:38 Відповісти
Зомби
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25.02.2022 07:15 Відповісти
SS фашисты
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25.02.2022 07:17 Відповісти
Z00
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25.02.2022 07:22 Відповісти
зззуки!
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25.02.2022 07:39 Відповісти
Смерть смердючим гнилокацапам!
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25.02.2022 07:16 Відповісти
8 років поспіль повітрянним шляхом пропускали через Україну в те гребане кацапо- придністрьовя все мілітарі із кацапіїїї- де розум був ...піпец...
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25.02.2022 07:17 Відповісти
Нас никто не спрашивал. Власти Украины были подельниками Кремля.
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25.02.2022 07:28 Відповісти
Хоть зараз мабуть не пускають ?
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25.02.2022 07:29 Відповісти
Раньше они вообще по ЖД катались (с техникой), им этот путь перекрыли и пропускали только авиацию (и вроде только гражданскую). Понятно, что они и ротацию войск так делали но возможности обновлять тяжелую технику у них не было. Хотя по факту конечно вообще нужно было перекрыть все сообщение, но это можно было делать только синхронно с Молдовой (а там до недавнего времени было проросийское правительство)
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25.02.2022 07:43 Відповісти
они сажали борты в тирасполе а не в кишиневе
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27.02.2022 18:28 Відповісти
Сумы как вы ?
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25.02.2022 07:19 Відповісти
Кажуть йде бій в місті
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25.02.2022 07:24 Відповісти
мочите пидоров чем можете , бог с вами !!!!!
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25.02.2022 07:28 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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25.02.2022 07:21 Відповісти
мене насторожує те що не працює прямий і 5-ий
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25.02.2022 07:23 Відповісти
Заходила на 5 канал минут 20 назад, вроде как работал.
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25.02.2022 07:33 Відповісти
нет. не работает, а на прямом транслируется тк рада. и на істv, украинаЮ уа первый и других каналах тоже
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25.02.2022 07:43 Відповісти
и на ютубе все блогеры связанные с ЕС зачищены.
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25.02.2022 07:46 Відповісти
Бо був наступ з Бєларуссіі.
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25.02.2022 07:28 Відповісти
с чего это ты решил что ВСУ не готовы к войне? граница с расией 2000 км,плюс еще Беларусь,невозможно закрыть всю границу и не пропустить врага сюда,Бутусов говорил что наша тактика это оборона городов,и бои будут преимущественно строится там,так что пусть кацапы себе катаются,потом догоним и сожем,а Киев им не взять никогда
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25.02.2022 07:29 Відповісти
А что по твоему открытые настежь КПП с Беларашкой и напрочь отсутствие каких либо оборонно-3аградительных сооружений на дорогах ведущих прямо в Киев ето готовность к войне?
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25.02.2022 07:42 Відповісти
Живу не венике возле выезда на Вышгород..откуда прут рашисты с Беларашки ..отчитываюсь..нихера власть не сделала, никаких укреплений..обороны..ноль, просто заходи и всё.. это стратегическое направление на минуточку..кстати на тот же Гостомель...8 лет млять 8 лет и ничего
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25.02.2022 07:47 Відповісти
Так от границы до Киева рукой подать, нет смысла держать каждый метр границы, если она больше тысячи километров. Главная цель удержать узлы снабжения (или разрушить их) и не дать руским фашистам захвать большые города
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25.02.2022 07:30 Відповісти
Забыл плешивый, сколько Украина сделала для победы над фашизмом, если бы не украинские партизаны, никто не знает, когда бы война закончилась. Так же будет и с рашизмом - подвидом фашизма. Должна быть денацификация и разоружение Кацапстанской орды. И в советской армии бОльшая часть командного состава были украинцы, воевать умеет гораздо больше, чем где-либо еще в бывшем СССР
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25.02.2022 07:27 Відповісти
Може напрямку Димер-Іванків,а не в районі Димера?
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25.02.2022 07:28 Відповісти
Его то берут то отбивают
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25.02.2022 07:35 Відповісти
Смерть российским оккупантам!
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25.02.2022 07:31 Відповісти
придністровя заблоковане?
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25.02.2022 07:33 Відповісти
Чего там в Гостомеле, кто знает? Выловили кацапов из лесу?
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25.02.2022 07:35 Відповісти
Не ну теоретически разбомбят города, авиация не будет же каждый день пролетать, территорию нужно будет удерживать наземными силами , ну и как рашка это будет делать? Та до задницы кого там они назначать будутведь будут же падлы постоянно под прицелом. Ну что стоит той же женщине которая в лицо наорала русне в следующий раз его не подпалить или не подорвать. На что кацапы надеятся?
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25.02.2022 07:47 Відповісти
На разбомбят! Половину своего запаса ракет они израсходовали, ПВО уничтожить не удалось, Еще где то куча стингеров блуждает.... (стингеры бомбандировшики конечно не достанут, но вот штурмовики и вертолеты уже не полетают)
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25.02.2022 08:05 Відповісти
батька підор гнойний.
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25.02.2022 08:04 Відповісти
Десантно-штурмові війська ЗС України ведуть бойові дії в районах населених пунктів ДИМЕР та ІВАНКІВ,куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки ТЕТЕРІВ.Міст через річку зруйновано.

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25.02.2022 09:27 Відповісти
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25.02.2022 09:28 Відповісти
https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1497102452688142344
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25.02.2022 09:28 Відповісти
 
 