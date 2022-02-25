УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12269 відвідувачів онлайн
Новини Київські новиниВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
18 835 24
війна (56365) КМДА (1461) Київ (13832)

Увага, це не навчальна тривога! Зафіксована повітряна загроза! КМДА просить громадян почувши сирени терміново прослідувати в укриття

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Увага, це не навчальна тривога! Зафіксована повітряна загроза! КМДА просить громадян почувши сирени терміново прослідувати в укриття

Увага, це не навчальна тривога! Зафіксована повітряна загроза! Почувши сирени, негайно прямуйте до найближчого укриття!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.

Нагадуємо, всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття у будь-який час доби.

Столиця працює в умовах воєнного стану. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Дякую КМДА затурботу, але до метро мені їхати 20 хвилин, а підвали закриті, сиджу вдома і молюся за хлопців, за сім'ю, за Україну!
показати весь коментар
25.02.2022 07:18
+8
Ніколи не думав, що буду за Зеленського переживати. Тримайся Володя!
показати весь коментар
25.02.2022 07:18
+4
переживай за Украину и семью
показати весь коментар
25.02.2022 07:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякую КМДА затурботу, але до метро мені їхати 20 хвилин, а підвали закриті, сиджу вдома і молюся за хлопців, за сім'ю, за Україну!
показати весь коментар
25.02.2022 07:18 Відповісти
Тобто у вас в домі немає ключів від вашого підвалу?

Тобто ви обзвонили усіх відповідальних за сховища навкруги?

Що за маячня?
показати весь коментар
25.02.2022 07:20 Відповісти
Подвалы закрыты в жилых домах
показати весь коментар
25.02.2022 07:22 Відповісти
Під час тривоги вони будуть відкриті.

Телефони відповідальних вказані на схемі сховищ Києва.

Треба було ознайомитися ще тиждеть тому, а не лялю чухать.
показати весь коментар
25.02.2022 07:24 Відповісти
Вони взагалі мають бути відкриті, 24/7. Бо порпання з ключами в екстренній ситауції може коштувати людям здоров'я або життя.
показати весь коментар
25.02.2022 07:26 Відповісти
Да да, половина ответственных уже во Львове сидит
показати весь коментар
25.02.2022 07:36 Відповісти
Місцева влада мала зобов'язати всіх відкрити підвали!

Якщо хтось відмовляється, набийте натовпом йому морду, відберіть ключі та відкрийте. Бо це ж може бути ваше здоров'я та життя на кону!
показати весь коментар
25.02.2022 07:25 Відповісти
Даже если и открыты, то подвал в панельном доме это могила
показати весь коментар
25.02.2022 07:26 Відповісти
вдруг кому пригодится - у нас основное убежище - подземный паркинг, конечно на кодовых замках и все такое. Сходил заранее - посмотрел, конечно закрыто. Позвонил ответственному хранителю ключей - они не в курсе, первый раз слышат. Позвонил в департамент цивильной безопасности - сказали вызывайте полицию, они срежут замки на полных основаниях. По поводу подвалов в панельках - не специалист, но люди пережившие кажуть что если не чтото серьезное - завалить панельку довольно сложно, так что какое-никакое но укрытие,
показати весь коментар
25.02.2022 07:34 Відповісти
панельки не дуже гарне прикриття, багато є будівель старої застройки з червоної цегли от в їхніх підвалах і шукайте прихистку
показати весь коментар
25.02.2022 09:13 Відповісти
Это решается с помощью болгарки. У нас та же история была.
показати весь коментар
25.02.2022 07:30 Відповісти
Підвал під моєю квартирою, як і вхід до нього, але ЖЕК "закрит, всі пішли на фронт" (надіюся)
показати весь коментар
25.02.2022 07:34 Відповісти
Ніколи не думав, що буду за Зеленського переживати. Тримайся Володя!
показати весь коментар
25.02.2022 07:18 Відповісти
переживай за Украину и семью
показати весь коментар
25.02.2022 07:26 Відповісти
Це бот Подоляка, знайшов час для піару - придурок.
показати весь коментар
25.02.2022 07:27 Відповісти
Це я?
показати весь коментар
25.02.2022 09:28 Відповісти
Це порада з тероборони чи з дивану?
показати весь коментар
25.02.2022 09:53 Відповісти
❗️❗️Оперативна інформація станом на 06:00 25.02.2022 щодо російського вторгнення.

показати весь коментар
25.02.2022 07:31 Відповісти
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1497076240032878625
показати весь коментар
25.02.2022 07:32 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2022 07:52 Відповісти
В большинстве 5 этажек подвалов нет. Большинство убежищ существует только на карте.
показати весь коментар
25.02.2022 08:14 Відповісти
На Виноградаре не слышны никакие сигналы Воздушной тревоги...
показати весь коментар
25.02.2022 09:41 Відповісти
Извините но у украинского правительства было 8 лет с начала войны . И они не смогли усилить свои вооруженные силы. Очень грустно. А США с октября прошлого года их предупреждало о агрессии РФ. Могли бы все силы бросить на обеспечение безопасности граждан. Моя семья в киеве моё сердце болит.
показати весь коментар
25.02.2022 22:19 Відповісти
Зеленский молодец . Не сбежал из страны как афганский и казахский президенты в то время когда жаренным запахло. Надо ему в этом отдать должное. Он с его народом который его избрал. Хоть и многие за него не голосовали.
показати весь коментар
25.02.2022 22:28 Відповісти
 
 