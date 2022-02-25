Увага, це не навчальна тривога! Зафіксована повітряна загроза! КМДА просить громадян почувши сирени терміново прослідувати в укриття
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
Увага, це не навчальна тривога! Зафіксована повітряна загроза! Почувши сирени, негайно прямуйте до найближчого укриття!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.
Нагадуємо, всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття у будь-який час доби.
Столиця працює в умовах воєнного стану. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій.
Топ коментарі
+9 Banderivka 4f0778a0
показати весь коментар25.02.2022 07:18
+8 Микола Мазуренко
показати весь коментар25.02.2022 07:18
+4 Aleks_15
показати весь коментар25.02.2022 07:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Тобто ви обзвонили усіх відповідальних за сховища навкруги?
Що за маячня?
Телефони відповідальних вказані на схемі сховищ Києва.
Треба було ознайомитися ще тиждеть тому, а не лялю чухать.
Якщо хтось відмовляється, набийте натовпом йому морду, відберіть ключі та відкрийте. Бо це ж може бути ваше здоров'я та життя на кону!