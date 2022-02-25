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Війська РФ завдають ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах України. На більшості напрямків ворога зупинили. Йдуть бої, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ завдають ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах України. На більшості напрямків ворога зупинили. Йдуть бої, - Зеленський

Війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по Україні

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по Україні. Вони кажуть, що цивільні об'єкти для них не ціль, це брехня. Вони не розрізняють, у яких районах діють. Під російськими ударами, як вчора, так і сьогодні, як військові, так і цивільні. Мета цих ударів - тиск. Наші хлопці і дівчата не дали ворогу реалізувати оперативного сценарію вторгнення у перший день. Українці демонструють справжній героїзм, у більшості напрямків ворога зупинили. Йдуть бої, тому атака Росії продовжується із розрахунку, що наші сили будуть втомлені. Але ми невтомні. Сили ППО захищають наше небо настільки, наскільки це можливо. Жахливі вибухи над Києвом, влучання у житловий будинок, пожежа, все це нагадує напад на нашу столицю у 1941 році", - зазначив Зеленський.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Сухопутні війська ЗС України

1 год ·



Ідуть ракетні удари по Києву
Для російських загарбників немає нічого святого
Перші дні найскладніші, бо саме зараз ворог або відчує перевагу, або буде зламаний фізично та морально.
Російські військові вже відчули міць Збройних сил України.
Але важливо, щоб спротив чинили всі. Записуйтесь до лав Територіальної оборони. Звертайтесь до Територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Зараз спрощено всі процедури.
Крім того, коктейль молотова чи стрілецька зброя - їм мінус, нам плюс.
Важливо, щоб всі були міцні духом. Це наша земля. Ми її не здамо. Так, нам треба пройти цей шлях випробовувань. Робимо все, щоб ворогу було дуже складно.
Перемога буде за нами!

Ганна Маляр
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25.02.2022 07:27
+20
Іронічно, що цінності, якими вийобується європа, відстоює Україна, яку не приймають ні в ЄС ні в НАТО, тим часом світові лідери плазують перед ******** гітлером
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25.02.2022 07:32
+14
Таке враження ніби для ЗЕ новина, що кацапам байдуже кого і скільки вбивати.
Ну досить вже.
Загроза зараз перед кожним мешканцем України.
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25.02.2022 07:27
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Сухопутні війська ЗС України

1 год ·



Ідуть ракетні удари по Києву
Для російських загарбників немає нічого святого
Перші дні найскладніші, бо саме зараз ворог або відчує перевагу, або буде зламаний фізично та морально.
Російські військові вже відчули міць Збройних сил України.
Але важливо, щоб спротив чинили всі. Записуйтесь до лав Територіальної оборони. Звертайтесь до Територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Зараз спрощено всі процедури.
Крім того, коктейль молотова чи стрілецька зброя - їм мінус, нам плюс.
Важливо, щоб всі були міцні духом. Це наша земля. Ми її не здамо. Так, нам треба пройти цей шлях випробовувань. Робимо все, щоб ворогу було дуже складно.
Перемога буде за нами!

Ганна Маляр
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25.02.2022 07:27 Відповісти
Таке враження ніби для ЗЕ новина, що кацапам байдуже кого і скільки вбивати.
Ну досить вже.
Загроза зараз перед кожним мешканцем України.
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25.02.2022 07:27 Відповісти
Кожному полоненному відрубати вказівні і великі пальціна руці, щоб зброю більше не тримали і мали що показувати дітям і внукам:ТРИЗУБ (три пальці)
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25.02.2022 07:30 Відповісти
Іронічно, що цінності, якими вийобується європа, відстоює Україна, яку не приймають ні в ЄС ні в НАТО, тим часом світові лідери плазують перед ******** гітлером
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25.02.2022 07:32 Відповісти
Надо их останавливать, усиливаться прибывшим из НАТО вооружением и начинать выбивать потихоньку. Нехер кацапью тут засиживаться. Дай бог удастся перенести боевые действия на территорию Беларуси.
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25.02.2022 07:32 Відповісти
Остановить и гнать их до границ и за границы
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25.02.2022 07:34 Відповісти
Де можно вже зараз перетинити кордон з Московієй та воювати на їх теренах.
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25.02.2022 07:44 Відповісти
Почему кацапы бомбят аеродромы такими дорогими ракетами? Потому что хотят повредить в3летную полосу чтобы на нее не смог сесть самолет а именно американский. Х***Ло боится чтобы не случилось как в Гру3ии когда на аеродроме сел американский самолет и кацапоиды побоялись дальше проводить бомбардировки и наступать на Тбилиси. Хотя сейчас в3летная полоса ремонтируется очень быстро и яма 3асыпается быстро твердеющим бетоном *пятиминутка*.
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25.02.2022 07:35 Відповісти
Все посольства вывозили во Львов ( разведка у них хорошо работает), а Зе глазами хлопал « ничего не вижу»
ВЗЯТЬ БЫ РЕМНЯ И ПО ЖОПЕ !!!
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25.02.2022 07:37 Відповісти
ВСУ не могут охватить все и везде , они орков в дверь , а они в окно, нужна помощь населения это не дело что по городу едет оккупант спокойно
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25.02.2022 07:37 Відповісти
не реляции командовачу надо читать, а взять за яйца трахамонию и самого себя, стать на колени и извиниться перед украинцами за чушь, которую они несли пару недель тому назад... ведь и захват Чернобыля, и расстрел пограничников на острове Змеиный и т.п. полностью лежат на их совести...
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25.02.2022 07:37 Відповісти
Вищо Сило, допоможи Україні. Зупини Сатану.
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25.02.2022 07:57 Відповісти
Тримайся!Мужайся!Хай береже тебе Господь!Слава Війську Українському!Молюсь за вас!
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25.02.2022 08:01 Відповісти
Зато работу пво над Киевом ,поставленным за Его деньги слышно,тупая ты овца
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25.02.2022 08:39 Відповісти
 
 