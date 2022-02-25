Війська РФ завдають ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах України. На більшості напрямків ворога зупинили. Йдуть бої, - Зеленський

Війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по Україні

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по Україні. Вони кажуть, що цивільні об'єкти для них не ціль, це брехня. Вони не розрізняють, у яких районах діють. Під російськими ударами, як вчора, так і сьогодні, як військові, так і цивільні. Мета цих ударів - тиск. Наші хлопці і дівчата не дали ворогу реалізувати оперативного сценарію вторгнення у перший день. Українці демонструють справжній героїзм, у більшості напрямків ворога зупинили. Йдуть бої, тому атака Росії продовжується із розрахунку, що наші сили будуть втомлені. Але ми невтомні. Сили ППО захищають наше небо настільки, наскільки це можливо. Жахливі вибухи над Києвом, влучання у житловий будинок, пожежа, все це нагадує напад на нашу столицю у 1941 році", - зазначив Зеленський.

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