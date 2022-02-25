Росії все одно доведеться говорити з нами про те, як закінчити бойові дії, - Зеленський
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Рано чи пізно Росії доведеться говорити з Україноб про закінчення бойових дій.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Росії все одно доведеться рано чи пізно говорити з нами, говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії", - зазначив він.
Топ коментарі
+25 andrew_sc
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На окраинах Москвы можно
СБУ треба розганяти, вони і без бакланова нікчемні.
В 2014 за цим слідкували люди, тому москалям не вдалось.
Задовбали вже. Ніяк до тебе не дійде, що це ви винні.
найбідніша країна Європи загрожує існуванню ядерної держави!!! ЯКИЙ ДАУН ТАКЕ ПРИДУМАВ???
Що за хрінь???
сейчас в этой войне Зеленский держится очень хорошо, и снова хочет переговоров с маньяком кабаевым..
оркам нужна капитуляция Украины!
Украина жива пока сопротивояется!
а кабаев сам попросит капитуляции, оно не знало, что украинцы окажут такое сопротивление!
Украина, наша армия, наш народ - это гордость и уважение для всего мира!
Урод, не сійте паніку, дебіл