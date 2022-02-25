Росії все одно доведеться говорити з нами про те, як закінчити бойові дії, - Зеленський

Рано чи пізно Росії доведеться говорити з Україноб про закінчення бойових дій.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Росії все одно доведеться рано чи пізно говорити з нами, говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії", - зазначив він.

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