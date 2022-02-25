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Наразі ЗСУ самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника на 4-х напрямках, - Маляр
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Наразі Збройні сили України самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника на 4-х напрямках.
Про це повідомила у фейсбуці заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз Збройні сили України самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника по 4-м напрямкам - Сіверський, Слобожанський, Таврійський і ООС.Наші воїни сильні, вмотивовані і незламні. Так само в єдності сильна наша нація!", - зазначила вона.
Топ коментарі
+19 Александр Иванов 29ff5b68
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Ідіть на фронт, там пояснять.
Все ж таки ми не готові до війни і цим користаються.
Презідент-головнокомандувач волав , що розвідка США перебільшує загрозу . Якщо б розумів , що таке сателітна розвідка й анталітичні центри в США , то можливо би зробив мобілізацію тиждень тому !
Але гарматників це згагалом вкрай потрібно . Гармати високого калібру -- дуже ефективні проти танкових колон ворогу .
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
***** не растоптать