Наразі ЗСУ самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника на 4-х напрямках, - Маляр

Наразі Збройні сили України самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника на 4-х напрямках.

Про це повідомила у фейсбуці заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз Збройні сили України самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника по 4-м напрямкам - Сіверський, Слобожанський, Таврійський і ООС.Наші воїни сильні, вмотивовані і незламні. Так само в єдності сильна наша нація!", - зазначила вона.

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