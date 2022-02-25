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Наразі ЗСУ самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника на 4-х напрямках, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наразі ЗСУ самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника на 4-х напрямках, - Маляр

Наразі Збройні сили України самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника на 4-х напрямках.

Про це повідомила у фейсбуці заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз Збройні сили України самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника по 4-м напрямкам - Сіверський, Слобожанський, Таврійський і ООС.Наші воїни сильні, вмотивовані і незламні. Так само в єдності сильна наша нація!", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ведуть бойові дії в районах Димера та Іванкова. Сили оборони утримують аеродром Гостомель. Повітряні Сили захищають небо над Києвом, - Генштаб

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Лапти сдавайтесь, УКРАИНА это не Абхазия!
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25.02.2022 08:11
+8
В спам отправляйте провокаторов в коментах (по типу все пропало) !!!
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25.02.2022 08:13
+7
Все вірно, ви ніхрена не розмієте.
Ідіть на фронт, там пояснять.
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25.02.2022 08:15
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Лапти сдавайтесь, УКРАИНА это не Абхазия!
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25.02.2022 08:11 Відповісти
Чим ти їх харчувати будеш? Видати безкоштовно чорні целафанові мішки.
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25.02.2022 08:17 Відповісти
Тсс. Це ми крокодилів в рові годувати збираємось, а не кацапів. Вгадаєш, чим?
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25.02.2022 09:02 Відповісти
В спам отправляйте провокаторов в коментах (по типу все пропало) !!!
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25.02.2022 08:13 Відповісти
Вже давно так робиться. Дякую однодумцям.
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25.02.2022 08:48 Відповісти
Я може чогось не розумію але чому дали розповзтися цій сволоті знали звідкиля ідуть чому не бомбили цацапів і білорусів по іх територіях
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25.02.2022 08:13 Відповісти
Все вірно, ви ніхрена не розмієте.
Ідіть на фронт, там пояснять.
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25.02.2022 08:15 Відповісти
Пішшла б 70...
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25.02.2022 08:18 Відповісти
Вони позаймають позиції - потім їх складно викурювати.
Все ж таки ми не готові до війни і цим користаються.
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25.02.2022 08:16 Відповісти
бомбити їх територію не можна, бо завиють що Україна напала. Після Перемоги розберемось з бульбашами, запхаємо їм по бульбі у всі дирки
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25.02.2022 08:25 Відповісти
З гнидами москальськими все і так зрозуміло а от білорусам особливо треба було насипати.За підлість.
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25.02.2022 08:52 Відповісти
УКРАЇНЬКУ НАЦІЮ НІКОМУ ТА НІКОЛИ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ.СМЕРТЬ РАСЄЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ
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25.02.2022 08:13 Відповісти
снаряды должны разрываться на территории оккупанта .
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25.02.2022 08:15 Відповісти
ждите скоро так и будет !!!
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25.02.2022 08:16 Відповісти
Я так розумію, що армія має витримати перші удари, а далі вже прийдеться народові битись
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25.02.2022 08:17 Відповісти
Треба битись і армії і народові. Хай нам Бог помагає!
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25.02.2022 08:22 Відповісти
Були би ми ще більш підготовлені.
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25.02.2022 08:23 Відповісти
Потрібно розуміти що фуйло воює не з державо Україна, з УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ.
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25.02.2022 08:26 Відповісти
Да. Він думає, що воює з зеленським, а це не так.
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25.02.2022 08:36 Відповісти
Переважна сила супротивника це виключно тому, що тотальну мобілізацію не проводять на другу добу після десантування в 10 км від Київа .

Презідент-головнокомандувач волав , що розвідка США перебільшує загрозу . Якщо б розумів , що таке сателітна розвідка й анталітичні центри в США , то можливо би зробив мобілізацію тиждень тому !
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25.02.2022 08:19 Відповісти
В Трускавецькій Академії зелохів цього не вчили.
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25.02.2022 08:27 Відповісти
Я не розумію , але та ж Ганна Маляр це знала й вона перший заступник МО . В Україні цілий Генштаб й голова генштабу повинен був в ультимативній формі хоча б учора у ранці вимагати за годину ввести тотальну мобілізацію й не резервістів , а усіх військовогідних .
Але гарматників це згагалом вкрай потрібно . Гармати високого калібру -- дуже ефективні проти танкових колон ворогу .
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25.02.2022 08:55 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
***** не растоптать
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25.02.2022 08:23 Відповісти
Це ж війна зі стрільбою. Ми знали, що так буде. Ми знали, що в нас слабка повітряна оборона. Ми воюємо з наисильнейшею армією світу, АЛЕ МИ УКРАЇНЦІ. МИ ПЕРЕМОЖЕМО. МИ НЕ ЗДАМОСЯ. Я ВІРЮ У СВОЮ АРМІЮ. Я ВІРЮ У ТИХ ХЛОПЦІВ, ЩО ЗАРАЗ НА ПЕРЕДКЕ. ЇМ ЗАРАЗ ПОТРІБНА ПІДТРИМКА , А НЕ СКИГЛЕННЯ. СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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25.02.2022 08:28 Відповісти
Ми знали, але голосували за голобородька, відкинувши напризволяще армію, мову, віру.
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25.02.2022 08:37 Відповісти
Слава ЗСУ! Потрiбно знайти спосiб знищити кримський мiст, щоб окупанти не надсилали собi пiдтримку на пiвденному напрямку, та загасити їх!
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25.02.2022 09:01 Відповісти
 
 