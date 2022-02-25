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війна (56365) міст (827) ЗСУ (5704)

Переважаючі сили ворога зупинено на рубежі річки Тетерів на Київщині. Міст зруйновано, щоб перекрити шлях танкам РФ, - Сухопутні війська. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

На Київщині підірвали міст через річку Тетерів, щоб уповільнити просування техніки окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

"Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйновано", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Росія планує танковий прорив у Київ, - Геращенко

Переважаючі сили ворога зупинено на рубежі річки Тетерів на Київщині. Міст зруйновано, щоб перекрити шлях танкам РФ, - Сухопутні війська 01
Переважаючі сили ворога зупинено на рубежі річки Тетерів на Київщині. Міст зруйновано, щоб перекрити шлях танкам РФ, - Сухопутні війська 02
Фото: Сухопутні війська/фейсбук

Переважаючі сили ворога зупинено на рубежі річки Тетерів на Київщині. Міст зруйновано, щоб перекрити шлях танкам РФ, - Сухопутні війська 03
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Топ коментарі
+39
В спам отправляйте провокаторов в коментах (по типу все пропало) !!!
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25.02.2022 08:09
+32
ЗСУ-ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.ЛАПОТНИХ ЗАГАРБНИКІВ-ВБИВЦЬ БУДЕ ЗНИЩЕНО
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25.02.2022 08:10
+22
я надеюсь есть рациональное зерно и оно такое. Враг сейчас в глубине Украины. Поддержка и заправка гораздо сложнее, чем у границ. Как ни странно, под Киевом они более уязвимы.
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25.02.2022 08:13
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А бомбити техніку коли будемо ?
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25.02.2022 08:08 Відповісти
ВСУ ударили по военному аэродрому Миллерово в Ростовской области
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25.02.2022 08:44 Відповісти
Чесно ?
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25.02.2022 08:46 Відповісти
Так, ссилка на кацапоресупс https://www.1sn.ru/277770.html
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25.02.2022 09:27 Відповісти
Это работа фсб.они начинают взывать у себя .будьте уверены.если там начнется что то взрываться работа фсрушников .это как и перед 2 войной в Ичкерии .как и обстрел своих миротворцев в на границе Грузии.эти пи.ары будут пытаться выставить Украину в глазах лаптеногих как убийц и оправдания 8 летней войны и полномасштабного вторжения.
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25.02.2022 11:52 Відповісти
В спам отправляйте провокаторов в коментах (по типу все пропало) !!!
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25.02.2022 08:09 Відповісти
Це ж ви кричали, що дорогі говно? Я не правий? Зараз немає часу робити розкол в країні! Навіть не намагайтесь.
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25.02.2022 08:13 Відповісти
ЗСУ-ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.ЛАПОТНИХ ЗАГАРБНИКІВ-ВБИВЦЬ БУДЕ ЗНИЩЕНО
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25.02.2022 08:10 Відповісти
говорили же не дороги нужны, а вооружение
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25.02.2022 08:10 Відповісти
Перестань, это уже в прошлом, думай как остановить врага
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25.02.2022 08:46 Відповісти
А бедолаги которые не успели проехать? Вот нель3я было сра3у все подрывать и минировать еще на беларусгом кордоне?
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25.02.2022 08:10 Відповісти
я надеюсь есть рациональное зерно и оно такое. Враг сейчас в глубине Украины. Поддержка и заправка гораздо сложнее, чем у границ. Как ни странно, под Киевом они более уязвимы.
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25.02.2022 08:13 Відповісти
Це міст через Ірпінь в Романівці.
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25.02.2022 08:11 Відповісти
тому що на північному напрямку в нас немає бойових частин.
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25.02.2022 08:16 Відповісти
Об"єктивно, навіть, якщо можливо, дуже малоймовірно ці танки зайдуть у Київ, то будуть здані на лом на перших вулицях. Зараз іде потужна інфоатака. Кацапи намагаються нас деморалізувати - аж смішно )
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25.02.2022 08:13 Відповісти
В спам отправляйте провокаторов в коментах (по типу все пропало) !!!
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25.02.2022 08:13 Відповісти
от і тримай свою думку при собі.Не на часі срач розводити.
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25.02.2022 08:16 Відповісти
Ну так скажи :спасибо Пороху за ПВО ,чтоб срач не разводить
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25.02.2022 08:49 Відповісти
а ти розспамлюй!
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25.02.2022 08:37 Відповісти
Так ПАП Киев ПВО защитил,припадочна)а то б зелени знаряды в форточку залетали,чтоб на твою Бубу надежда была
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25.02.2022 08:55 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
***** не растоптать
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25.02.2022 08:17 Відповісти
Слава Україні
Смерть москалям .
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25.02.2022 08:19 Відповісти
Скільки бидла (провокаторів) набігло..
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25.02.2022 08:20 Відповісти
Купа ватних оленів, вони постійно пишуть одне й те саме, методички туповаті, для алкашів
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25.02.2022 08:31 Відповісти
продам квитки на " кобздона "
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25.02.2022 08:32 Відповісти
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25.02.2022 08:35 Відповісти
Який гарний зробили мостік, скільки в нього вложили бюджетних коштів (замість армії) а тут раз і його немає. Жах.
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25.02.2022 08:36 Відповісти
не не пройдут, там кислота
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25.02.2022 08:42 Відповісти
Главное что не на марше. Да и по ходу - не пройдут. Спалят их там всех
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25.02.2022 08:43 Відповісти
Одно дело "пролететь" быстро всей толпой по удобному мосту и другое дело позли по болоту
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25.02.2022 08:47 Відповісти
Бутусов,закрой вход на сайт через соцсети,оттуда одни кацапы заходят
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25.02.2022 08:45 Відповісти
все правильно, родные наши военные, делайте, как считаете нужным, мы вам верим и молимся за вас и за Украину! берегите себя!
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25.02.2022 08:51 Відповісти
тільки що був бій між Гостомелем і Києвом , чутно було стрілецьку зброю та вибухи, По Варшавці і Аеродрому Гостомель кружляють гелікоптери і стріляють ракетами ( здалеку не видно , але маю надію що це українські)
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25.02.2022 09:04 Відповісти
Тримайтеся, хлопці! Ми переможемо! А на мій флажок уваги не звертайте) , може тільки злішими будете...
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25.02.2022 13:58 Відповісти
 
 