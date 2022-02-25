Переважаючі сили ворога зупинено на рубежі річки Тетерів на Київщині. Міст зруйновано, щоб перекрити шлях танкам РФ, - Сухопутні війська. ФОТОрепортаж
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На Київщині підірвали міст через річку Тетерів, щоб уповільнити просування техніки окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.
"Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйновано", - йдеться у повідомленні.
Фото: Сухопутні війська/фейсбук
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