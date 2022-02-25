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Зеленський - росіянам, що вийшли на мітинги: Ми вас бачимо. Боріться за нас, боріться проти війни
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У низці російських міст на вулиці вийшли тисячі людей на акцію проти війни з Україною. Президент України Володимир Зеленський подякував їм за це.
Слова вдячності від президента пролунали під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
До росіян він звернувся російською мовою.
"Всім громадянам Росії, які виходять на протест, хочу сказати: ми вас бачимо. Це означає, Ви нас почули, ви нам починаєте вірити. Боріться за нас, боріться проти війни", - заявив він.
Топ коментарі
+22 Максім ХОЙ 07fb0949
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+18 Vlad Hof
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+15 Muron
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На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.
Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.
Смерть ворогам!
Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
Край дроги!....
Якби ж то Президент це розумів!
Путин верно нащупал яремную вену Запада, его уязвимость: нежелание воевать и беззащитность перед грубой военной силой. Путину показалось, что после триумфа талибов настал черед и для его триумфа.
Это фатальный просчет. Запад действительно бессилен против средневековых дикарей, которые не представляют угрозы ни для кого, кроме своего собственного народа. Но Россия - сравнительно развитая страна, а Запад нуждается в показательном примере объединения перед злом.
Россию долго умиротворяли. Но всякой политике умиротворения приходит конец - по мере роста аппетитов старухи. Когда старуха захотела быть Владычицей Морскою и обвинила золотую рыбку в агрессии, золотая рыбка сказала: «стоп».
Юлия Латынина: Мир просто разделится на свободных - и нас