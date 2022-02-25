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Зеленський - росіянам, що вийшли на мітинги: Ми вас бачимо. Боріться за нас, боріться проти війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський - росіянам, що вийшли на мітинги: Ми вас бачимо. Боріться за нас, боріться проти війни

У низці російських міст на вулиці вийшли тисячі людей на акцію проти війни з Україною. Президент України Володимир Зеленський подякував їм за це.

Слова вдячності від президента пролунали під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

До росіян він звернувся російською мовою. 

"Всім громадянам Росії, які виходять на протест, хочу сказати: ми вас бачимо. Це означає, Ви нас почули, ви нам починаєте вірити. Боріться за нас, боріться проти війни", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин - выведи войска!", "Арестуйте Путина, а не меня!", - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Do not come to Ukraine, death expects you there!
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25.02.2022 08:19
+18
Война идет только второй день, агрессор рассчитывал на блицкриг а не на затяжные бои, поэтому никаких переговоров не через Макрона с ****** ни через его агентуру. Победа будет за Украиной
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25.02.2022 08:19
+15
Сухопутні війська ЗС України

2 хв ·



На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.
Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.
Смерть ворогам!

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
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25.02.2022 08:19
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Сухопутні війська ЗС України

2 хв ·



На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.
Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.
Смерть ворогам!

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
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25.02.2022 08:19 Відповісти
Do not come to Ukraine, death expects you there!
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25.02.2022 08:19 Відповісти
Поховали москаля!
Край дроги!....
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25.02.2022 08:21 Відповісти
Урус хынзыр инглиш (фуйсним лэнгвич) донт *************.
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25.02.2022 09:05 Відповісти
Война идет только второй день, агрессор рассчитывал на блицкриг а не на затяжные бои, поэтому никаких переговоров не через Макрона с ****** ни через его агентуру. Победа будет за Украиной
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25.02.2022 08:19 Відповісти
+++++++++!!!!!!
Якби ж то Президент це розумів!
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25.02.2022 08:39 Відповісти
Воно, це тварідло, продане в кремль у 96-му, РОЗУМІЄ. Це БИДЛО(ти ним і є) не усвідомлює, ХТО воно й чому Війна рухнулась через цілих 8 років!
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25.02.2022 09:06 Відповісти
Переговори з терористами ніхто не веде.
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25.02.2022 08:43 Відповісти
Какая часть Украины останется свободной - зависит от украинских войск. Но для России, боюсь, все кончено.

Путин верно нащупал яремную вену Запада, его уязвимость: нежелание воевать и беззащитность перед грубой военной силой. Путину показалось, что после триумфа талибов настал черед и для его триумфа.

Это фатальный просчет. Запад действительно бессилен против средневековых дикарей, которые не представляют угрозы ни для кого, кроме своего собственного народа. Но Россия - сравнительно развитая страна, а Запад нуждается в показательном примере объединения перед злом.

Россию долго умиротворяли. Но всякой политике умиротворения приходит конец - по мере роста аппетитов старухи. Когда старуха захотела быть Владычицей Морскою и обвинила золотую рыбку в агрессии, золотая рыбка сказала: «стоп».

Юлия Латынина: Мир просто разделится на свободных - и нас
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25.02.2022 08:22 Відповісти
Нема Людей, нема України. Не у Войську сенс, а у макітрах бидла. 40+ міліонів мало?! ХТО приперся? Не опариші? Й шо? Сидіти й чекати "порятунку"?! Фіни, чехи, словаки, прибалти так робили?! "Расію долга уміратварялі"??? При Орді? При революції? Шакалам кавалок кишок від туші - вони гризуть все навколо. Це НЕ ЛЮДИ!
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25.02.2022 09:10 Відповісти
В спам отправляйте провокаторов в коментах (по типу все пропало) !!!
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25.02.2022 08:23 Відповісти
Що не фраза у засцяного то "крилата" ідіоте це потрібно насамперед москалям, а не Україні... *** ну не давайте "унікуму" з рухомим обличчам - ГОВОРИТИ... посадіть десь на табуретку і дайте іграшковий смартфон....
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25.02.2022 08:29 Відповісти
Объясните мне кто-нибудь, почему Бен Ладен, взорвавший два небоскрёба - международный террорист, а существо, бомбящее города в центре Европы - нет?
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25.02.2022 08:31 Відповісти
Бен Ладена « кормили» а ***** « кормит» ( чем вам немцы не пример
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25.02.2022 08:54 Відповісти
Тому що Бен Ладен торкнув пальцем США, а Україна не США!
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25.02.2022 08:42 Відповісти
Ну от нахрін мені треба Корольова на цензорі в такий час!
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25.02.2022 08:44 Відповісти
Нас 140 млн, но вышли десятки россиян, за то четыре омоновца ведут меня на участок.
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25.02.2022 08:54 Відповісти
убогий уповает на чудо.....
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25.02.2022 09:18 Відповісти
 
 