Зеленський - росіянам, що вийшли на мітинги: Ми вас бачимо. Боріться за нас, боріться проти війни

У низці російських міст на вулиці вийшли тисячі людей на акцію проти війни з Україною. Президент України Володимир Зеленський подякував їм за це.

Слова вдячності від президента пролунали під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

До росіян він звернувся російською мовою.

"Всім громадянам Росії, які виходять на протест, хочу сказати: ми вас бачимо. Це означає, Ви нас почули, ви нам починаєте вірити. Боріться за нас, боріться проти війни", - заявив він.

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