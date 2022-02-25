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Знищено ворожі ДРГ, які намагалися зайти в тил в районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Знищено ворожі ДРГ, які намагалися зайти в тил в районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська, - ООС

Станом на 07.00 ранку 25 лютого ситуація в Донецькому оперативному районі залишається контрольованою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресцентр ООС.

"Російські війська продовжують обстрілювати позиції Об'єднаних сил, міста та об'єкти цивільної інфраструктури. В районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил наших військ, але були вчасно виявлені та знищені. Українські захисники нанесли артилерійські удари по вогневих позиціях та скупченнях російської техніки. Інформація про втрати противника уточнюється. Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В районі н.п. Пищевик йдуть запеклі бої: війська РФ намагаються прорвати оборону, застосувавши 16 танків, три вже знищено, - штаб ООС

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+30
Слава нації
Смерть москалям
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25.02.2022 08:41
+28
КОЖНА КАЦАПСЬКА ЗАГАРБНИЦЬКА СВИНЯ БУДЕ ЗНИЩЕНА В УКРАЇНІ.
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25.02.2022 08:42
+25
Слава ЗСУ
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25.02.2022 08:42
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Слава нації
Смерть москалям
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25.02.2022 08:41 Відповісти
Слава Богам Війни
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25.02.2022 09:17 Відповісти
смерть и ********* !!!
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25.02.2022 09:21 Відповісти
Слава ЗСУ
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25.02.2022 08:42 Відповісти
КОЖНА КАЦАПСЬКА ЗАГАРБНИЦЬКА СВИНЯ БУДЕ ЗНИЩЕНА В УКРАЇНІ.
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25.02.2022 08:42 Відповісти
ВСУ - справжні козарлюги...
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25.02.2022 08:45 Відповісти
Шановні!
Прохання тільки не дзвонити нашим воїнам на передок..у кого там наші воюють@
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25.02.2022 08:45 Відповісти
Ну это мы ещё с 14го уяснили...правда бывают и у нас трудно доходчивые ...
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25.02.2022 09:18 Відповісти
Що з мелітополем? Чому там кацапи шаряться?
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25.02.2022 08:45 Відповісти
Отбили.
https://t.me/s/nexta_live
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25.02.2022 08:52 Відповісти
Слава ЗСУ ! Україна переможе !!! Смерть ворогам!
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25.02.2022 08:46 Відповісти
ВСУ нанесли удар Точками-У по аэродрому в Миллерово (Ростовская область)
там пожежі і ушкодження літаків
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25.02.2022 08:47 Відповісти
зараз ***** заволає, караул фашисти-біндеровци на расєюшку напали, кококо!!!11
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25.02.2022 09:04 Відповісти
та ну?!
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25.02.2022 09:12 Відповісти
кричать що вдарили укропи точкою у по міллеровому, ростовська обл
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25.02.2022 09:18 Відповісти
режте их хлопцы.
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25.02.2022 08:49 Відповісти
Если это только не фейк:

Украинские войска ударили по военному аэродрому в Миллерово в Ростовской области - Readovka t.me/bbbreaking/116390

161.0KviewsFeb 25 at 07:32
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25.02.2022 08:50 Відповісти
скорее всего там просто чтото грохнулось. Далековато - точка у всего 120 км.
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25.02.2022 09:01 Відповісти
Если это так, то просто шикарно!
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25.02.2022 09:02 Відповісти
Слава Україні !
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25.02.2022 09:03 Відповісти
Вроде не фейк, я видел на кацапских сайтах эту инфу. Стоит дикий кацапский вой, мы ж деревянным автоматами воююем, как так?
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25.02.2022 09:07 Відповісти
оскільки кацапи дружно про це завили, то вдарили самі по своїх, щоб зробити з нас агресорів і підняти кацапів на війну
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25.02.2022 09:19 Відповісти
свинособаки,под видом наших,в Киев прорвались...теперь их уничтожат.
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25.02.2022 09:16 Відповісти
верю в побратимов из ЗСУ и тер батов мы их накрываем на марше ***** они не обучаемые тут такая каша из кацапов в нашем секторе ух И заткнитесь уже нам от США на прямую идёт инфа об их перемещениях в реальном времени а это время нам выйти на огневые и уклепать по колонам на марше даёт
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25.02.2022 09:22 Відповісти
 
 