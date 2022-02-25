Знищено ворожі ДРГ, які намагалися зайти в тил в районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська, - ООС
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Станом на 07.00 ранку 25 лютого ситуація в Донецькому оперативному районі залишається контрольованою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресцентр ООС.
"Російські війська продовжують обстрілювати позиції Об'єднаних сил, міста та об'єкти цивільної інфраструктури. В районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил наших військ, але були вчасно виявлені та знищені. Українські захисники нанесли артилерійські удари по вогневих позиціях та скупченнях російської техніки. Інформація про втрати противника уточнюється. Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам", - йдеться у повідомленні.
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Прохання тільки не дзвонити нашим воїнам на передок..у кого там наші воюють@
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там пожежі і ушкодження літаків
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161.0KviewsFeb 25 at 07:32