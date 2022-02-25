Влада Естонії дозволила українцям залишатися у країні після закінчення терміну підстав для перебування

Естонія дозволила перебувати в країні українцям, у яких закінчується термін підстав для перебування в республіці, а також пом'якшила правила в'їзду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Громадяни України, у яких найближчим часом закінчується дія підстави на перебування в Естонії, зможуть тимчасово і далі перебувати в Естонії. Також до Естонії можуть без візи приїхати громадяни України, які не мають біометричного паспорта", - повідомив у п'ятницю департамент поліції та прикордонної охорони.

Раніше без візи до Естонії могли приїхати лише громадяни України з біометричним паспортом.

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