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Влада Естонії дозволила українцям залишатися у країні після закінчення терміну підстав для перебування

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Влада Естонії дозволила українцям залишатися у країні після закінчення терміну підстав для перебування

Естонія дозволила перебувати в країні українцям, у яких закінчується термін підстав для перебування в республіці, а також пом'якшила правила в'їзду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Громадяни України, у яких найближчим часом закінчується дія підстави на перебування в Естонії, зможуть тимчасово і далі перебувати в Естонії. Також до Естонії можуть без візи приїхати громадяни України, які не мають біометричного паспорта", - повідомив у п'ятницю департамент поліції та прикордонної охорони.

Раніше без візи до Естонії могли приїхати лише громадяни України з біометричним паспортом.

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25.02.2022 08:56 Відповісти
 
 