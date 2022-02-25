Загарбники не пропускають Червоний Хрест у Щастя, обстріли тривають без зупину, – Гайдай

Російські війська не пропускають Червоний Хрест у місто Щастя Луганської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Фейсбуці.

"За останню добу найважча ситуація на Луганщині у Щасті. Добу російські окупанти гатять без зупину. Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу і Щастя нині як було, є і буде українське", - зазначив Гайдай.

Він поінформував, що "у місті немає води та електропостачання. Жителі не виходять із бомбосховищ. Маємо багато людських жертв, щонайменше загинуло семеро осіб. Багато постраждалих. Купа житлових будинків, які згоріли, хто в них знаходився наразі невідомо. Евакуація неможлива через постійні обстріли. Без гарантій безпеки проводити евакуацію — самогубство".

"Шукаємо міжнародну організацію, яка б зголосилася на допомогу щодо "коридору" під гумпрапорами. А поки російські нелюди не пускають в місто навіть Червоний Хрест, аби допомогти населенню. Ми вистоїмо і переможемо! ВСУ - бережи вас Бог!", - підкреслив керівник Луганської ВЦА. .