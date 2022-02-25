Війська РФ захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні, - Маляр

Російські військові захопили автомобілі ЗСУ

Про це у Facebook повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок.

Вони обов‘язково будуть знешкоджені", - йдеться в повідомленні.

"Диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій.

Зокрема, вороги використовують два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66.

Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗС України.

Просимо громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи", - повідомляє штаб ООС.

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