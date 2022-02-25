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Війська РФ захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні, - Маляр

Російські військові захопили автомобілі ЗСУ

Про це у Facebook повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок.

Вони обов‘язково будуть знешкоджені", - йдеться в повідомленні.

"Диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій.

Зокрема, вороги використовують два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66.

Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗС України.

Просимо громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи", - повідомляє штаб ООС.

Також читайте: Наразі ЗСУ самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника на 4-х напрямках, - Маляр

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+49
Треба нанести удар у відповідь по севастопольській воєнній базі і кримському мосту.
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25.02.2022 09:02
+47
У нас там что в Киев проходной двор? Станица Луганская лучше дерется и охраняется чем Киев
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25.02.2022 09:04
+40
‼️‼️‼️

ЭТО НЕ ПРОСТО ВОЙНА
идёт типично африканский переворот по смене власть , в котором раша поднаторела в Африке

Хутин хочет убрать легитимную власть в Киеве и поставить свой марионеточный режим
США ЕС ООН ПАСЕ - проосто наблюдают за убийством демократии в Украине .

25.02.2022 08:26 В
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25.02.2022 09:03
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а де ті 10 тис розданих автоматів? мля!
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25.02.2022 09:20 Відповісти
А що вони дадуть, разфігачити всю нацгвардію, шукаючи трьох москалів?
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25.02.2022 09:24 Відповісти
свое нужно иметь
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25.02.2022 09:27 Відповісти
Вбийте усіх росічн. Тільки в полон їх не беріть
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25.02.2022 09:20 Відповісти
напевно так
зараз у ставці сидить мабуть
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25.02.2022 09:46 Відповісти
https://youtu.be/ceCRu-OHFIs російський рубль обвалився
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25.02.2022 09:21 Відповісти
Так а де ті Джавеліни? Таке враження що там прохідний двір і немає ніяких Джавелінів! Колони валять, а нам показують десь по одному-два підбиті танки.
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25.02.2022 09:26 Відповісти
Буль ласка, поширюйте цю новину! Хай Київ буде пильним.
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25.02.2022 09:27 Відповісти
а если это фейк?
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25.02.2022 09:39 Відповісти
Номери машин з кацапами: 6-163, 6-164, Козак: AI596G, AI597G,
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25.02.2022 09:28 Відповісти
Ось тут повстає питання ідентифікації за мовою. Кацап ніколи не вимовить слово "паляниця". Але й маса українських громадян також не вимовлять це слово.
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25.02.2022 09:34 Відповісти
В общем,как выяснилось,кроме этой женщины никто про это не сказал...и видео не то,и до Оболони свинособаки "летят на всех порах " уже час.
...я уже не знаю,что думать...
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25.02.2022 09:38 Відповісти
надо какие-то отличительные знаки использовать для зсу и менять их почаще
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25.02.2022 09:38 Відповісти
Тероборона ВСУ: известны номерные знаки автомобилей Нацгвардии, которые захватили оккупанты под Киевом. Если вы увидите эти машины: Козак 6163 и Козак 6164, КрАЗ АИ5976, АИ 5966 и автомобиль ГАЗ66 АИ 5866 - немедленно звоните в полицию
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25.02.2022 09:43 Відповісти
Вже ліквідовано!
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25.02.2022 09:44 Відповісти
Все, цих кацапів вже знешкоджено!
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25.02.2022 09:46 Відповісти
Стрелкотня в районе Петровки где-то прям сейчас
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25.02.2022 09:48 Відповісти
Все.Маляр написала,что этих свинособак уничтожили
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25.02.2022 09:48 Відповісти
2-й раз за 15 минут стрелкотня. Скорее всего их сейчас наши добивают
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25.02.2022 09:49 Відповісти
кто-нибудь, подскажите Байдену, что НАТО должна назначить премию за голову пыньки, где-то в диапазоне 3-5 млрд. долларов
уверен, что многие задумаются, включая обслугу, охрану и даже близких друзей
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25.02.2022 09:49 Відповісти
Макрону на выборы дюже потрибно будет ))))))
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25.02.2022 09:53 Відповісти
Места в морге для них уже готовы ..
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25.02.2022 09:51 Відповісти
Опять стрелкотня в районе Петровки или Подола
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25.02.2022 09:59 Відповісти
по ТБ показують, що цих диверсантів знищено, показують кадри
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25.02.2022 10:51 Відповісти
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