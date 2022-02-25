УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11289 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
23 029 29
армія РФ (13467) війна (56365) операція Об'єднаних сил (4158)

Бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону в районі Трьохізбенки, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону в районі Трьохізбенки, - ООС

Бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону українських військ в районі населеного пункту Трьохізбенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Українські воїни знищили 2 російські танки і 1 БМП та змусили ворога відступити. Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам", - йдеться у повідомленні. 

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
показати весь коментар
25.02.2022 09:11
+22
Ну як відчуття, підори, коли прилітає по вашому аеродрому пара балістичних ракет?)) Нравиться?? 😈🔥
P.S. Мілєрово, Ростовська область.
показати весь коментар
25.02.2022 09:19
+15
Треба крисскій мост рознести - за хлопців на Зміїному
показати весь коментар
25.02.2022 09:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
показати весь коментар
25.02.2022 09:11 Відповісти
Як не дивно, Донбас зараз найбільш готовий для знищення ворога.
показати весь коментар
25.02.2022 09:12 Відповісти
Там вже стабільна оборона і навчені люди.
показати весь коментар
25.02.2022 09:19 Відповісти
***** пидоров
показати весь коментар
25.02.2022 09:13 Відповісти
сейчас были бы силы, можно двинуть на донецк!!!
показати весь коментар
25.02.2022 09:14 Відповісти
Утилизировать кацапский биомусор сейчас гораздо удобней и эффективней с оборудованных оборонительных позиций.
показати весь коментар
25.02.2022 09:20 Відповісти
Провокатор чи дурень?
показати весь коментар
25.02.2022 09:28 Відповісти
Я не понимаю почему мир молчит. Вот щас пальнут по Львову, а прилетит в условный Жешув, что тогда будет?
показати весь коментар
25.02.2022 09:16 Відповісти
ничего не будет кроме озабоченостей,Польша не пойдет на эту войну
показати весь коментар
25.02.2022 09:19 Відповісти
Польша как раз показала себя как очень хороший друг украины...
показати весь коментар
25.02.2022 09:33 Відповісти
а с этим спорить это потерять уважение полностью,но случайно залетит кацапская ракета в Польшу, или не случайно,действия Польши как государства,ведь так вопрос ставился
показати весь коментар
25.02.2022 09:42 Відповісти
А что ты хочешь знать? Какой будет ответ? Я думаю вчера генсек нато дал ответ
показати весь коментар
25.02.2022 13:55 Відповісти
вот ждал как батюшку что же он скажет
показати весь коментар
25.02.2022 14:07 Відповісти
И еще мне интересно вернется это чьмо ылъя кыви, его пустят в Верховную Раду? Или просто хтось не байдужий проломить йому голову цеглиною?
показати весь коментар
25.02.2022 09:18 Відповісти
я, боюсь що вернеться єрмак....з азіровим....і мураєваим...
показати весь коментар
25.02.2022 09:24 Відповісти
Ну як відчуття, підори, коли прилітає по вашому аеродрому пара балістичних ракет?)) Нравиться?? 😈🔥
P.S. Мілєрово, Ростовська область.
показати весь коментар
25.02.2022 09:19 Відповісти
Треба крисскій мост рознести - за хлопців на Зміїному
показати весь коментар
25.02.2022 09:20 Відповісти
міст це для кацапів св'ятий,може їх розізлити ще більше почнуть гатити по мирних кварталах,поки нехай стоїт,всерівн не довго йому залишилось
показати весь коментар
25.02.2022 09:22 Відповісти
Серьезно?! Кацапы стреляют по Украине всем, чем только можно, а вы боитесь их разозлить?! Вас белорус не кусал случайно?
показати весь коментар
25.02.2022 09:31 Відповісти
це моя особиста думка,можете погоджуватись зімною або ні..я не Головнокомандувач
показати весь коментар
25.02.2022 09:32 Відповісти
их нельзя разозлить больше. Они мечтают убить всех тут.
показати весь коментар
25.02.2022 09:54 Відповісти
Что это было?
показати весь коментар
25.02.2022 09:36 Відповісти
уже три американских заправщика возле границы кружляют.
наверное, не просто так...
показати весь коментар
25.02.2022 09:23 Відповісти
будут своих разведчиков заправлять, видимо, в воздухе.
показати весь коментар
25.02.2022 09:32 Відповісти
У меня 2:43 ночи. Не спалось. Включил телек. Новостной канал FOX News. Картинка: Одесса. Дюк. Рядом с памятником стоит танк орков. Ещё рядом два автоматчика с белыми тряпками на ляжках. Что происходит?! Одесса пала? Одесситы, проясните ситуацию! Почему Цензор молчит?! Фэйк ньюс? Хотелось бы надеятся.
показати весь коментар
25.02.2022 09:43 Відповісти
З Одесою все нормально.
показати весь коментар
25.02.2022 09:57 Відповісти
Слава Богу!!! Что за хрень тогда нам показали??!! Вот он, памятник, рядом вроде какая-то карусель. (я в Одессе никогда не был!!!). Между каруселью и памятником стоит танк. Вокруг солдаты с белыми повязками выше колена, что снимают на телефрны. Бл..дь, кому верить?!
показати весь коментар
25.02.2022 10:07 Відповісти
Кацапы сняли какой-то ролик и скормили вам прям в моск.

Осталось два направления, где им еще не наваляли. Киев и юг.

Они катаются бронеколонами по 500 коробок. При поддержке авиации. Биться в лоб с ними проблематично. Поэтому ВСУ используют другую тактику.
показати весь коментар
25.02.2022 10:20 Відповісти
 
 