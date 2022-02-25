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Бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону в районі Трьохізбенки, - ООС
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Бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону українських військ в районі населеного пункту Трьохізбенка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Українські воїни знищили 2 російські танки і 1 БМП та змусили ворога відступити. Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+26 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар25.02.2022 09:11
+22 Максім ХОЙ 07fb0949
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+15 Ksenia VB
показати весь коментар25.02.2022 09:20
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P.S. Мілєрово, Ростовська область.
наверное, не просто так...
Осталось два направления, где им еще не наваляли. Киев и юг.
Они катаются бронеколонами по 500 коробок. При поддержке авиации. Биться в лоб с ними проблематично. Поэтому ВСУ используют другую тактику.