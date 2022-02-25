Бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону в районі Трьохізбенки, - ООС

Бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону українських військ в районі населеного пункту Трьохізбенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Українські воїни знищили 2 російські танки і 1 БМП та змусили ворога відступити. Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам", - йдеться у повідомленні.