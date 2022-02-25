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Проти українців триває фішингова атака. На електронні адреси надходять листи з програмами-шпигунами

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Проти українців триває фішингова атака. На електронні адреси надходять листи з програмами-шпигунами

Проти громадян України почалася фішингова атака з боку кібервійськ агресора – Росії! На електронні адреси надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України, інформує Цензор.НЕТ.

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Спеціалісти не виключають розсилки подібних повідомлень в месенджери.

Попереджають, що ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

У відомстві закликають у жодному разі не відкривати цих листів і повідомлень. Також просять не забувати про кібергігієну.
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25.02.2022 09:24 Відповісти
Никакой пощады кацапом! Завизжали про прекращение огня - значит надо усилить обстрелы в несколько раз.
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25.02.2022 09:27 Відповісти
Непогано б було зразу почистити тили. Я маю на увазі про заправки та торгові точки. Ті хто валав про "торговлю на краві" попіднімали ціни та гребуть бабло аж очі світяться. Розрахуватися карткою не можна, бо ОщадБанк заблокува платежи, Приват також. Як тільки відженем кацапів, завдання №1
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25.02.2022 09:34 Відповісти
Провокатор. В бан і в СБУ!
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25.02.2022 09:53 Відповісти
 
 