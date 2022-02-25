Проти українців триває фішингова атака. На електронні адреси надходять листи з програмами-шпигунами
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Проти громадян України почалася фішингова атака з боку кібервійськ агресора – Росії! На електронні адреси надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України, інформує Цензор.НЕТ.
Спеціалісти не виключають розсилки подібних повідомлень в месенджери.
Попереджають, що ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.
У відомстві закликають у жодному разі не відкривати цих листів і повідомлень. Також просять не забувати про кібергігієну.
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Глеб123
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Мобильный крематорий
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Юрий Хорошунов
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Олександр Драчук
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