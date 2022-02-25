Проти українців триває фішингова атака. На електронні адреси надходять листи з програмами-шпигунами

Проти громадян України почалася фішингова атака з боку кібервійськ агресора – Росії! На електронні адреси надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України, інформує Цензор.НЕТ.

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Спеціалісти не виключають розсилки подібних повідомлень в месенджери.

Попереджають, що ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

У відомстві закликають у жодному разі не відкривати цих листів і повідомлень. Також просять не забувати про кібергігієну.