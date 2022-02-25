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"Росіяни кажуть, що вони не стріляють по цивільних об'єктах. 33 цивільні об'єкти було обстріляно за цю добу", - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія обстрілює цивільні об'єкти в Києві.

Про це під час брифінгу повідомив речник - радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За цю добу через обстріли російських окупантів загинули дві дитини. Це вина тільки РФ. Також росіяни кажуть, що вони не стріляють по цивільних об'єктах. 33 цивільні об'єкти було обстріляно за цю добу. Росіяни стріляють по цивільних об'єктах та вбивають мирних жителів", - наголосив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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25.02.2022 09:27 Відповісти
Ну, так давайте вiрити росiянам!!! Крошити оркiв!!!
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25.02.2022 09:28 Відповісти
Russians, open the fucking eye and pull heads out of your asses! Stop this monster!
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25.02.2022 09:30 Відповісти
Німці передають, що наші все-таки довбанули по СРуссії.
Десь в СРУстовскій області по базі.
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25.02.2022 09:31 Відповісти
А хто-то ще вірить агресору і терористу із мокшинських боліт?
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25.02.2022 09:35 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.02.2022 09:38 Відповісти
Треба було робити зброю а не дороги і не продавати за границю за долари
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25.02.2022 09:57 Відповісти
А ну хорош ныть. Сейчас не время. От тебя было бы больше толку, если бы писал в руцких пабликах, что бы они выходили на улицы.
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25.02.2022 10:00 Відповісти
Поддерживаю, сейчас не время мерятся пиписьками
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25.02.2022 10:49 Відповісти
 
 