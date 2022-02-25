"Росіяни кажуть, що вони не стріляють по цивільних об'єктах. 33 цивільні об'єкти було обстріляно за цю добу", - МВС
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Росія обстрілює цивільні об'єкти в Києві.
Про це під час брифінгу повідомив речник - радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.
"За цю добу через обстріли російських окупантів загинули дві дитини. Це вина тільки РФ. Також росіяни кажуть, що вони не стріляють по цивільних об'єктах. 33 цивільні об'єкти було обстріляно за цю добу. Росіяни стріляють по цивільних об'єктах та вбивають мирних жителів", - наголосив він.
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Будь ласка, зачекайте...
Десь в СРУстовскій області по базі.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!