УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11289 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
16 842 110
армія РФ (13467) війна (56365) Зеленський (17428) Росія (47196) Дуда (624) Бухарестська дев'ятка (9)

Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора.

Про це повідомив у твітері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з Анджеєм Дудою. Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росіяни кажуть, що вони не стріляють по цивільних об'єктах. 33 цивільних об'єкти було обстріляно за цю добу", - МВС

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
Вже хоче здатися. Потужний лідер
показати весь коментар
25.02.2022 09:29
+37
Стол переговоров?Что за дебилизм,только уничтожение кацапов.Опять клоуна понесло в глаза позаглядывать *****.
показати весь коментар
25.02.2022 09:30
+34
А на мій погляд нормальний президент, отримавши стовідсоткову інформацію від розвідок світу про підготовку нападу, украплював би армію і виготовляв би ракети. Не пробував захищатися асфальтоукладчиками?
показати весь коментар
25.02.2022 09:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Стол должен быть один выпить по чарке за Перемогу над ******
показати весь коментар
25.02.2022 10:03 Відповісти
Моя особиста думка найкращий варіант це понищити всю кацапню, яка зайде.
Бо вони нам спокою не дадуть, поки по бальниках не отримають.
показати весь коментар
25.02.2022 10:04 Відповісти
мало того, что клоун, а еще и дурак.....
показати весь коментар
25.02.2022 10:05 Відповісти
здатися хоче? злякався?
показати весь коментар
25.02.2022 10:05 Відповісти
Не здивований, яжнелох президент.
Після перемов, буде величати себе мудрим дипломатом?
Roal покер? Містер "сер шмаркля".
В бюджет добавлять декілька статей з яких почнути розтягувати гроші зільоні чєловєчкі з партії коміка(через букву "г"), адже їм байдуже на людей, їх життя, головне - profit також lifestyle закордоном.
показати весь коментар
25.02.2022 10:11 Відповісти
какие нахер переговоры придурок,в твоей стране война!!! зрадная ****!
показати весь коментар
25.02.2022 10:18 Відповісти
Я думаю ЗЕ знает что ляпнул ну ему нужно косить под стандарты « цивилизованного запада». Если будет « да вы нах все ляжете, всех закопаем» и тд те ссыкуны зачтут за возможность ещё больше показать озабоченность и намекнуть что вы « дикие» до серьезного оружия не доросли. Обматюкать его всегда успеете. Не ссорьтесь.
показати весь коментар
25.02.2022 10:21 Відповісти
объясните мне о чём мы сними будем договаривается, мы что победили, новый минск заключать собрался? обойдётся.
показати весь коментар
25.02.2022 10:31 Відповісти
Прибиріть цю зелену плісняву! Військові вся надія на вас!
показати весь коментар
25.02.2022 11:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 