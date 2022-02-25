16 842 110
Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора.
Про це повідомив у твітері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з Анджеєм Дудою. Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції", - зазначив він.
Топ коментарі
+38 Sól Sól
показати весь коментар25.02.2022 09:29
+37 radeon
показати весь коментар25.02.2022 09:30
+34 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар25.02.2022 09:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Бо вони нам спокою не дадуть, поки по бальниках не отримають.
Після перемов, буде величати себе мудрим дипломатом?
Roal покер? Містер "сер шмаркля".
В бюджет добавлять декілька статей з яких почнути розтягувати гроші зільоні чєловєчкі з партії коміка(через букву "г"), адже їм байдуже на людей, їх життя, головне - profit також lifestyle закордоном.