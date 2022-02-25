УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8827 відвідувачів онлайн
Новини Київські новиниСуспільство Агресія Росії проти України Війна
7 229 6
КМДА (1461) Київ (13832) Метрополітен (758)

Під час сигналу "Повітряна тривога" шість наземних станцій метро не працюватимуть, - КМДА. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Під час сигналу

Під час сигналу "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів.

"Закликаємо переміститися в інші укриття або на підземні станції", - повідомили у КМДА.

Також деякі станції працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бомбардування Києва – очевидний акт терору, - Дуда

Під час сигналу Повітряна тривога шість наземних станцій метро не працюватимуть, - КМДА 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.02.2022 09:32 Відповісти
https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1486211977538117634
показати весь коментар
25.02.2022 09:32 Відповісти
Таких требо ловить.

показати весь коментар
25.02.2022 09:45 Відповісти
⚡Есть украинский пилот МиГ-29, который сегодня уже одержал шесть воздушных побед над российскими силами. 2хСу-35, 1хСу-27,1хМиГ-29, 2хСу-25. Его называют "Призраком Киева". С Богом и доброй охоты !
показати весь коментар
25.02.2022 09:33 Відповісти
******** Кожедуб, тільки фашисти з іншого боку.
показати весь коментар
25.02.2022 09:42 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2022 09:37 Відповісти
 
 