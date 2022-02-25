Під час сигналу "Повітряна тривога" шість наземних станцій метро не працюватимуть, - КМДА. ПЕРЕЛІК
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
Під час сигналу "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів.
"Закликаємо переміститися в інші укриття або на підземні станції", - повідомили у КМДА.
Також деякі станції працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Pavel B 2f9ec440
показати весь коментар25.02.2022 09:32 Відповісти Мені подобається 3
Pavel B 2f9ec440
показати весь коментар25.02.2022 09:32 Відповісти Мені подобається 0
Pavel B 2f9ec440
показати весь коментар25.02.2022 09:45 Відповісти Мені подобається 0
Запорізький козак
показати весь коментар25.02.2022 09:33 Відповісти Мені подобається 6
буков
показати весь коментар25.02.2022 09:42 Відповісти Мені подобається 1
Pawlo Kit
показати весь коментар25.02.2022 09:37 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...