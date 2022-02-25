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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Велика Британія (3665) Росія (47196) санкції (6841) SWIFT (93) Трасс Елізабет (167)

Глава МЗС Британії Трасс розповіла про санкції, не згадавши про SWIFT, і готує "санкційний тур"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава МЗС Британії Трасс розповіла про санкції, не згадавши про SWIFT, і готує

Очільниця британського МЗС Ліз Трасс написала колонку, у якій пояснила, чого варто чекати від західного санкційного пакету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЄвроПравду, текст опублікували видання The Guardian, а також портал британського уряду.

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"Безпрецедентний пакет санкцій не лишить жодного неушкодженого фрагмента на цьому режимі", йдеться у тексті. Утім, впадає до уваги, що опис не містить згадок про найжорсткіші санкції, як-то заборону для підприємств та установ з Росії використовувати платіжну систему SWIFT.

Ліз Трасс окремо обурилася тому, що Росія брехала західним посадовцям.

"Міністр Сергєй Лавров прямо казав мені, що Росія не піде на вторгнення. А минулого тижня вони заявляли про початок відведення сил. Вони брехали світові та власному народу знову і знову", - написала вона.

Міністерка закордонних справ повідомила, що Британія очолила рух за накладання найжорсткіших санкцій на державу-агресора, а також нагадала про надану Україні допомогу – зброю та фінансову підтримку. При цьому, оминаючи вже відомий факт про те, що на Заході немає єдності щодо окремих елементів санкції, Ліз Трасс повідомила, що їде переконувати колег у необхідності посилити тиск на Росію.

Ліз Трасс також розповіла про санкції, які планується накласти на РФ. Зокрема, будуть покарані "понад сотня компаній та олігархів з серця російської еліти... від найбільшої оборонної компанії т другого найбільшого банку (ВТБ) до найближчого кола Путіна". За її оцінками, санкції будуть коштувати їм "сотні мільйонів фунтів".

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Будуть заморожені активи кількох російських банків в Британії, Росія не зможе позичати у Британії тощо.

Також будуть суттєво посилені торговельні обмеження для експорту в Росію, щоби завдати удару по електроніці, телекомунікаціям та авіакосмічній індустрії. Під персональні санкції підпаде мільярдер Кірілл Шамалов, колишній зять Путіна. Також посиляться санкції проти Білорусі.

Ліз Трасс підкреслила, що санкції не будуть тимчасовими, Британія готова тиснути доки Росія не відновить територіальну цілісність України.
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Топ коментарі
+24
Млять, когда уже этот хрнов запад поймет, что мокшандия брешет ВСЕГДА!
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25.02.2022 09:45
+10
таке питання. на теріторіі пмр у селі Ковбасне знаходиться самий великий склад снарядів у Європі. це 10 км від кордону. ЧОМУ ВІН ДОСІ цілий коли пмр веде проти нас бойові діі
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25.02.2022 09:47
+8
Потому что санкции по факту блефом оказались. У кого то из кацапов ключи от лондонского дворца временно отберут, кому то в чае с молоком с утра откажут. Где то так. Жестоко конешно, не спорю.
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25.02.2022 09:53
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Чи не запізно? Окупанти вже за 40 км від Києва...
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25.02.2022 09:45 Відповісти
немцы под москвой ближе стояли..
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25.02.2022 09:49 Відповісти
За 15.
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25.02.2022 09:49 Відповісти
А коли проти самого путіна-***** введуть санкції?
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25.02.2022 09:50 Відповісти
Ему достаточной одной- веревки на шею.
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25.02.2022 09:55 Відповісти
Млять, когда уже этот хрнов запад поймет, что мокшандия брешет ВСЕГДА!
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25.02.2022 09:45 Відповісти
Они прекрасно все понимают. Но надеются что фуйло обойдется Украиной и их оставит в покое. Дальше так же поступят с Польшей и Балтией. Отмазку найдут.
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25.02.2022 09:57 Відповісти
Они бабки подсчитывают: немчуры, кипроцыгане и прочие
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25.02.2022 10:10 Відповісти
О, чому ви думаєте що там не знають?
Здається мені, що на цій війні багато хто бачить можливість добре заробити.
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25.02.2022 10:25 Відповісти
БРЕХЛИВИМ СМЕРДЮЧИМ КАЦАПАМ ВІРИТИ-СЕБЕ НЕ ПОВАЖАТИ
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25.02.2022 09:46 Відповісти
Что то забыла про район лондонской недвижимости?)
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25.02.2022 09:46 Відповісти
Їбануті... Це треба було робити ще 8 років тому.
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25.02.2022 09:47 Відповісти
таке питання. на теріторіі пмр у селі Ковбасне знаходиться самий великий склад снарядів у Європі. це 10 км від кордону. ЧОМУ ВІН ДОСІ цілий коли пмр веде проти нас бойові діі
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25.02.2022 09:47 Відповісти
Только услышал. Что, и ПМР наступают?
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25.02.2022 09:50 Відповісти
Тому що той склад половину Вінничини рознесе.
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25.02.2022 11:05 Відповісти
Фрицы, макароны и мадьяры заблокировали SWIFT ну так это же бывшие союзники по ІІ-й мировой войне.
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25.02.2022 09:49 Відповісти
Да, только в во второй мировой они вынужденно стали врагами с кацапией, а теперь ментальные друзья.
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25.02.2022 09:51 Відповісти
Уточнение: Фрицы, макароны и мадьяры заблокировали блокировку SWIFT
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25.02.2022 09:51 Відповісти
Я понял. Заблокировали блокировку. Друзья кацапов потому что.
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25.02.2022 09:54 Відповісти
Российские фондовые индексы с утра растут на 23-27%
Це відповідь на беззубі санкції...
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25.02.2022 09:50 Відповісти
Потому что санкции по факту блефом оказались. У кого то из кацапов ключи от лондонского дворца временно отберут, кому то в чае с молоком с утра откажут. Где то так. Жестоко конешно, не спорю.
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25.02.2022 09:53 Відповісти
не нагоняйте , рынок растет (если так можно назвать) так как убрали в ручную игроков, на фр введен дискретный аукцион, тоесть онлайн покупок/продаж нет, все с бронировкой на 30 минут.Коротких продаж/покупок нет, именно поэтому % роста 10-15 на сейчас от ВЧЕРАШНЕЙ вечерней только.Расписки на европейской бирже - вот более менее индикатор на сейчас, а там у них печаль. А вот если рост будет +25% от вчера, то тогда да - санкции не работают.Опять же - сейчас сжигают резервы валюты, запас у них есть, именно он сдерживает и дает приток.
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25.02.2022 10:01 Відповісти
Никто не помог Грузии в 2008, в том числе и мы особо не помогали. А теперь мы ждём, что нам помогут
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25.02.2022 10:05 Відповісти
Наше ПВО вроде было. С обслугой.С Севастопольской базы пытались не пускать рускорабли, но наши местные путинолюбы типа Витренчихи завыли зарыдали. Теперь эта **** сидит ждет асвабадителей но на миллионах сына полученых им с нашего бюджета.
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25.02.2022 10:12 Відповісти
это не санции, это очередная озабоченность
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25.02.2022 10:01 Відповісти
Ситуация с этими санкциями похожа на ситуацию во время 2 мировой войны, когда США выжидали до последнего, а когда поняли, что СССР побеждает, вмешались на стороне победителя.
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25.02.2022 10:01 Відповісти
Вчора Байден знов розказував, що в Україні військових НАТО не буде, але він укріпляє східний блок НАТО і посилає додаткову бригаду у Німеччину. Цинічний Захід, який дав путіну озброїтись тепер спостерігає, як він знищує цілий народ в центрі Європи. Захід підло і підступно заохочував путіна до агресії заявами, що військові НАТО не будуть воювати в Україні, що введуть санкції, тільки тоді коли він почне широкомаштабне вторгнення. При цьому називали дати коли він його почне. Але санкції не до вторгнення, щоб попередити а після. Вчора вони цілий день радились, щоб ввести санкції які, як вони казали, у них вже давно готові. А виявилось, що вчора цілий день вели дискусії, що вводити, а що ні. Сьогодні аж о 16:00 країни НАТО будуть знов радитись. Люди гинуть, а Європа байдуже спостерігає. Цинічні, підлі, підступні.
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25.02.2022 11:17 Відповісти
да пошли вы нах со своими санкциями, комплексы ПРО и ПВО дайте, ПЗРK, любого оружия как можно больше. уроды озабоченные
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25.02.2022 10:06 Відповісти
ФРГ против отключения.
Италия,Венгрия и Кипр тоже против,но пойдут за немцами.
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25.02.2022 10:11 Відповісти
Разом з Рашкою - повний склад зачинщиків 2-гої світової війни плюс Кіпр. На манєже все тє же.
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25.02.2022 10:16 Відповісти
Німеччина - Гітлер, Італія - Муссоліні, Угорщина - Міклош Горті - всі фашисти.
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25.02.2022 11:04 Відповісти
⚡️Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России - премьер Гарибашвили
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25.02.2022 10:41 Відповісти
дедушка заблочил 3-5годовых рф всей
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25.02.2022 10:44 Відповісти
 
 