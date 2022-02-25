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Вночі біля Херсона були тяжкі бої за Антонівський міст, він залишається під контролем України, - мер Колихаєв

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Вночі біля Херсона були тяжкі бої за Антонівський міст, він залишається під контролем України, - мер Колихаєв

Вночі біля Херсона були важкі бої за Антонівський міст через Дніпро.

Як іформує Цензор.НЕТ, про це поваідомив мер Херсона Ігор Колихаєв у фейсбуці.

"Ви прокинулися (з тих, хто спав) в Україні – і це на сьогодні головна новина з огляду на те, що зараз відбувається у нашій країні.

Вночі були тяжкі бої за Антонівський міст. Він досі лишається під нашим контролем.

Вчора під обстріл потрапив друг Херсона, меценат та волонтер, депутат міськради Юрій Рожков, котрий у цей момент допомагав нашим військовим. Стан його тяжкий. Паралельно депутати міськради організовують допомогу нашій теробороні – речами, продуктами, медикаментами.

Комунальний транспорт у місто випустили. Працює безкоштовно. АЛЕ! ВЕЛИЧЕЗНЕ прохання: без крайньої потреби на вулиці не виходити і не виїжджати. Залишайтеся вдома!" - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ведуть оборонні бої з російськими окупантами в районі Херсона, - Маляр

Вночі біля Херсона були тяжкі бої за Антонівський міст, він залишається під контролем України, - мер Колихаєв 01
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Там мужики мост отбили и держат а у нас по Киеву рашисты на гру3овиках гоняют
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25.02.2022 10:01 Відповісти
це якийсь пі..дець
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25.02.2022 10:11 Відповісти
Уже есть видос ликвидировали! (Твиттер.Вашингтонский обком)
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25.02.2022 10:49 Відповісти
Сегодня бомбили пригород Антоновка возле моста - пять самолетов пролетели утром над Скадовском с 7 утра.
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25.02.2022 10:03 Відповісти
Мне подружка писала, что у неё (живет в районе Днепровского рынка) окна дребезжали=>так бахкало в районе Антоновки/моста…..
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25.02.2022 10:35 Відповісти
Эти суки летят с Крыма.
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25.02.2022 10:04 Відповісти
Да, там их авиация летает.
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25.02.2022 10:16 Відповісти
ХерсонцьІ я горжусь вами. ВьІ настоящие украинцьІ, громите врага.
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25.02.2022 10:31 Відповісти
Громит врага Військо, а херсонці в дивани пукають замість організувати загони УПА...
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25.02.2022 10:44 Відповісти
Если там летают вражьи самолетьі, значит надобно подкинуть "СтингерьІ"
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25.02.2022 10:32 Відповісти
une chaîne vidéo sur les occupants morts et capturés par les occupants
a video channel about the dead and captured occupiers by the occupiers

we will kill every occupier. Glory to Ukraine!

https://www.youtube.com/channel/UCE6rOUwMo51b1Sh3r5c4fiA/videos
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25.02.2022 10:35 Відповісти
we will kill every occupier. Glory to Ukraine!
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25.02.2022 10:36 Відповісти
Висит тряпка у тебя трехцветная, мразь, ты с ней рядом будешь висеть за шею!
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25.02.2022 10:42 Відповісти
 
 