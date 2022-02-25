Вночі біля Херсона були тяжкі бої за Антонівський міст, він залишається під контролем України, - мер Колихаєв

Вночі біля Херсона були важкі бої за Антонівський міст через Дніпро.

Як іформує Цензор.НЕТ, про це поваідомив мер Херсона Ігор Колихаєв у фейсбуці.

"Ви прокинулися (з тих, хто спав) в Україні – і це на сьогодні головна новина з огляду на те, що зараз відбувається у нашій країні.

Вночі були тяжкі бої за Антонівський міст. Він досі лишається під нашим контролем.

Вчора під обстріл потрапив друг Херсона, меценат та волонтер, депутат міськради Юрій Рожков, котрий у цей момент допомагав нашим військовим. Стан його тяжкий. Паралельно депутати міськради організовують допомогу нашій теробороні – речами, продуктами, медикаментами.

Комунальний транспорт у місто випустили. Працює безкоштовно. АЛЕ! ВЕЛИЧЕЗНЕ прохання: без крайньої потреби на вулиці не виходити і не виїжджати. Залишайтеся вдома!" - написав він.

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