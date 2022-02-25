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В Гомелі приземлилися російські Іл-76 з десантниками. Втрачено Конотоп, йде бій за Мелітопіль, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Гомелі приземлилися російські Іл-76 з десантниками. Втрачено Конотоп, йде бій за Мелітопіль, - Генштаб

Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України на обраних напрямках із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Управління та наведення авіації здійснюється літаками типу А-50 з території Мінської області у повітряному просторі Білорусі і ТОТ АР Крим. З метою залякування населення України ворог все частіше вибирає для ураження об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що на білоруському аеродромі Гомель здійснили посадку російські Іл-76 з десантниками на борту.

Через ушкодження злітної смуги аеродрому Гостомель противник вирішив висуватись своїм ходом з території Білорусі в напрямку Гомель-Чернігів-Київ.

На Сіверщині підрозділи 1 отбр по річці Білоус зупинили противника.

"Зараз ворог, отримавши гідну відсіч оборонців Чернігова, намагається обійти місто та здійснити наступ на столицю. З цією ж метою, наступу на Київ, не (?) рахуючись з втратами, ворог рветься на напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ. Втрачено місто Конотоп", - йдеться у повідомленні.

"На півдні противник продовжує здійснювати свої загарбницькі плани - вийшов на рубіж Херсон, Нова Каховка, Каховка з метою утримання дамби Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим. Веде бій за українське місто Мелітопіль", - йдеться далі.

На Донецькому напрямку без змін: противник успіху не має, мети виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей на досяг. Не припиняє обстріли підрозділів об’єднаних сил.

На Слобожанщині в районах Харкова та Валуйків підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв, зупинили противника та закріпились по визначеному рубежу.

Угруповання Повітряних Сил здійснює відбиття повітряних ударів противника. Продовжує ведення систематичних бойових дій. Веде постійну повітряну розвідку.

Загалом Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію та намагається зупинити противника по всій лінії зіткнення.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+82
Херячьте Крымский мост, можно уже не ждать
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25.02.2022 10:32
+81
Ну что белорусы, бывшие братья, видите к чему привели ваши бескровные протесты? А ведь по-концовке вас ждет то самое что и рф...
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25.02.2022 10:37
+48
Звернення до власників веб-камер в Києві і не тільки❗️

Негайно перестаньте публікувати відео у вільний доступ та припиніть онлайн-трансляції!

Не допомагайте ворогу отримувати інформацію про наших військових.

Разом переможемо 🇺🇦
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25.02.2022 10:32
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лукашенко *****,а его хозяин *****.
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25.02.2022 13:08 Відповісти
Блін не пишіть про Гомель. Я вже втретє офігіваю плутаючи із Гостомелем(
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25.02.2022 14:50 Відповісти
Треба писати з маленької букви !!! Білоруське місто.
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25.02.2022 21:47 Відповісти
Белоруссия проклята на века ..
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25.02.2022 15:12 Відповісти
Это Лукашенко, сволота, таракан!
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25.02.2022 17:50 Відповісти
Они уже давно прокляты так как всю историю были трусливыми рабами и предателями на себе испытал и нет прощения ни им ни россиянам! Не бойтесь друзей они вас могут только предать. Не бойтесь врагов они вас могут только убить. Бойтесь равнодушных только с из молчаливого согласия в мире творится зло и насилие!! Не буду пожелать здоровья и денег. На Титанике были здоровые и богатые а вот удачи у них не было. Поэтому УДАЧИ!!!!
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25.02.2022 22:41 Відповісти
В Запорожье пока шо тишина,и на данный момент нет никакой инфы о ситуации в Мелитополе.Кто с этих краев может кто то шо знает?
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25.02.2022 15:33 Відповісти
в глазах уже поморок, причитав Гостомель. ****** надо по этому Гомелю, уже хуже не будет.
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25.02.2022 16:36 Відповісти
Тримаемося, ми вистоемо, наступна зупинка ЧЕРВОНА ПЛОЩА.
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25.02.2022 19:18 Відповісти
Друзья УКРАИНЦЫ! Из за закрытия границ, прибыт к вам в эти трудные для вас времени не могу и помоч Вам. Простите если можете. Низкий поклон ребятам защитникам Родины. Да поможет Вам АЛЛАХ! СЛАВА УККРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ! Держитесь братья правда за вами
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25.02.2022 19:21 Відповісти
долбонуть по гомелю
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25.02.2022 20:18 Відповісти
Украина имеет полное право это сделать.
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25.02.2022 21:37 Відповісти
Як втрачено Конотоп? Ворог попрямує далі, і в місті залишиться жменька гондурасів. Мочіть їх. Конотоп завжди був українським.
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25.02.2022 21:45 Відповісти
Ще й Чернігівськоі обл. як і Ромни.
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25.02.2022 22:13 Відповісти
Мстить буду- хто на пагорбах. Всіх знайду.
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25.02.2022 22:16 Відповісти
Давно говорил что бульбаши жто самая трусливая и предательская нация. Слова крючкова председателя кгб ссср - Форма кгб гита на белорусов! А если вы прочитаете правду о партизанах белорусии у вас волосы дыбом встанут. Кстати! Расстрельные команды сталинских лагерей состояли 87% из белорусов и теперь тем палкам открывают памятные доски в школах а бульбаши рыдают от счастья называя их героями
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25.02.2022 22:34 Відповісти
Предайте путина анафеме!!!
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26.02.2022 05:58 Відповісти
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