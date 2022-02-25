Власників веб-камер в усіх містах закликають припинити онлайн-трансляції, аби не допомагати військам РФ отримувати інформацію, - КМДА

Власників веб-камер в Києві та загалом в Україні просять припинити публікувати відео, а також припинити онлайн-трансляції.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич, інформує Цензор.НЕТ.

"Звернення до власників веб-камер в Києві і не тільки!



Негайно перестаньте публікувати відео у вільний доступ та припиніть онлайн-трансляції!



Не допомагайте ворогу отримувати інформацію про наших військових". - йдеться в повідомленні.

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