Власників веб-камер в усіх містах закликають припинити онлайн-трансляції, аби не допомагати військам РФ отримувати інформацію, - КМДА
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Власників веб-камер в Києві та загалом в Україні просять припинити публікувати відео, а також припинити онлайн-трансляції.
Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич, інформує Цензор.НЕТ.
"Звернення до власників веб-камер в Києві і не тільки!
Негайно перестаньте публікувати відео у вільний доступ та припиніть онлайн-трансляції!
Не допомагайте ворогу отримувати інформацію про наших військових". - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 alishop ukraine
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+3 Aleks_15
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+3 olele
показати весь коментар25.02.2022 10:41
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Будь ласка, зачекайте...
У Telegram та інших месенджерах розповсюджують фейк від імені Служби безпеки України. Нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, аби «пройти перевірку». Це посилання, схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде на онлайнресурс Служби!
Насправді за посиланням вам запропонують додати новий пристрій до вашого акаунта. Після цього ворог отримує доступ до всієї вашої історії переписки (крім секретних чатів), а також зможе писати від вашого імені.
‼️В жодному разі НЕ ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ та не скануйте QR-код!‼️
Сайт - www.ssu.gov.ua (без жодних додаткових символів!)
Facebook https://www.facebook.com/SecurSerUkraine (верифікована сторінка, обов'язково - із синьою галочкою)
Telegram - https://t.me/SBUkr (верифікований канал, обов'язково - із синьою галочкою)
Дбайте про інформаційну та кібербезпеку!
Захистимо Україну разом!
#stoprussia
У цей важкий день для нашої країни, коли український народ дає відсіч російським окупантам на усіх напрямках, одним із найважчих місць на мапі України став Кримський перешийок, де одним із перших ворога зустрів окремий батальйон морської піхоти.
Щоб зупинити просування танкової колони, було прийнято рішення на підрив Генічеського автомобільного мосту.
Виконати цю задачу визвався інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг. За словами побратимів Віталій вийшов на зв'язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув. Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону.
Командування морської піхоти буде клопотати перед вищим командуванням про присвоєння матросу Скакуну Віталію Володимировичу державної нагороди.
Російські окупанти, знайте, під вашими ногами горітиме земля! Ми битимемося поки живемо! І поки живі будемо битися!
❗️Можливий захід окупанта у Ворзель та навколишні населені пункти.
Пали і знищуй ворога.
https://twitter.com/DefenceU/status/1497089931130421256
якщо ловите підозрілих людий що видають себе за Українців,затримуйье їх і перевіряйте на укранство,нехай повторить слово "ПАЛЯНИЦЯ"
Я жартую звичано,що це повідомляє Штаб)))але може пригодитися
паляныця, спидныця, молодиця..
проверял на десятках.. еще лет 10 назад.
одну пытался научить правильно.. минут 30 - мля, у них реально челюсти раком..
"пааланытса" примерно так - в лучшем случаи.. клинит их на последнем слоге.. "ця" не умеют.
та контрольний у голову ... цяця
https://twitter.com/huvorzel1/status/1497097640038780928