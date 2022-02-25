Мета РФ – зайти до Києва та знищити керівництво України і особисто Зеленського, - Подоляк
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Президент України Володимир Зеленський залишається в Києві.
Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю в Києві радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зрозумілий базовий сценарій спецоперації РФ. Єдина мета – зайти до Києва та знищити керівництво України, особисто Володимира Зеленського. Зеленський залишається в Києві, він має показати, що означає стійкість українського народу", - сказав Подоляк.
Говорячи про економічну ситуацію, Подоляк сказав, що комерційні банки закриті, державний банківський сектор працює.
"Мобільний зв'язок, енергетика, вода, все працює в штатному режимі. Порти всі закриті, авіасполучення закрито. Наявність палива – проблема, є ліміти, дефіцит палива. У магазинах товари є в достатній кількості. Аптеки працюють. Усі критичні інфраструктурні об'єкти взяті під особливу охорону", - сказав він.
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Закатали в дороги наши ракеты и тысячи жизней украинцев под молчание нарида.
сейчас хочет откатить все в зад! вернуть домайдановскую ситуацию и поставить регионалов.
у него весеннее обостроение!
он провел успешную военную операцию в Казахстане по зачистке революции и подумал: "Почему я в Украине так не сделал?" Теперь, спустя 8 лет, он решил то же провести в Украине.
Но Украина - не россия, и не Казахстан.
Что Зеля, как шоу-мэн, вместо того, чтобы передвинуть президента, кабмин, ВР и может верховный суд на запад километров на 300, в последнем порыве захочет трагической сметри а-ля Альенде, засев а Администрации с автомаотм в руках, упаси Госроди!
А ведь вся эта подлота-бытлота с криком "ага, предатель, обязан сидеть в Киеве до последнего и героически умиреть!!!!" может такие его к этому подвигнуть.
Быбилы, ***, план Путина втом и есть, чтобы одним ударом лишить Украину легитимной власти и посдить оккупацонную администрацию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
УЖ ЛУЧШЕ ПУСТЬ СБЕЖИТ!!
Совсем е(дол)банулся.