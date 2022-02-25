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Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Нііністе протидію РФ і подякував за виділення $50 млн допомоги

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Нііністе протидію РФ і подякував за виділення $50 млн допомоги

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Фінляндії Саулі Нііністе обговорив питання протидії агресору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив на свої сторінці у твіттері.

"Обговорив з Нііністе питання протидії агресору. Поінформував про наш захист, підступний обстріл Києва. Вдячний фінським партнерам за виділення 50 млн дол. допомоги. Це – дієвий внесок в антивоєнну коаліцію. Працюємо далі. Маємо посилювати санкції. Збільшувати оборонну підтримку України", - написав він.

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Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Нііністе протидію РФ і подякував за виділення $50 млн допомоги 01
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И не вздумай капитулировать
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25.02.2022 11:03 Відповісти
Он не капитулирует.
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25.02.2022 11:21 Відповісти
краще озброєння
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25.02.2022 11:07 Відповісти
кожен відкуплюється як може. Цей от 50млн. дав. Друкарський станок - не стінгер
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25.02.2022 11:12 Відповісти
Дякую, фіни!
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25.02.2022 11:22 Відповісти
 
 