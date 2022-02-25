Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Нііністе протидію РФ і подякував за виділення $50 млн допомоги

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Фінляндії Саулі Нііністе обговорив питання протидії агресору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив на свої сторінці у твіттері.

"Обговорив з Нііністе питання протидії агресору. Поінформував про наш захист, підступний обстріл Києва. Вдячний фінським партнерам за виділення 50 млн дол. допомоги. Це – дієвий внесок в антивоєнну коаліцію. Працюємо далі. Маємо посилювати санкції. Збільшувати оборонну підтримку України", - написав він.

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