Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Нііністе протидію РФ і подякував за виділення $50 млн допомоги
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Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Фінляндії Саулі Нііністе обговорив питання протидії агресору.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив на свої сторінці у твіттері.
"Обговорив з Нііністе питання протидії агресору. Поінформував про наш захист, підступний обстріл Києва. Вдячний фінським партнерам за виділення 50 млн дол. допомоги. Це – дієвий внесок в антивоєнну коаліцію. Працюємо далі. Маємо посилювати санкції. Збільшувати оборонну підтримку України", - написав він.
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Неоновая Вывеска
показати весь коментар25.02.2022 11:03 Відповісти Мені подобається 0
Павел Северин bc9b18a5
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Aleks_15
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Lopik Kocur
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Павел Северин bc9b18a5
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