УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11606 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
32 960 127
Грузія (1419) Росія (47203) санкції (6842) Гарібашвілі Іраклій (36)

Прем'єр Грузії Гарібашвілі про можливість приєднання до західних санкцій проти Росії: "Це нашкодить нашим інтересам"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Прем'єр Грузії Гарібашвілі про можливість приєднання до західних санкцій проти Росії:

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі у відповідь на питання про приєднання країни до санкцій Заходу проти Росії заявив, що "антинародна та непродумана політика в країні закінчилася".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хочу нагадати нашим громадянам: протягом останніх 30 років ми пройшли через багато труднощів, припустилися багатьох помилок. У 1990 році деякі наші політики перекрили залізницю і вважали, що оголосили блокаду Росії. Не треба сьогодні ставати в таке смішне становище і шкодити нашим національним інтересам", - сказав він.

Він назвав "безвідповідальною та шкідницькою" політику, яку провадять радикальні опозиційні партії, які вимагають від влади приєднатися до санкцій проти Росії. "Завдання цих радикальних партій влаштувати провокації в Грузії та повернутися до серпневої війни у 2008 році, якої вони, перебуваючи у владі, не змогли уникнути", - сказав Гарібашвілі.

Читайте: Вчора під час атаки військ РФ на Херсонщину загинули воїни старший солдат Богдан Олексійчук та сержант Олександр Звєрєв. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+75
Пошёл нах.
показати весь коментар
25.02.2022 11:53
+73
Ну вот момент истины !
показати весь коментар
25.02.2022 11:53
+57
Гнида!!
показати весь коментар
25.02.2022 11:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2


яка ж гнида... пiсля вторгнення Орди в Грузiю пуйло назначить його гауляйтером. )

але грузинский народ не весь такий... далеко не весь.

а ось конкретно це лайно, це як придуркуватий ********** в Хорватii.
показати весь коментар
25.02.2022 12:26 Відповісти
Гнида огидна !!! Нами розчинять, а вами замісять!!!
показати весь коментар
25.02.2022 13:12 Відповісти
Путинський членолиз,а не Грузин
показати весь коментар
25.02.2022 12:29 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2022 12:31 Відповісти
А от цікаво: куди воно буде тікати, коли однією смєхдєржавою на світі стане менше?
показати весь коментар
25.02.2022 12:31 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2022 12:31 Відповісти
бiльша частина свiдомих грузинiв вважають цього Гарiбашвiлi та правлячу партiю його за чмо.
показати весь коментар
25.02.2022 12:33 Відповісти
Вот и всё,что надо знать о сегодняшней власти в грузии.Грузины позор.
показати весь коментар
25.02.2022 12:34 Відповісти
двi пiдмоскальськi гниди

показати весь коментар
25.02.2022 12:35 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2022 12:35 Відповісти
Дві курви кацапські...
показати весь коментар
25.02.2022 15:51 Відповісти
Росія зараз хоче зробити з Україною те що зробила з грузією - посадити свою людину!
показати весь коментар
25.02.2022 12:36 Відповісти
Щось мені підказує, що після цього в Грузії почнеться громадянський движ.
показати весь коментар
25.02.2022 12:38 Відповісти
А что говорят братья эрдогаша и ильхлам?
показати весь коментар
25.02.2022 12:40 Відповісти
Ледь не грохнув пляшку "Шереулі". Аж глянув : вироблено в Одеській обл. Та то таке... В кожного народу є нажаль свої Де Голлі і віши.
показати весь коментар
25.02.2022 12:42 Відповісти
Азера где? Самые неистовые украинофилы. Где Иль- Хлам, где усатый Таракан? Сколько оружия получил Иль- Хлам от Украины против армян?
показати весь коментар
25.02.2022 12:44 Відповісти
Ребята, вот только не кляните меня и не обижайтесь. Самое большое мое желание, чтобы Украина победила. Но, если победит рашка, то вероятнее всего, у нас даже название страны заберут. И мы ничего не сможем сделать. К сожалению, это же не первое столетие. А в Грузии я, честно говоря, не в курсе, нынешнее правительство выбрано народом или Россией. Но во всяком случае, я уверена, что Россия сказала, вякнете и у вас на следующий день будет то же, что и в Украине. Вот они и молчат.
показати весь коментар
25.02.2022 12:44 Відповісти
Лучше умереть достойно, чем жить позорно! У Грузии многовековая история, кто только его не захватывал, но она снова и снова вставала на ноги, и такие предатели были в истории, но благодаря мужеству достойных сынов, Грузия всё ещё может называть себя Сакартвело и такие как этот гандон уйдут в историю как позорники, а имена герое останутся навечно!!!!!
показати весь коментар
25.02.2022 15:08 Відповісти
Дуже швидко Ви забули 2008 рік!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.02.2022 13:01 Відповісти
Cволочь.
показати весь коментар
25.02.2022 13:04 Відповісти
Это не грузин, а выродок. У каждой нации такое бывает. Перестаньте отождествлять Говно с народом - это не справедливо.
показати весь коментар
25.02.2022 13:30 Відповісти
у відставку! Грузини! Дійте!
показати весь коментар
25.02.2022 13:33 Відповісти
Гандони хар, шени дедас шевеци !!!!!
показати весь коментар
25.02.2022 15:02 Відповісти
Гнида ты грузинская!!!! Забери тогда своих черножопых с нашей Украины. Пусть они тут не воняют
показати весь коментар
25.02.2022 15:42 Відповісти
Жаль, что росия вас тогда не добила
показати весь коментар
25.02.2022 18:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 