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Активні військові дії наближаються: мешканців Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю

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Активні військові дії наближаються: мешканців Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю

У зв’язку з наближенням активних військових дій мешканців Оболонського району просять не виходити на вулицю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА у фейсбуці.

"Будьте пильні та залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв’язку із наближенням ворога.

Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу "Повітряна тривога".

Бережіть себе!", - йдеться у повідомлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві оголошено повітряну тривогу: всіх закликають негайно прямувати до укриття

Активні військові дії наближаються: мешканців Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю 01
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Смерть кацапам!
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25.02.2022 12:07 Відповісти
Йдеться про цивільних, жінок та дітей.
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25.02.2022 12:09 Відповісти
кому выдали оружие-тому и задачу боевую поставили.
это про остальных
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25.02.2022 12:10 Відповісти
По дві пляшки з бензином й ЩЕЗНЕ мразота! Слухати "співи" керунів, поки не повісили зе-гниду, сенсу НЕМА!!!
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25.02.2022 12:12 Відповісти
Терміново!
Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах

Можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps.

👉 @ukraine_avanger_bot
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25.02.2022 12:12 Відповісти
Величезне прохання до сайтів новин та до телебачення. Не розповідайте про мобілізацію. Вони все чують та у відповідь також підтягують війська. Резервісти це добре, але маєте швидко призивати людей без досвіду та навчанавчати їх, створюючи подальший резерв. І це потрібно робити швидко. Потрібні будуть ротації. Не розумію аморфності керівництва.
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25.02.2022 12:14 Відповісти
Киев, держись
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25.02.2022 12:14 Відповісти
Все правда...
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25.02.2022 12:15 Відповісти
Тероборона Оболони стойте крепко! ******* вату, Киев с вами братья!
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25.02.2022 14:20 Відповісти
 
 