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Кількість охочих долучитись до лав тероборони зростає. Тільки у Києві роздано 18 тис. автоматів, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кількість охочих долучитись до лав тероборони зростає. Тільки у Києві роздано 18 тис. автоматів, - Резніков

Кількість охочих долучитись до лав Сил ТрО та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає.

Про це у своєму зверненні зазначає міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогі українці! 30 годин триває повномасштабна атака Росії на нашу державу. Завдяки героїзму наших захисників і захисниць Україна вистояла першу, найскладнішу добу. Окупанти понесли суттєві втрати. Сьогодні ми будемо сильнішими. Адже тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу. Пишаюся кожним з вас!", - йдеться у його зверненні.

"Тільки у Києві вже 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект, які вже роздано і продовжуть роздаватися бійцям Сил ТрО протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня. Бажаючих долучитись до лав Сил ТрО та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає, а зброя надходить ще. Крім цього, мною прийнято рішення, яке узгоджено з командувачем Сил ТрО ЗСУ бригадним генералом Юрієм Галушкіним, залучати до Сил ТрО патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога", - зазначає Резніков.

"Тож, "заблукавші", нех@й щастить", - додає він.

"Також я майже усю ніч спілкувався з колегами-міністрами оборони держав, що надають нам постійну підтримку. Реакція світу стає більш чіткою. Невдовзі ми отримаємо додаткове посилення у вигляді сучасної зброї та інших ресурсів від наших партнерів. Нам вже вдалося зламати плани російських окупантів. Тепер важливо знищити морок брехні, який створює Кремль. І це буде кінцем серійного вбивці і ґвалтівника, який атакує сусідів. Треба показати світу і самим громадянам Росії, що російські війська обстрілюють мирні міста, вбивають жінок та дітей. І що усі, хто мовчить, стають спільниками вбивць. А ті, хто заважає Україні боротися чи блокує санкції проти держави-вбивці – забруднюють свої руки кров’ю невинних людей", - йдеться у заяві міністра оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти зазнають серйозних втрат. ФОТОрепортаж 18+

"Звертаюся до усіх громадян України та української діаспори. На офіційних ресурсах і сторінках у соцмережах Міністерства оборони, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та інших органів влади та самоврядування публікуються докази злочинів російських окупаційних військ. Беріть ці факти і поширюйте їх через соцмережі. В першу чергу – серед російських користувачів. Щоб громадяни РФ бачили, що вони підтримують. Важливо поширити згадані факті в італійському, німецькому та угорському медіапросторі, а також серед журналістів та посадових осіб європейських країн. Усі, хто знає відповідні мови – ви наша зброя. Маємо продемонструвати світу, що таке тотальна оборона. І що наш народ не здолати. Ми обов’язково переможемо! Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні!", - резюмує Резніков.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Отличная новость для московитских почитателей *****:
⚡️В Госдуме предупредили, что из-за жёстких западных санкций правительство РФ может объявить конфискацию сбережений россиян
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25.02.2022 12:20
+23
⚡️ВСУ ликвидировали 20 танков РФ на Черниговском направлении
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25.02.2022 12:22
+13
Походу кацорылым ******
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25.02.2022 12:20
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Отличная новость для московитских почитателей *****:
⚡️В Госдуме предупредили, что из-за жёстких западных санкций правительство РФ может объявить конфискацию сбережений россиян
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25.02.2022 12:20 Відповісти
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25.02.2022 12:25 Відповісти
Это называется коллектичная ответственность. Пусть платят нищенством своих вы***ков.
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25.02.2022 12:27 Відповісти
От це підтримую і руками і ногами
Справжній рашокомуніст має пограбувати і поділити
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25.02.2022 12:30 Відповісти
Уже Госдума сказала?
Ну чудесно
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25.02.2022 12:49 Відповісти
Походу кацорылым ******
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25.02.2022 12:20 Відповісти
⚡️ВСУ ликвидировали 20 танков РФ на Черниговском направлении
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25.02.2022 12:22 Відповісти
блокировать технику оккупанта ежами
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25.02.2022 12:23 Відповісти
З тижневим запізненням...
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25.02.2022 12:27 Відповісти
Не варто повідомляти цифри.
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25.02.2022 12:28 Відповісти
Як раз НЕОБХІДНО!!!
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25.02.2022 12:32 Відповісти
Пришел утром в военкомат на Венике. Не записываем. Идите вот с людьми они набирают специалистов (танкисты, артиллеристы...) Им необходим военный билет, паспорт и код.
Потом военкомат вообще закрыся.
Все в сад. Дали адрес в районе Эпицентра на Оболони. Транспорт не ходит. Организуйте хот бы автобус, или маршрутку сраную, что возили бы туда сюда. Пешком 8 км в неизвестность что там, тоже вопрос куда пошлют...
Кто не хочет, организовывайтесь в группы и готовьте коктейли. Местные охотники прикрывают ружьями. Вот такая партизанщина сейчас на Венике местами.
А министр 18 тысяч автоматов сегодня выдал на Украину.
Там толпы киевлян без оружия горят желанием защищать! И его не дают из за плохой организации. Это провал! Так не должно быть.
А что просто так раздавать? Без оформления? Воевода меня спрашивает. Да, говорю.
Ты когда тонешь, хватаешь, что под руку попадешься, а не узнаешь лицензию этого круга.
Раздать, отбить врага и потом наводить порядок, лишь бы страна выжила.
А проиграть, сидя на оружии, когда людям нечем защищать свою жизнь, это уже откровенный маразм.
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25.02.2022 12:45 Відповісти
Західно-українські воєнкомати просто переповнеті охочими вбива російську нечисть. У нас стільки резервістів приходить, що багатьм( без досвіду) відмовляють. За декілька днів Західна дасть до 50-70 тисяч мотивованих озброєних мужчин. Якщо таке піднесення буде по всій Україні то армія поповниться на мільйон!!!!!! солдатів. Поки що за заході потреби брати старших за 60 немає.
Одеса, Харків - не підкачай.
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25.02.2022 12:56 Відповісти
 
 