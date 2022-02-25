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За 15 кілометрів від Маріуполя відбувається бій з танковою колоною військ РФ, - мер міста Бойченко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поблизу Маріуполя 25 лютого йдуть бойові дії. Російські танки наближаються до міста.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер міста Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Бойченка, бій українських військових і окупантів ведеться за 15 кілометрів від міста.
"Російські танки рухаються в бік Маріуполя. Триває бій за 15 кілометрів від міста. Якщо військові дадуть знак про небезпеку, в місті прозвучать сирени, які будуть свідчити про необхідність перейти до сховищ", - сказав мер.
Топ коментарі
+48 Rusanovschi Maxim
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+44 Харьков Сумской
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+42 ПравдаЛюбка
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самі прийшли,самі здохли,самі й закапуйтесь!
Ваша армия показывает чудеса стойкости и отваги,в конце концов победа будет за вами.
Осмелюсь дать два совета-спокойствие,хладнокровие,на сколько это возможно-не поддавайтесь на провокации,не верьте паническим слухам,если поступает новость подтверждённая о втягивании русни в тот либо иной город-воспринимайте её положительно,потому что русня будет получать не только фронтально,но сверху,сбоку ,сзади и даже снизу (помним город Джохар)
второе-зачищайте тылы от сепарской мрази-на данный момент это не меньше необходимо чем убивать оккупантов.
Слава Украине!!!
ваш немецкоказахский Бандеровец.
есть видео сожженых танках русни?
танки сожжёные показывают,но моё личное впечатление что Украину они ментально отдали *****...ну да это поправимо думаю,они просто не знают украинцев.
Так что держим строй !!! Слава Украине !!!
Смерть }{уйлу и всей параше до последнего их урода !!!
Тем более, что 80% моих адресатов- не немцы, а англоязычные люди.
есть видео сожженых танках русни?
Об этом сообщил Вадим Бойченко в эфире одного из телеканалов.
Ранее Бойченко сообщал, что под городом идут ожесточённые бои.
«В сторону Мариуполя движутся танки - сейчас идет бой под Павлополем. Военные силы Украины дают отпор Российской Федерации. Сюда двигаются танки, и их цель - наш город, - рассказал Вадим Бойченко. - В случае угрозы заработают сирены, все бомбоубежища Мариуполя открыты».