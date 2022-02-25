УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11606 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
42 600 41
армія РФ (13470) війна (56389) Маріуполь (2820) Росія (47203) операція Об'єднаних сил (4158)

За 15 кілометрів від Маріуполя відбувається бій з танковою колоною військ РФ, - мер міста Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 15 кілометрів від Маріуполя відбувається бій з танковою колоною військ РФ, - мер міста Бойченко

Поблизу Маріуполя 25 лютого йдуть бойові дії. Російські танки наближаються до міста.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер міста Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Бойченка, бій українських військових і окупантів ведеться за 15 кілометрів від міста.

"Російські танки рухаються в бік Маріуполя. Триває бій за 15 кілометрів від міста. Якщо військові дадуть знак про небезпеку, в місті прозвучать сирени, які будуть свідчити про необхідність перейти до сховищ", - сказав мер.

Читайте також: Українські захисники знищили російські "Гради" під Харковом. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+48
СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ!!!!!!
показати весь коментар
25.02.2022 12:31
+44
Наших защитников хранят Бог и Джавелины!
показати весь коментар
25.02.2022 12:32
+42
Господи! Бережи наших захистників!
показати весь коментар
25.02.2022 12:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Су..
*****
показати весь коментар
25.02.2022 12:31 Відповісти
Господи! Бережи наших захистників!
показати весь коментар
25.02.2022 12:31 Відповісти
СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ!!!!!!
показати весь коментар
25.02.2022 12:31 Відповісти
Наших защитников хранят Бог и Джавелины!
показати весь коментар
25.02.2022 12:32 Відповісти
Та Байрактари.
показати весь коментар
25.02.2022 12:33 Відповісти
⚡️Макрон заявил, что предложит Украине помощь в размере €300 млн и военную технику.
показати весь коментар
25.02.2022 12:32 Відповісти
Оце уже весело
показати весь коментар
25.02.2022 12:34 Відповісти
До неї ще треба вистояти. ВОни ще неділю з папірцями будуть цицьки мняти, потім неділю доправляти. Якби тільки пізно не було. Місяць США, як каже наш Бубочка "нагнітали". Не могли підготувати зарані на такий випадок, щоб у разі одразу техніка вже стояла на кордоні з Польщою і чекала.
показати весь коментар
25.02.2022 12:59 Відповісти
Прозріло воно!
показати весь коментар
25.02.2022 12:49 Відповісти
Шикарно, только он на косметику больше тратит....
показати весь коментар
25.02.2022 13:46 Відповісти
На фоне роSSии даже Талибан выглядит приличными ребятами: Талибан призвал Россию и Украину прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.
показати весь коментар
25.02.2022 12:33 Відповісти
Нам це не потрібно!
показати весь коментар
25.02.2022 12:34 Відповісти
Глебушка, не кушай много хлебушка! А то много и часто пердеть будешь!
показати весь коментар
25.02.2022 19:16 Відповісти
удачи вам хлопцы. я не верующий, но молюсь за вас
показати весь коментар
25.02.2022 12:33 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2022 12:36 Відповісти
В кацапів нема шансів! їсти їм ніхто не дасть,пити тоже,закапувати даже не будуть їх наші громадяни!
самі прийшли,самі здохли,самі й закапуйтесь!
показати весь коментар
25.02.2022 12:40 Відповісти
Слов"янська богиня перемоги Слава,мала крила різного кольору -денного та вечірнього,або нічного і ранкового (знайомо,так??)Друге ім"я Слава - Ясна,що і є нашим історичним бойовим закликом.Тому і не вмерли України ні Слава ні воля..
показати весь коментар
25.02.2022 12:43 Відповісти
суки
показати весь коментар
25.02.2022 12:47 Відповісти
Вообще-то уже 8 лет там бои в 15-ти км от города. Широкино, Сартана это и есть примерно 15км.
показати весь коментар
25.02.2022 12:50 Відповісти
Украинцы родненькие,душа болит,не знал что и написать если честно-хотя я и думал что орки рано или поздно полезут,но вчерашний день начался как будто с удара кулака в лицо.
Ваша армия показывает чудеса стойкости и отваги,в конце концов победа будет за вами.
Осмелюсь дать два совета-спокойствие,хладнокровие,на сколько это возможно-не поддавайтесь на провокации,не верьте паническим слухам,если поступает новость подтверждённая о втягивании русни в тот либо иной город-воспринимайте её положительно,потому что русня будет получать не только фронтально,но сверху,сбоку ,сзади и даже снизу (помним город Джохар)
второе-зачищайте тылы от сепарской мрази-на данный момент это не меньше необходимо чем убивать оккупантов.

Слава Украине!!!
ваш немецкоказахский Бандеровец.
показати весь коментар
25.02.2022 12:56 Відповісти
как там в Германии показывают правду об Украине?
есть видео сожженых танках русни?
показати весь коментар
25.02.2022 13:26 Відповісти
у многих открылись глаза,приходит понимание что доля вины Германии есть в том что этот монстр был выкормлен и нами тоже.
танки сожжёные показывают,но моё личное впечатление что Украину они ментально отдали *****...ну да это поправимо думаю,они просто не знают украинцев.
показати весь коментар
25.02.2022 13:31 Відповісти
https://www.t-online.de/
показати весь коментар
25.02.2022 13:41 Відповісти
А что от простых людей немецких требуется! Выходить на демонстрации?, Забросать посольство и консульства РФ коктейлями ,Молотова? Пусть лучше Германия не упирается против отключения РФ от СВИФТа!
показати весь коментар
25.02.2022 19:29 Відповісти
Практика показывает, что так оно и есть. Спасибо за поддержку. Победа будет за нами. Мы на своей земле. Слава Украине!!!
показати весь коментар
15.03.2022 11:52 Відповісти
Есть ли видео? Ещё сколько. И фото есть, и комменты самые лучшие, в т.ч. с Цензора. Десятки людей только от меня их каждые несколько часов получают (и тоже десятками). Кому надо- перевожу.
Так что держим строй !!! Слава Украине !!!
Смерть }{уйлу и всей параше до последнего их урода !!!
показати весь коментар
25.02.2022 13:37 Відповісти
Украинцы это как-то переживут )
показати весь коментар
25.02.2022 13:57 Відповісти
Я не собираюсь переубеждать ВСЕХ немцев.
Тем более, что 80% моих адресатов- не немцы, а англоязычные люди.
показати весь коментар
25.02.2022 14:04 Відповісти
Слава воїнам ЗСУ!
показати весь коментар
25.02.2022 13:19 Відповісти
как там в Швеции показывают правду об Украине?
есть видео сожженых танках русни?
показати весь коментар
25.02.2022 13:27 Відповісти
У нас теж танки.
показати весь коментар
25.02.2022 13:19 Відповісти
Не отступать и держаться. Пожалуйста, не подведите
показати весь коментар
25.02.2022 13:23 Відповісти
На мою думку, зараз найголовніше - це: 1) не дати захопити Київ; 2) не дати військам загарбників просуватися з півдня у напрямку Маріуполя, з метою запобігання оточення ЗСУ; . Якщо ми із цим упораємося, то все буде гаразд і надалі. Сподіваюсь, що саме так і буде. Слава Україні!
показати весь коментар
25.02.2022 13:42 Відповісти
Delfi pišet, čto na zov ministerstva zdravooxranenija Litvy dlia otpravki v Ukrainu uže zapisalosj neskoljko desiatkov vračej. Trimaitesia, bratcy. My s vami.
показати весь коментар
25.02.2022 13:49 Відповісти
22 танка, которые шли на Мариуполь, под Павлополем были уничтожены.

Об этом сообщил Вадим Бойченко в эфире одного из телеканалов.

Ранее Бойченко сообщал, что под городом идут ожесточённые бои.

«В сторону Мариуполя движутся танки - сейчас идет бой под Павлополем. Военные силы Украины дают отпор Российской Федерации. Сюда двигаются танки, и их цель - наш город, - рассказал Вадим Бойченко. - В случае угрозы заработают сирены, все бомбоубежища Мариуполя открыты».
показати весь коментар
25.02.2022 16:33 Відповісти
 
 